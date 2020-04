Ce crâne vieux de 300 000 ans pourrait provenir d’une population africaine «fantôme»

Un crâne d’hominidé mystérieux mais bien conservé trouvé il y a près d’un siècle provient d’une population qui vivait en Afrique il y a environ 300000 ans, alors que les premiers Homo sapiens évoluaient, selon une nouvelle étude.

Cette découverte indique qu’une population homo distincte, peut-être une espèce que certains chercheurs appellent H. heidelbergensis (SN: 6/22/19), habitait l’Afrique en même temps que H. sapiens et une population récemment découverte surnommée H. naledi (SN : 6/10/17), disent le géochronologue Rainer Grün et ses collègues. L’Africain H. heidelbergensis aurait pu être une «population fantôme» récemment signalée (SN: 3/14/20) qui s’est croisée avec l’ancien H. sapiens et a transmis une petite quantité d’ADN aux Africains de l’Ouest actuels, les chercheurs suggèrent le 1er avril La nature.

«Nous pouvons désormais identifier au moins trois [Homo] les lignées en Afrique il y a environ 300 000 ans, mais nous ne savons pas encore si nos ancêtres étaient en grande partie ou entièrement contenus dans la partie H. sapiens de cette variation », explique le paléoanthropologue et co-auteur de l’étude Chris Stringer du Natural History Museum de Londres.

Les chercheurs se sont interrogés sur l’âge du crâne de Broken Hill depuis sa découverte en 1921 dans le centre-sud de l’Afrique. L’extraction de minerai de métal dans la mine Broken Hill de la Rhodésie du Nord a révélé des gisements portant le crâne et deux fossiles de jambe associés. Le site, situé dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Zambie, a été nommé Kabwe. Les estimations précédentes de l’âge des fossiles, basées sur des indices tels que des fossiles de rongeurs et des outils en pierre trouvés sur le site, variaient largement d’environ 500 000 à 125 000 ans.

Les carrières ayant détruit le site, les sédiments

les fossiles produits ne peuvent pas être datés. Au lieu de cela, Grün, de l’Université Griffith de

Nathan, Australie, et son équipe ont daté de petits échantillons d’os et de dents du

Crâne de Broken Hill à l’aide de mesures de la désintégration radioactive de l’uranium et

accumulation de radioactivité naturelle des sédiments et des rayons cosmiques. Basé sur

ces techniques, l’équipe estime l’âge du crâne entre 324 000 et

276 000 ans.

Des outils en pierre à double tranchant que l’on trouve généralement sur les anciens sites de H. sapiens ont également été récupérés

près du crâne de Broken Hill, suggérant que H.

heidelbergensis a fabriqué le même type d’outils, disent les scientifiques.

On ne sait pas si H.

heidelbergensis a façonné ces artefacts, qui ne peuvent pas non plus être définitivement

lié au crâne de Broken Hill, les compteurs de l’archéologue Eleanor Scerri du

Institut Max Planck pour la science de l’histoire humaine à Iéna, Allemagne.

Mais un «âge apparemment fiable d’environ 300 000

ans ”pour H. heidelbergensis en Afrique

correspond à un scénario dans lequel H. sapiens a commencé à évoluer à travers

Afrique (SN: 21/12/19) autour de cela

dit Scerri. Dans ce scénario, l’accouplement a eu lieu parmi des êtres humains dispersés

populations avec divers traits squelettiques, tout comme le croisement occasionnel avec

d’autres espèces d’Homo. “Ce ne serait pas

surprenant s’il y avait un flux de gènes entre la lignée menant à nous et H. heidelbergensis », dit-elle.

africain

Homo fossiles d’environ 300 000

il y a quelques années (SN: 7/8/17), y

Le crâne de Broken Hill est un ancêtre direct ou un proche parent de H. sapiens, selon la paléoanthropologue María

Martinón-Torres

du Centre national de recherche sur l’évolution humaine à Burgos, Espagne. Mais H. heidelbergensis est devenu une source de confusion

désignation d’espèce, comprenant un groupe diversifié de fossiles d’hominidés partiels

ne peut pas être facilement comparé les uns aux autres, soutient-elle.

Les populations de nombreuses régions d’Afrique se sont peut-être mélangées et mélangées pour produire H. sapiens, “mais à ce stade, le tableau est encore flou”, déclare Martinón-Torres.