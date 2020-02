Crisanto Grajales a le potentiel d’être parmi les six meilleurs du triathlon aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré vendredi Jaime Cadaval, président de la Fédération mexicaine de ce sport.

“Il n’est pas scandaleux de dire qu’il peut faire partie des six Jeux Olympiques, c’est un grand athlète et l’année dernière au test pilote organisé au Japon, il a enregistré le meilleur temps du test de course parmi les 65 concurrents”, a-t-il ajouté.