Ce que la pandémie de COVID-19 signifie pour les Noirs américains

Ces dernières semaines, mes patients en soins d’urgence dans le centre de Brooklyn sont devenus de plus en plus malades de jour en jour. Ils étaient principalement noirs et bruns. Beaucoup se sont plaints de fièvre, de toux et d’aggravation de l’essoufflement. J’ai même envoyé quelques-uns des patients les plus malades aux urgences. COVID-19 était arrivé à New York en pleine forme, frappant ses zones en grande partie noires et brunes le plus durement.

À peine quelques semaines après le début de la pandémie de COVID-19, les épidémiologistes n’ont pas encore eu la possibilité de ventiler les données de morbidité et de mortalité à l’échelle nationale par race, mais les Noirs américains seront sans aucun doute l’un des groupes démographiques les plus durement touchés.

Cette pandémie va probablement amplifier et renforcer encore les inégalités raciales en matière de santé, qui ont été à la fois persistantes et profondes au cours des cinq dernières décennies, et les Noirs américains ont connu les pires résultats de santé de tout groupe racial.

Les Noirs américains seront plus vulnérables aux conséquences de la pandémie de COVID-19 en raison de plusieurs manifestations du racisme structurel, notamment le manque d’accès aux tests, une charge de morbidité chronique plus élevée et des préjugés raciaux au sein des établissements de santé.

L’une des principales solutions à la lutte contre le COVID-19 est un dépistage généralisé qui nous permettrait de cohorter et de mettre en quarantaine des groupes de patients dont le test est positif afin de limiter la propagation de la maladie. Cependant, les tests COVID1-9 ont été limités pour diverses raisons, notamment un leadership fédéral inefficace, la bureaucratie des agences fédérales et un système de soins de santé non coordonné.

En tant que médecin, j’ai trouvé troublant que des célébrités et des responsables gouvernementaux sans symptômes aient pu accéder rapidement aux tests avec des résultats le jour même, alors que j’ai dû rationner les tests pour mes patients avec des délais d’exécution de cinq, sept et parfois 10 jours en raison d’arriérés.

Bien que le Families First Coronavirus Response Act, adopté le 18 mars, couvre toutes les personnes non assurées, les Noirs ont les taux les plus élevés de non-assurance. Avec les tests COVID-19, il devient douloureusement évident qui en réalité peut accéder aux tests et qui ne peut pas.

Nous devons être particulièrement préoccupés par la vulnérabilité des Noirs américains au COVID-19 étant donné qu’ils ont un fardeau relativement élevé de maladies chroniques – en particulier le diabète, l’asthme et l’hypertension – et sont donc plus à risque de développer de graves complications du nouveau coronavirus.

De plus, même lorsque les patients noirs recherchent des soins pour leurs symptômes COVID-19, ils recevront probablement des soins plus mauvais que les autres patients, car il est plus probable qu’ils chercheront des soins dans des hôpitaux desservant des minorités, qui se sont révélés fournir des soins de qualité inférieure et sont assaillis avec une pénurie de médecins en soins intensifs, d’équipement de protection individuelle et de ventilateurs pour traiter les patients COVID-19 gravement malades.

Étant donné le manque de préparation et de capacité de notre système de santé, les agents de santé devront probablement rationner les soins également. C’est un autre problème car la recherche a montré que la plupart des professionnels de la santé semblent avoir des biais implicites qui se traduisent par des attitudes relativement positives envers les patients blancs et des attitudes négatives envers les personnes de couleur. Récemment, un algorithme largement utilisé par les systèmes de soins de santé a considérablement sous-estimé les besoins des patients noirs les plus malades chroniques, renforçant encore les disparités raciales en matière de santé. Si le rationnement se produit, il sera presque certainement plus nocif pour les patients noirs.

Une autre préoccupation est la possibilité que les quarantaines finissent par être appliquées par la police. La semaine dernière, j’ai reçu un e-mail de mon employeur avec une lettre pour montrer à la police au cas où je serais arrêté sur le chemin du travail. Au lieu de me sentir rassurée par la lettre, en tant que femme noire, j’ai eu peur de la possibilité d’interagir avec eux. La recherche a montré que les Noirs sont plus susceptibles d’être arrêtés par la police que les résidents blancs ou bruns. Et lorsque les agents des forces de l’ordre ont initié une interaction, ils étaient deux fois plus susceptibles de menacer ou d’utiliser la force contre les Noirs et les bruns que les Blancs.

Chaque jour, nous en apprenons de plus en plus sur COVID-19 et son comportement. Les lignes directrices et recommandations évoluent rapidement. Cependant, d’importantes inégalités raciales préexistantes persistent et vont probablement s’aggraver dans un environnement aux ressources de plus en plus limitées et tendues. Alors, que peut-on faire pour garantir que chaque patient reçoive des soins équitables sur le plan racial? Ceux qui dirigent les efforts de COVID-19 devraient envisager d’utiliser des outils d’équité raciale, tels que l’outil de l’Alliance gouvernementale sur la race et l’équité (GARE), pour aider à résoudre explicitement et intentionnellement les inégalités raciales en matière de santé et à opérationnaliser l’équité raciale dans leur travail.

Étant donné que le racisme a été institutionnalisé dans le système de soins de santé, tout comme dans pratiquement tous les autres systèmes en Amérique, les outils d’équité raciale peuvent aider à fournir une structure pour l’examen de la question dans les pratiques, politiques, programmes, et budgets de pandémie de COVID-19. Ils peuvent le faire en identifiant des objectifs et en définissant des résultats mesurables; engager la communauté dans les processus de prise de décision; et l’identification des groupes qui bénéficieront ou seront gênés par une décision donnée.

Si les inégalités raciales en matière de santé au cours de cette pandémie sont explicitement abordées, les Noirs américains auront une chance plus juste et plus grande d’être en meilleure santé. Et cela améliorera la santé de tous les Américains.

