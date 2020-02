Ce que la nouvelle phase de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis signifie pour vous

Alors que les responsables de la santé publique des États-Unis tentent de comprendre comment une femme californienne a contracté un nouveau coronavirus qui se répand largement dans le monde, les experts disent que l’affaire marque une nouvelle phase troublante de l’épidémie aux États-Unis.

La femme de 50 ans a été testée positive pour le virus le 26 février. L’affaire semble être la première aux États-Unis à ce que l’on appelle la propagation dans la communauté, ce qui signifie que la femme n’avait aucun antécédent de voyage dans les zones touchées et n’a pas été exposée à quelqu’un connu pour avoir la maladie COVID-19.

Depuis le début de l’épidémie, il y a eu plus de 83 000 cas de la maladie dans au moins 57 pays. Quelques régions – dont l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud et le Japon – ont signalé une propagation communautaire soutenue, ce qui signifie que le virus circule parmi les personnes en dehors des frontières chinoises, où l’épidémie a commencé. Le 28 février, l’Organisation mondiale de la santé a augmenté le risque de propagation mondiale à «très élevé», mais n’a pas appelé cela une pandémie (SN: 2/25/20). “Nous ne voyons pas encore de preuves que le virus se propage librement dans les communautés. Tant que c’est le cas, nous avons encore une chance de contenir ce virus », a déclaré le 28 février le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse.

Voici ce que signifie ce cas en Californie, à quoi s’attendre dans les prochains jours et mois, et que faire si vous pensez être infecté.

Que signifie la découverte d’une communauté présumée répandue en Californie?

Les responsables de la santé publique ne savent pas comment la femme californienne, qui présente des symptômes graves, a été infectée par le virus qui cause COVID-19. Sans une idée claire de l’origine de l’infection, elle n’était probablement pas la première personne à être infectée dans cette région, explique Aubree Gordon, épidémiologiste à l’Université du Michigan à Ann Arbor.

“Il [probably] signifie qu’il y a un nombre inconnu d’autres cas »en Californie du Nord, dit Gordon. “Ce n’est probablement pas un très grand nombre à ce stade, mais il peut y avoir un grand nombre de personnes infectées mais qui n’ont pas encore commencé à montrer des symptômes.”

Certaines infections peuvent passer inaperçues parce que c’est la saison des maladies respiratoires. La grippe et le rhume ont des symptômes similaires à ceux de COVID-19 – et sont probablement responsables de la majorité des cas de maladies respiratoires aux États-Unis, où le risque de coronavirus est encore relativement faible – ce qui peut rendre le nouveau coronavirus plus difficile à détecter.

Si les responsables de la santé effectuaient plus de tests, ils trouveraient probablement plus de cas, explique Michael Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota à Minneapolis. “L’absence de preuves n’est pas une preuve d’absence.”

Quand COVID-19 sera-t-il plus répandu aux États-Unis?

C’est difficile à dire à ce stade. Mais les experts s’attendaient à une diffusion communautaire (SN: 2/25/20). En effet, des simulations informatiques permettant de localiser le virus en provenance de Chine ont indiqué qu’il avait probablement été introduit aux États-Unis. Le cas de la Californie laisse entendre qu’il pourrait y avoir d’autres infections non détectées à travers le pays.

Les gens doivent «se préparer à l’éventualité de multiples épidémies ou même d’une transmission généralisée aux États-Unis», explique Gordon. Cela pourrait arriver «dans les prochains mois à un an. [Or] ça pourrait être des jours, c’est vraiment difficile à dire. ”

La chercheuse en dynamique des maladies infectieuses Katelyn Gostic de l’Université de Chicago est d’accord. «Nous devons absolument être prêts à la possibilité que l’épidémie se développe aux États-Unis», dit-elle. Cela ne signifie pas que les gens devraient paniquer, dit-elle. “La grande majorité des gens iront bien même s’ils tombent malades.” Mais les gens devraient être prêts à modifier leur comportement et leurs routines quotidiennes au profit des personnes à haut risque de leur communauté.

Combien de cas non détectés existent?

Personne ne sait avec certitude combien de personnes ont été infectées par le coronavirus. C’est en partie parce qu’il n’y a pas suffisamment de kits de test pour tester tout le monde, et en partie parce que les gens peuvent être infectés par le virus mais ne présentent aucun symptôme ou des symptômes très légers. Ces personnes peuvent néanmoins infecter involontairement d’autres personnes.

