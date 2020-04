Ce que les humains pourraient être – Scientific American Blog Network

“Peut-être que la nature humaine a été vendue à découvert …”

-Abraham Maslow

Vers la fin de sa vie, le psychologue humaniste Abraham Maslow développait de nouvelles perspectives sur l’auto-actualisation – et envisageait une motivation encore plus élevée, qu’il appelait la transcendance. Il a appelé sa théorie la “Théorie Z”. *

Pour Maslow, les «transcendants» sont régulièrement motivés par des valeurs et des expériences qui vont au-delà de la satisfaction des besoins fondamentaux et de la réalisation de son potentiel unique. Ces «métamotivations» comprennent une dévotion à un appel extérieur à soi-même, une recherche de «pics d’expériences» et un engagement envers les valeurs de l’être ou les «valeurs B», y compris la vérité, la bonté, la beauté, la justice, le sens, le jeu. , vivacité, excellence, simplicité, élégance et intégrité – comme objectifs ultimes en soi.

Maslow a observé que lorsqu’il a demandé aux transcendeurs pourquoi ils font ce qu’ils font et ce qui rend leur vie digne d’être vécue, ils ont souvent cité ces valeurs. Il n’y avait aucune autre raison pour laquelle ils consacraient autant de temps à leur travail; les valeurs ne servaient à rien d’autre et ne contribuaient pas à atteindre un autre objectif. Maslow croyait que la satisfaction des «méta-besoins» était nécessaire «pour éviter la maladie et atteindre la pleine humanité ou croissance. . . . Ils valent la peine d’être vécus et de mourir. Les contempler ou les fusionner donne la plus grande joie dont un être humain est capable. “**

La vision du monde de Theory Z est étonnamment similaire à la recherche psychologique moderne sur la sagesse. La sagesse est souvent conceptualisée dans la littérature psychologique comme impliquant une intégration entre les dimensions cognitives, affectives et comportementales. Cela comprend la capacité d’accepter de multiples perspectives, de répondre de manière non défensive en cas de défi, d’exprimer un large éventail d’émotions afin d’en tirer un sens, d’évaluer de manière critique les vérités humaines et de prendre conscience de la nature incertaine et paradoxale des problèmes humains.

Comme l’explique la psychologue clinicienne Deirdre Kramer, «les sages ont appris à voir le positif et le négatif et à les synthétiser pour créer un sens de soi plus humain et plus intégré, dans toute sa fragilité et sa vulnérabilité. . . . Ils semblent capables d’abord d’embrasser puis de transcender leurs préoccupations personnelles pour intégrer leur capacité d’introspection à une préoccupation profonde et constante pour les relations humaines et une préoccupation génératrice pour les autres. »***

La vision du monde transcendant a des implications profondes pour la bonne personne et la bonne société et offre une vision inspirante de ce que les humains pourraient être. C’est souvent pendant les périodes les plus éprouvantes de l’humanité que nous voyons le meilleur de l’humanité émerger. Avec le monde actuellement plongé dans un état d’insécurité et d’incertitude profondes, il y a plus d’opportunité que jamais (peut-être au cours de l’histoire humaine) pour la vision du monde transcendantale d’élever l’espèce humaine.

Une nouvelle image de l’humanité

Tout d’abord, la vision du monde de Theory Z offre une nouvelle image des relations, de l’amitié à la famille en passant par l’amour romantique et le sexe. Le concept de «l’être-amour» (ou B-love) de Maslow offre un idéal auquel nous pouvons tous aspirer, que ce soit dans la relation enseignant-enfant, la relation élève-enseignant, la relation thérapeute-patient, dans l’industrie ou dans la gestion. et le leadership. Au lieu de traiter les gens comme un moyen d’arriver à une fin, nous pouvons avoir de l’amour pour l’être des autres (ce que Maslow a appelé “B-Love” ou “Being-Love”) – admirer les gens pour ce qu’ils sont vraiment sans essayer pour les changer en quelque chose d’autre pour convenir à nos propres fins.

