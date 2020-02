Ce bruit de succion géant n’existe pas

Publié à l’origine en février 1857

«J’ai été informé par une connaissance européenne que le Maelstrom, ce grand tourbillon sur la côte de la Norvège, n’a pas d’existence. Il m’a dit qu’une commission nautique et scientifique, nommée par le roi du Danemark, avait été envoyée pour s’approcher le plus près possible du bord du bain à remous, naviguer autour de lui, mesurer sa circonférence, observer son action et faire un rapport. Ils sont sortis et ont navigué tout autour du Maelstrom, mais la mer était aussi lisse que n’importe quelle autre partie de l’océan allemand. On m’avait demandé de croire que le Maelstrom était un fait fixe, et que des navires, et même d’énormes baleines, étaient parfois traînés dans ses terribles bobines liquides, et enterrés pour toujours. »

—Américain scientifique, février 1857