Par exemple, une femme chinoise a transmis le virus à des collègues allemands avant de savoir qu’elle était malade (SN: 1/31/20). Ce cas était controversé, mais les chercheurs ont trouvé d’autres preuves de personnes présentant des symptômes très bénins ou aucun transmettant le virus à d’autres, y compris une femme de Wuhan qui a donné le virus à cinq parents à Anyang, en Chine. La femme n’a jamais eu de symptômes, mais elle a été testée positive pour le virus, rapportent les chercheurs le 21 février au JAMA. Deux de ses proches ont développé une maladie grave et les trois autres sont devenus modérément malades.

Les responsables de la santé à Nanjing, en Chine, ont retracé les contacts des personnes atteintes de COVID-19 et trouvé 24 personnes asymptomatiques lors du test de dépistage du virus, rapportent les chercheurs dans une prépublication publiée sur medRxiv.org le 25 février. développer des symptômes et 12 ont eu des radiographies pulmonaires qui ont indiqué qu’ils portaient le virus, mais sept personnes n’ont jamais montré de signes de la maladie. Les personnes présentant des symptômes étaient infectieuses pendant un à 21 jours, avec une médiane de 9,5 jours. Les personnes asymptomatiques, qui avaient tendance à être plus jeunes, avaient un virus détectable pendant une durée médiane de quatre jours. Mais un homme asymptomatique qui a transmis le virus à sa femme, son fils et sa belle-fille peut être contagieux depuis 29 jours, selon les chercheurs. Ces résultats n’ont pas encore été vérifiés par d’autres scientifiques lors de l’examen par les pairs.

De plus, les gens peuvent également émettre le virus après avoir guéri de la maladie. Quatre agents de santé de Wuhan ont toujours obtenu des résultats positifs cinq à 13 jours après la disparition de leurs symptômes, rapportent les chercheurs le 27 février au JAMA. Les chercheurs ne savent pas encore si les virus présents après la disparition des symptômes sont infectieux.

«Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreux cas non détectés», explique Erik Volz, épidémiologiste mathématique à l’Imperial College de Londres en Angleterre.

Les cas non détectés sont importants car ils peuvent provoquer des épidémies lorsque les voyageurs les transportent vers d’autres pays, explique Gostic, chercheur à l’Université de Chicago. Mais même les meilleurs efforts pour dépister les passagers aériens pour les infections à COVID-19 manqueront environ la moitié des cas, rapportent Gostic et ses collègues le 25 février dans eLife.

«Non seulement le contrôle dans les aéroports rate plus de 50% des voyageurs, mais ces échecs ne sont pas dus à des erreurs corrigibles», explique Gostic. Ce n’est pas parce que les voyageurs malades essaient d’éviter la détection ou que les agents de contrôle ne sont pas bons dans leur travail. “C’est juste une réalité biologique qu’une majorité de voyageurs infectés sont fondamentalement indétectables, car ils ne réalisent pas qu’ils ont été exposés et ils ne montrent pas encore de symptômes au moment où ils passent le dépistage.”

Cela est vrai pour presque tous les agents pathogènes, mais la prévalence des cas bénins et indétectables par le coronavirus et la transmission aérienne sont des défis plus importants. Les gens peuvent attraper le virus sans jamais savoir qu’ils ont été exposés et peuvent développer des cas bénins qui ne les obligeraient pas à consulter un médecin et à se faire tester. Ces personnes peuvent involontairement déclencher des épidémies dans de nouveaux endroits. «Nous considérons simplement cela comme inévitable», déclare Gostic.

Après le premier cas suspect de propagation communautaire de COVID-19 aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié des directives actualisées à l’intention des agents de santé pour tester les patients pour le coronavirus. Les critères précédents du CDC avaient limité les tests aux personnes qui avaient voyagé en Chine ou qui avaient eu des contacts étroits avec quelqu’un qui l’avait fait. Les nouvelles lignes directrices incluent désormais les personnes ayant voyagé dans d’autres régions présentant une propagation locale potentielle ou les patients présentant des symptômes graves. Narvikk / iStock / . Plus

Dans quelle mesure le coronavirus se propagera-t-il?

Déjà, le virus a infecté plus de 83 000 personnes dans 57 pays.