Comme Maslow l’a dit dans un essai,

«Nous essayons de transformer une rose en une bonne rose, plutôt que de chercher à transformer des roses en lys. . . . Cela nécessite un plaisir dans la réalisation de soi d’une personne qui peut être très différente de vous. Cela implique même un respect et une reconnaissance ultimes du caractère sacré et unique de chaque type de personne. »

Prenez l’éducation. Une véritable éducation humaniste impliquerait d’éduquer l’enfant tout entier et de traiter les enfants et leurs propres objectifs personnels, rêves et aspirations comme précieux, quelle que soit leur adéquation étroite avec le programme de l’enseignant. Imaginez si les écoles n’étaient pas seulement un endroit pour apprendre du matériel académique standardisé mais étaient aussi des lieux d’émerveillement, de respect et de réalisation de soi ainsi que d’espoir pour l’humanité? De plus, imaginez si l’école n’était pas si séparée du reste de la vie. Et si les enfants rentraient chez eux à la fin de la journée, inspirés à continuer à être des apprenants du monde pendant le reste de leur journée? Instiller un amour de l’apprentissage serait inculquer une valeur B importante aux étudiants.

La vision du monde transcendant nous permet également de vivre de plus grandes profondeurs de joie. Maslow a avancé l’idée qu’il peut exister une hiérarchie de plaisirs, allant du «soulagement de la douleur, en passant par le contentement d’un bain à remous, le bonheur d’être avec de bons amis, la joie de la bonne musique, le bonheur d’avoir un enfant, l’extase des plus hautes expériences d’amour. ” Imaginez si on nous enseignait tous les profondeurs de joie possibles? Cela inclurait non seulement la joie qui vient du soulagement de nos privations, mais les joies plus profondes qui peuvent provenir de l’inspiration à atteindre en dehors de nous-mêmes.

La recherche montre que les personnes cliniquement déprimées et anxieuses qui ont subi une intervention d’élévation morale pendant dix jours – observant des actes de vertu, de générosité et de courage – ont montré une plus grande volonté d’aider les autres, une plus grande proximité avec les autres et une diminution des conflits interpersonnels et des symptômes de détresse . Parfois, l’antidote aux sentiments de mécontentement et de stress est une poussée vers les valeurs B et le «métahédonisme» qui peuvent en résulter.

La vision du monde transcendantale permet également la possibilité d’interactions saines entre ceux qui ont des croyances religieuses ou politiques différentes. Comme l’a fait remarquer Maslow, il est possible de parler de «religionisation» ou de «sacralisation» de toute la vie, et pour tous les individus, pas seulement parmi ceux auxquels nous nous sentons le plus liés en se basant sur une identité commune ou des croyances religieuses ou politiques communes.

Alors que le mot «sacré» a souvent des connotations religieuses, Maslow a souligné que l’on peut avoir le sens ressenti du sacré – éprouver de la révérence, du mystère, de l’émerveillement et de la crainte – à peu près partout et pour n’importe qui. Imaginez que si au lieu de ressentir un profond sentiment de connexion et d’unité avec toute l’humanité dans une église le dimanche, et d’aller immédiatement sur Twitter après l’église et appeler des gens avec qui nous ne sommes pas d’accord, nous avons maintenu ce sentiment du sacré dans chaque rencontre pendant le cours de nos vies. Imaginez si nous le faisions tous ensemble?

Vers une politique humaniste

Il y a de profondes implications pour notre paysage politique actuel. Maslow travaillait sur une nouvelle approche de la politique qu’il a appelée «psychopolitique», fondée sur l’axiome de la psychologie humaniste selon laquelle les similitudes humaines sont plus profondes que les différences humaines. Une politique humaniste serait basée sur une compréhension réaliste de la nature humaine, y compris notre motivation partagée pour les besoins de sécurité ainsi que nos besoins de croissance et de transcendance.

Certes, il est essentiel pour les politiciens de valoriser la sûreté et la sécurité. Il est difficile d’atteindre nos hauteurs sans une stabilité adéquate. Cependant, Maslow a fait valoir que nous ne devons pas négliger nos possibilités de réalisation de soi et de transcendance. “Aucune croissance réelle n’est possible sans une base solide de la loi et de l’ordre”, a noté Maslow. “Pourtant, il est également possible pour une société de rester bloquée ou immobilisée au niveau de la loi et de l’ordre et de mettre tellement l’accent sur cette condition que les possibilités de croissance d’un individu sont limitées.”

C’est pourquoi les conservateurs et les libéraux peuvent se compléter; les sociétés ont besoin de ceux au pouvoir qui se soucient profondément de la préservation de la culture traditionnelle et de la stabilité de la société, ainsi que de ceux qui se préoccupent davantage de l’égalitarisme et offrent des opportunités à ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin de soutien.

