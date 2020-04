Ce que la neuroimagerie peut nous dire sur nos biais inconscients

Si vous avez vu le documentaire Free Solo, vous connaissez Alex Honnold. Il monte sans équipement de protection d’aucune sorte dans des paysages périlleux où, au-dessus d’environ 15 mètres, tout glissement est généralement mortel. Le simple fait de le regarder pressé contre le rocher avec presque aucune poignée me rend nauséeux. Dans un test d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) avec Honnold, la neurobiologiste Jane Joseph a découvert qu’il y avait une activation presque nulle dans son amygdale. Il s’agit d’une réaction cérébrale très inhabituelle et peut expliquer pourquoi Alex ne ressent aucune menace dans les ascensions libres libres que d’autres n’oseraient pas tenter. Mais cela montre également comment notre amygdale s’active dans cette fraction de seconde pour nous avertir, et pourquoi elle joue un rôle important dans nos biais inconscients.

Ayant passé de nombreuses années à rechercher des biais inconscients pour mon livre, j’ai réalisé qu’il reste problématique de le localiser car il est caché et est souvent en contraste complet avec ce que sont nos croyances attendues. La recherche en neuroimagerie commence à nous donner un meilleur aperçu de la formation de nos biais inconscients. Des études récentes en neurosciences en IRMf démontrent que les gens utilisent différentes zones du cerveau pour raisonner sur des situations familières et inconnues.

Les zones neuronales qui répondent aux stéréotypes comprennent principalement l’amygdale, le cortex préfrontal, le cingulaire postérieur et le cortex temporal antérieur, et qu’ils sont décrits comme «s’éclairant comme un arbre de Noël» lorsque les stéréotypes sont activés (certaines parties du cerveau devenir plus activé que d’autres lors de certaines tâches). Les gens utilisent également différentes zones du cerveau pour raisonner sur des situations familières et inconnues. Lorsque nous rencontrons quelqu’un de nouveau, nous ne nous concentrons pas uniquement sur notre interaction verbale.

En quelques secondes, nous transformons les comportements en signaux neuronaux avec des informations identifiables sur la personne pour en faire une impression, tandis que notre cortex préfrontal surveille simultanément les informations neuronales de nos cinq sens, en nous concentrant sur les normes sociales ou les préférences personnelles. Ainsi, pendant que nous évaluons une personne, nous lui attribuons également certains labels et stéréotypes. Mais nous n’en sommes pas conscients car le cortex préfrontal peut s’y engager en dehors de notre conscience. Ces décisions sont prises à un niveau subconscient, avant d’entrer dans le traitement le plus conscient, le plus lent et le plus contrôlé.

L’amygdale est susceptible de s’activer lorsque nous descendons une ruelle sombre inconnue et entendons des sons inattendus ou voyons un étranger se diriger vers nous. Cela nous amène à faire des hypothèses sur le niveau de menace de la situation. Nous sommes susceptibles de ressentir un flot d’émotions lorsque notre cœur commence à battre plus vite et que nos paumes deviennent moites. Du point de vue évolutif, les humains sont prêts à réagir à toute notion de menace pour assurer la forme physique et la survie, ce type de réponse est donc crucial. Tout cela se passe sans aucun raisonnement ou effort conscient. Il faut alors un engagement explicite de notre part pour impliquer le cortex préfrontal, qui transmet le message à notre amygdale que tout est sous contrôle et qu’il n’y a rien à craindre, que peut-être cet étranger est un voisin, et que le son que nous avons entendu est peut-être seulement un hibou.

Notre cerveau conscient n’a pas la possibilité d’interpréter toutes les informations que nous voyons, de sorte que nos instincts initiaux sont moins susceptibles d’être basés sur des interprétations entièrement traitées et comprennent souvent des biais d’une certaine sorte. Au fil du temps, notre socialisation et nos souvenirs et expériences personnels produisent des biais inconscients et les appliquent tandis que l’amygdale étiquette et catégorise les stimuli entrants de manière efficace et inconsciente, conduisant les gens à classer rapidement les autres comme «comme moi» et «pas comme moi», et par conséquent « en groupe »ou« hors groupe ». Telle est, ici, la racine des préjugés et de la discrimination.

La recherche utilisant l’IRMf nous a donné un aperçu de la façon dont nous réagissons aux biais au niveau neuronal et comment les préjugés intergroupes activent les zones de notre cerveau associées à la menace et à la peur. Cela nous a également permis de mieux comprendre la façon dont nous formons le favoritisme et les associations au sein du groupe, et comment les biais négatifs hors groupe sont encore plus importants que l’empathie au sein du groupe. Nous réagissons plus fortement aux nouvelles et informations négatives qu’aux stimuli positifs. Les résultats de l’IRMf montrent que lorsque des individus voient des images faciales de personnes d’une origine ethnique différente de la leur, cela active souvent l’amygdale plus que de voir des personnes de la même origine ethnique. La façon dont nous réagissons aux différents accents peut également s’expliquer par la réponse amygdale aux adhésions au sein du groupe et à l’extérieur du groupe. Alors que la répétition de notre propre accent provoque une réponse neuronale améliorée, la répétition de l’accent d’un autre groupe entraîne une réduction des réponses neuronales.

La neuroplasticité est l’une des percées majeures des neurosciences: nous savons maintenant que différentes expériences à court et à long terme changeront la structure du cerveau. Les attitudes et les attentes sociales telles que les stéréotypes peuvent changer la façon dont le cerveau traite les informations, et donc les différences basées sur le cerveau dans les caractéristiques comportementales et les compétences cognitives changent à travers le temps, le lieu et la culture. Cela signifie que nos préjugés inconscients ne sont pas liés à nous. Ils sont appris à travers nos expériences, et peuvent donc aussi être ignorés.

Les résultats de ces études ne sont pas infaillibles et les limites de l’IRMf doivent être comprises et reconnues. Pour mieux comprendre le paysage neuronal sous-jacent des biais cognitifs, nous devons nous assurer que l’absence d’activité dans une région du cerveau n’implique pas nécessairement qu’elle n’est pas impliquée dans la création ou le renforcement d’un biais spécifique. Cependant, je pense qu’il serait extrêmement utile de traduire les connaissances sur la neurobiologie de notre comportement sous-jacent en concevant des interventions pour lutter contre les biais, en particulier ceux qui créent la stigmatisation et la discrimination.