Étant donné que le virus COVID-19 n’avait pas infecté de personnes avant l’épidémie en Chine, personne n’y a préalablement été immunisé. Ainsi, la propagation du coronavirus pourrait être similaire à la propagation de la grippe pandémique, dit Volz. Bien que la grippe saisonnière circule dans le monde chaque année, la grippe pandémique est causée par de nouveaux virus qui n’ont pas infecté les humains auparavant. Les exemples incluent la «grippe espagnole» de 1918, la «grippe asiatique» de 1957 et 1958, la grippe de Hong Kong de 1968 et la grippe H1N1 en 2009. Selon le pays, la grippe H1N1 de 2009 a infecté de 5 à 60% des personnes. La pandémie de 1918 a infecté environ un tiers à la moitié de la population mondiale, dit Volz.

Il est encore possible de contenir le virus. Le 26 février, le nombre de nouveaux cas signalés hors de Chine a dépassé ceux enregistrés en Chine pour la première fois, a rapporté l’OMS. “La Chine a un contrôle au moins partiel de leur épidémie”, a déclaré Volz.

“Je pense qu’il est bon d’être conscient du pire des cas hypothétiques, sachant que le pire des cas est peu probable”, en raison des efforts de santé publique pour contenir l’épidémie, dit-il.

«Il n’y a aucune évidence comme la fermeture de l’école», qui pourrait aider à limiter la propagation du virus, dit Volz. Les enfants ne souffrent pas d’une maladie très grave, mais ils peuvent tout de même être infectés et transmettre le virus. Restreindre les déplacements, fermer les transports en commun et interdire les rassemblements de masse comme les concerts peuvent affecter la propagation du virus.

Le reste du monde ne verra probablement pas la croissance explosive des cas que Wuhan a connus, dit Gostic. “La première émergence d’un virus est toujours le pire des cas”, dit-elle, “parce que personne n’est préparé à cela et que les personnes qui s’infectent au début n’ont aucune idée qu’elles ont un nouveau pathogène.”

Alors, comment savoir si je suis infecté?

Les personnes atteintes de COVID-19 ont souvent une toux sèche et parfois un essoufflement. Et la grande majorité des patients atteints de cette maladie ont de la fièvre, selon des rapports caractérisant des patients chinois.

Une chose délicate est que ces symptômes s’appliquent également à la grippe et que c’est toujours la saison de la grippe aux États-Unis. La plupart des personnes présentant ces symptômes n’ont probablement plus de COVID-19. «Février a été un mauvais mois dans de nombreuses communautés», déclare Pretti Malani, spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor. “Si les gens n’ont pas reçu de vaccin contre la grippe, il n’est pas trop tard.”

D’autres maladies respiratoires, causées par des rhinovirus, des entérovirus et d’autres virus, n’ont pas nécessairement de fièvre, dit-elle. Le rhume comprend souvent un nez qui coule, mais cela n’a pas été un symptôme de COVID-19.

Que dois-je faire si je pense avoir du COVID-19?

Si vous avez de la fièvre et des symptômes respiratoires, appelez votre médecin à l’avance, dit Malani, afin qu’il vous informe de la prochaine étape. «Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement entrer dans un service d’urgence et faire facilement passer un test», dit-elle.

Les services de santé locaux, avec l’aide de médecins, déterminent si quelqu’un doit subir un test de dépistage du coronavirus. Les tests ont d’abord été effectués au Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta, mais l’Association of Public Health Laboratories s’attend à ce que davantage de laboratoires puissent commencer les tests bientôt.

Il semble que le risque de tomber gravement malade soit assez faible pour de nombreuses personnes. Environ 80% des cas de COVID-19 sont bénins, selon un rapport sur plus de 44 000 cas confirmés en Chine (SN: 2/25/20).

Mais on estime que le virus tue environ 2% des personnes qu’il infecte, en particulier les personnes âgées et celles souffrant d’autres problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires. «Même si le risque individuel peut être faible, il est toujours nécessaire de prendre la situation au sérieux et de faire ce que vous pouvez pour limiter la propagation si elle commence à circuler dans votre communauté», explique Gostic.

Les gens devraient rester à la maison du travail et de l’école lorsqu’ils sont malades, se couvrir la toux et se laver les mains souvent. Si le savon et l’eau ne sont pas disponibles, utilisez des désinfectants pour les mains à base d’alcool. Commencez à pratiquer ces mesures maintenant pour limiter la propagation d’autres maladies respiratoires et soyez prêt si le coronavirus commence à se propager dans la communauté, conseille Gostic.