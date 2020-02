Ce que InSight de la NASA a appris sur le magnétisme et les tremblements de terre de Mars

Mars n’est pas tout à fait mort géologiquement parlant.

La surface de la planète rouge tremble de tremblements de Mars, des scientifiques

rapport, l’un des premiers résultats de la visite de l’atterrisseur NASA InSight sur Mars.

“Nous avons finalement établi pour la première fois que Mars est un

planète sismiquement active », a déclaré Bruce Banerdt, chef de mission,

scientifique au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, au cours d’une

Téléconférence de presse du 20 février.

InSight a atterri

sur Mars le 26 novembre 2018, en mission de deux ans pour sonder la planète

intérieur (SN: 26/11/18). Le but est de révéler plus de l’histoire de Mars et

répondre à des questions sur la formation de planètes rocheuses dans notre système solaire et

au-delà.

Pour atteindre cet objectif, InSight utilise trois principales sciences

expériences. Une sonde de température enfoncée à plusieurs mètres dans le sol martien

suivre la chaleur qui monte de loin en dessous (bien que cette sonde ait eu des problèmes

creuser son chemin vers le bas). Les transmissions radio suivent la position d’InSight et donc

combien la planète vacille autour de son axe. Résultats de ces expériences

ne sont pas encore prêts pour les heures de grande écoute.

Cependant, l’expérience sismique d’InSight, ainsi que certains

équipement auxiliaire, a révélé une multitude de nouvelles informations. Scientifiques de mission

présenter les résultats de

les 10 premiers mois de ces expériences en ligne le 24 février dans Nature

Communications géoscientifiques et naturelles.

Il est trop tôt pour savoir ce que signifient toutes les nouvelles révélations. “Étaient

vraiment dans la même situation que les géophysiciens étaient pour la Terre au début des années 1900 »,

Dit Banerdt. “Nous sommes dans l’ouest sauvage pour comprendre ce qui se passe.”

En attendant, voici quatre choses qu’InSight a révélées

sur Mars jusqu’à présent.

1. Mars aime faire bouger les choses

La sonde sismique d’InSight est comme un stéthoscope écoutant

la surface de Mars pour les grondements profonds sous terre. Alors que les chercheurs ont depuis longtemps

soupçonné que les tremblements de terre secouent doucement la surface de Mars, aucune sonde avant InSight

avait définitivement détecté

un (SN: 23/04/19). Au 30 septembre 2019, l’atterrisseur avait enregistré

174 tremblements de Mars, probablement causés par l’activité tectonique.

“La cause générale des tremblements de Mars est le refroidissement de la

planète », a déclaré Banerdt. “Les détails d’un Marsquake particulier sont encore

difficile à comprendre. “

Mars semble être plus active que la lune mais moins active

que la Terre. Les tremblements de terre ont été très doux, a déclaré Philippe Lognonné,

planétaire à l’Université Paris Diderot, lors de la téléconférence.

À moins que vous ne vous teniez juste au-dessus de l’épicentre avec deux pieds fermement

au sol, a-t-il dit, vous ne sentiriez probablement pas la plupart d’entre eux.

La plupart des tremblements de terre ont été trop subtils pour identifier leur

origines. Mais deux semblaient provenir d’une région connue sous le nom de Cerberus Fossae, un

paysage géologiquement jeune à environ 1 600 kilomètres à l’est d’InSight jonché de

glissements de terrain, écoulements volcaniques vieux de plusieurs millions d’années et assèchement de l’eau

canaux.

Et les tremblements de terre continuent de venir. À ce jour, l’atterrisseur a

catalogué environ 450 événements, et la fréquence augmente mystérieusement.

JPL-Caltech / NASAInSight a atterri dans une plaine de lave plate et lisse sur Mars appelée Elysium Planitia, à environ 600 kilomètres au nord du site d’atterrissage du rover Curiosity. Les sites d’atterrissage des autres sondes et rovers – la plupart n’étant plus actifs – sont également marqués.

2. Mars a une personnalité hautement magnétique

Contrairement à la Terre, Mars ne génère plus de champ magnétique –

mais il y a des milliards d’années, et les fantômes de ce champ magnétique restent

imprimé dans les roches de la planète aujourd’hui.

Les images satellites du site d’atterrissage d’InSight indiquent que

les roches sont trop jeunes pour avoir été fortement magnétisées par cet ancien

champ. Et pourtant, InSight a mesuré un champ magnétique provenant de l’environnement

roches 10 fois plus fortes

comme prévu.

Étant donné l’âge du paysage, «la magnétisation doit

proviennent de roches sous la surface », a déclaré Catherine Johnson, géophysicienne à

l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Mesures InSight

combiné avec l’imagerie satellite suggèrent que le champ magnétique est enfermé dans

Des roches vieilles de 3,9 milliards d’années ont été enfouies jusqu’à 10 kilomètres sous terre.

“Le fait que nous voyons une caractéristique magnétique beaucoup plus grande

près de la surface signifie qu’il y a une richesse d’aimantation qui a été

invisible pour nous jusqu’à présent », a déclaré Banerdt.

3. Mars ressent un battement magnétique depuis l’espace

InSight a également récupéré de nombreux magnétiques

«Pulsations» – changements relativement rapides de la force du champ magnétique ambiant

champ. Certaines de ces explosions, les premières jamais détectées sur Mars, ne durent qu’un

seconde tandis que d’autres durent quelques minutes. Mais contrairement à la magnétisation anormalement élevée

qui vient du sous-sol profond, ces pulsations proviennent probablement bien au-dessus

l’atmosphère.

Les chercheurs soupçonnent que les fluctuations électriques dans un

enveloppe magnétique planétaire induite par le soleil – et non par la planète elle-même –

faire des reproches. Intel du vaisseau spatial MAVEN de la NASA, qui vérifie actuellement Mars ”

l’atmosphère supérieure, peut aider l’équipe à relier les changements sur le terrain aux changements

l’environnement spatial de la planète.

4. Sous la surface, Mars est tout cassé

Les tremblements de mars peuvent être utilisés comme sondes du sous-sol martien.

Étant donné que différents types d’ondes sismiques sont déviés et ralentis par le sous-sol

matériaux de différentes manières, les Marsquakes agissent comme une sorte de rayons X planétaires,

révélant jusqu’où va la croûte terrestre et la composition probable de cette

Matériel.

Un manque décevant de grands Marsquakes a jusqu’à présent

empêché l’équipe de regarder aussi profondément qu’elle le souhaitait. Mais ils commencent

pour obtenir une photo de

les 10 kilomètres supérieurs de la planète. Il y a probablement de l’eau – pas

d’énormes aquifères, mais des molécules accrochées aux grains minéraux solides. Et caché

sous les couches supérieures du sol, la croûte semble être fracturée par des éons de

impacts de l’espace.

La fracture est “quelque chose qui était à l’origine pensé pour Mars”, a expliqué Suzanne Smrekar, géophysicienne au Jet Propulsion Laboratory. Mais les chercheurs se sont éloignés de cette idée après que des preuves de volcanisme maintenant dormant aient suggéré que peut-être les restes de ce coup de fouet avaient été largement lissés. InSight, dit-elle, «nous dit que peut-être [the crust] est un peu plus brisé que les gens ne le pensaient récemment. »