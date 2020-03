Ce cours d’antibiotiques de deux semaines est-il vraiment nécessaire?

Un après-midi d’été en 1989, j’ai mis un comprimé géant d’amoxicilline dans ma bouche et l’ai lavé avec une grande gorgée d’eau. Après avoir confirmé que je n’avais pas asphyxié et que je suis mort, j’ai sauté pour célébrer. J’avais avalé une pilule pour la première fois et j’ai donc été directement transformé d’un garçon de huit ans en un homme adulte prenant des pilules. Je m’attendais à ce que les poils du visage arrivent à tout moment.

Malheureusement, la célébration s’est terminée quelques instants plus tard, lorsque j’ai vu les 41 autres comprimés d’amoxicilline dans le flacon et je me suis souvenu que mon médecin m’avait dit de «terminer le cours» des antibiotiques, même si mon infection de l’oreille avait disparu. Depuis lors, les temps ont changé. Alors que certains médecins exhortent encore les patients à terminer de longs traitements antibiotiques pour les infections simples, les preuves de cette recommandation ont été largement réfutées.

En fait, la preuve n’a jamais vraiment existé. Les prescriptions d’antibiotiques traditionnelles, souvent rédigées pendant sept, 10 ou 14 jours, n’étaient pas basées sur la science – elles pourraient bien provenir d’associations avec des nombres familiers, comme le nombre de jours dans une semaine ou les orteils sur nos pieds. Mais pour de nombreuses infections, des recherches récentes ont montré que des durées d’antibiotiques plus courtes sont tout aussi efficaces, souvent avec moins d’effets secondaires nocifs.

On a constaté que des traitements antibiotiques plus courts équivalaient à des traitements plus longs non seulement pour les infections mineures mais aussi pour certaines infections graves. Par exemple, dans l’essai bien nommé STOP-IT (Study to Optimiser Peritoneal Infection Therapy), les patients traités pour des infections intra-abdominales compliquées ont été randomisés pour recevoir soit quatre jours d’antibiotiques soit la durée standard, qui était deux fois plus longue. Il n’y avait pas de différence significative dans les résultats entre les deux groupes. Des études similaires soutenant des cycles d’antibiotiques plus courts ont été publiées pour le traitement des infections de la circulation sanguine, de la pneumonie, de la cellulite et de plusieurs autres types d’infections, ce qui suggère que l’approche traditionnelle de l’utilisation de durées d’antibiotiques prolongées peut être fausse.

Et l’idée que nous devrions «terminer le cours» des antibiotiques, même après avoir été mieux, est tout aussi douteuse. Cette pratique découle de la croyance erronée que le fait de ne pas utiliser une longue série d’antibiotiques peut entraîner un échec du traitement ou une résistance bactérienne. Mais la plupart des infections simples ont probablement disparu au moment où les symptômes disparaissent, de sorte qu’il n’est peut-être pas nécessaire de finir une bouteille entière de pilules – en particulier lorsque le «cours» a été arbitrairement long au départ.

Et dans de nombreux cas, les antibiotiques peuvent ne pas être nécessaires du tout. On estime que 30% des prescriptions d’antibiotiques aux États-Unis peuvent être inappropriées, en grande partie à cause d’une utilisation incorrecte pour le rhume et d’autres infections virales.

En tant que jeune garçon tenant mon premier flacon de pilules orange, je me suis demandé quelles horreurs se produiraient si je n’avais pas fini tous les comprimés à l’intérieur. La brève secousse des antibiotiques ne ferait-elle que rendre les bactéries plus en colère et malveillantes, comme piquer une ruche avec un bâton? Les petits monstres bondiraient-ils alors de mon conduit auditif pour infecter des passants innocents, comme mon meilleur ami Jamie? Ils ne feraient pas de mal à Jamie, n’est-ce pas? J’ai avalé chaque comprimé au cours des deux prochaines semaines, trop effrayé pour le découvrir.

En réalité, j’aurais dû être plus préoccupé par les inconvénients de prendre trop d’antibiotiques que d’en prendre trop peu. Les vrais dangers de la surutilisation des antibiotiques sont beaucoup plus effrayants que tout ce que je pouvais penser à l’époque.

Pour les individus, la surutilisation d’antibiotiques peut entraîner des réactions allergiques, des effets secondaires débilitants et la perturbation des bactéries normales et saines dans le corps. Cette perturbation peut entraîner de graves infections intestinales à Clostridioides difficile, ou C. diff, qui affectent des centaines de milliers de personnes et provoquent des milliers de décès aux États-Unis chaque année.

Plus largement, la surutilisation des antibiotiques contribue à l’épidémie croissante de résistance aux antibiotiques. Bien que l’on pensait autrefois que de longues séries d’antibiotiques empêchaient la résistance, nous savons maintenant que la surutilisation provoque en fait plus de résistance à se développer. Aux États-Unis, chaque année, environ 2,8 millions d’infections résistantes se produisent et 35000 Américains en meurent, faisant de la résistance aux antibiotiques une menace imminente pour la santé publique.

Alors, quelle est la solution? Devrions-nous ignorer nos médecins et arrêter de prendre des antibiotiques où nous en avons envie?

Probablement pas. Bien que de nombreuses infections soient sur-traitées, certaines, telles que les infections des valves cardiaques ou des os, nécessitent vraiment de longs traitements antibiotiques, et un arrêt précoce pourrait être dangereux. Au lieu de cela, les patients et les médecins doivent parvenir à une meilleure compréhension commune des avantages et des limites des antibiotiques et reconnaître que les antibiotiques sont une ressource fragile qui doit être protégée en les utilisant uniquement en cas de besoin et le plus rapidement possible.

Les médecins et autres prescripteurs portent la responsabilité principale de la surutilisation des antibiotiques et ils devraient s’efforcer de réduire la consommation d’antibiotiques en mettant fin aux prescriptions inutiles. Ils doivent accepter la preuve que des durées de traitement plus courtes équivalent souvent à des durées plus longues et bannir le vocabulaire obsolète «terminer le cours» de leur vocabulaire. Les patients peuvent contribuer à réduire le problème en ne demandant pas d’antibiotiques pour les rhumes et autres infections virales. Et s’ils reçoivent des antibiotiques pendant ce qui semble trop long, ils peuvent simplement demander au prescripteur si cette durée est vraiment nécessaire.

Parmi les nombreuses choses que je n’avais pas encore apprises en 1989, le fait d’avaler une pilule antibiotique pour la première fois n’est pas vraiment quelque chose dont on peut être fier. Si mon médecin m’avait plutôt donné le traitement le plus court possible, avec une leçon sur la raison pour laquelle les antibiotiques sont si précieux, cela aurait été une vraie raison de célébrer.