En effet, la recherche montre que les libéraux et les conservateurs sont agréables, juste de différentes manières: le conservatisme est en corrélation avec la politesse, les valeurs morales traditionnelles et l’engagement envers les aspects paroissiaux de la vie tels que ses amis, sa famille et sa nation, tandis que le libéralisme est en corrélation avec l’universel compassion et égalitarisme. Les deux aspects de l’agrément peuvent apporter une contribution importante à une «politique mondiale», comme l’a dit Maslow.

Au lieu de cela, la plus grande menace pour une démocratie saine est vraiment notre orientation antagoniste les uns envers les autres et la montée de l’antagonisme parmi ceux qui détiennent un grand pouvoir politique. Le chaos politique et les inégalités engendrent antagonisme, méfiance et cynisme car ils activent nos insécurités les plus profondes. Dans une société très précaire, les motivations plus élevées des gens sont mises de côté à mesure que les besoins d’ordre, de stabilité et d’appartenance deviennent beaucoup plus pressants.

Cependant, ce sont ces situations d’agitation dans lesquelles nous devons faire attention à ne pas négliger nos efforts vers l’amour-B et les valeurs-B, ou bien nous pouvons courir le risque d’attiser les flammes du populisme et de l’autoritarisme.

Une nouvelle image de la société

Historiquement, les intérêts de la société et les intérêts de l’individu ont été considérés comme s’excluant mutuellement, parfois même antagonistes (tout ce qui est bon pour la personne est mauvais pour la civilisation). Mais ce n’est pas nécessairement le cas. Le but et les valeurs de la personne peuvent être en synergie avec ce qui est bon pour la société. Les sociétés les plus saines reposent sur une compréhension réaliste des besoins humains et offrent le plus grand potentiel de croissance aux individus qui font partie de la société. Dans quelle mesure accordons-nous des opportunités à tous pour répondre à leurs besoins, y compris leurs besoins en matière de sécurité, de croissance et de transcendance?

Des changements concrets dans nos structures sociétales peuvent accroître cette synergie. Maslow a suggéré que les sociétés les plus saines sont celles où la «vertu paie» – en d’autres termes, les sociétés qui récompensent les personnes qui se comportent de façon vertueuse, plutôt que de récompenser uniquement celles qui ont le plus d’argent ou les réalisations les plus prestigieuses. Cela pourrait commencer par une éducation précoce, en récompensant la gentillesse et l’amour d’apprendre sur les résultats des tests standardisés. Cela profiterait non seulement au collectif, mais augmenterait également le plafond de ce vers quoi les individus de la société tendent.

Il est temps pour nous d’assumer la responsabilité de la société dans laquelle nous vivons et d’aider à créer les conditions qui permettront à tous non seulement de s’auto-réaliser mais aussi de transcender. Nous pouvons simultanément travailler à améliorer la bonne société et à nous améliorer. L’amélioration de la bonne société commence de l’intérieur, alors que nous modifions notre propre perspective sur la nature humaine et travaillons à faire ressortir le meilleur les uns des autres. Ce faisant, nous pouvons même transcender notre existence physique, impactant les générations futures longtemps après notre départ.

NOTES DE BAS DE PAGE

* Maslow a qualifié sa théorie de “Théorie Z” pour souligner qu’il s’agissait d’une motivation plus élevée que la Théorie X et la Théorie Y de Douglas McGregor. attentes de la théorie Y de Douglas MacGregor: elles sont exemptes de besoins de carence et sont motivées par le désir d’actualiser leur potentiel personnel et de développer leur identité, leur individualité et leur unicité. «De telles personnes vivent dans le monde et y parviennent», a noté Maslow. «Ils le maîtrisent, le dirigent, l’utilisent à de bonnes fins, comme le font les politiciens (en bonne santé) ou les gens pratiques.» Tout en faisant valoir que les transcendants répondent également aux attentes de la théorie Y, Maslow a fait valoir qu’ils transcendent également la théorie Y, ayant des illuminations ou des idées ou des cognitions plus fréquentes qui ont changé leur vision du monde et d’eux-mêmes, peut-être occasionnellement, peut-être comme une chose habituelle. “

** Maslow a également avancé la suggestion intrigante que la privation des valeurs B peut entraîner des «métapathologies» et qu’un tel idéalisme frustré peut entraîner des «métagrumbles». Maslow croyait que les méta-grognements des transcendants pouvaient être un indicateur de leur santé mentale. En effet, grogner sur un manque de sécurité, de statut, d’argent, de pouvoir, de respect, d’acceptation et d’affection semble être d’une nature différente que grogner sur un manque profond de beauté, d’humour, de bonté, de justice, d’unicité, d’intégralité et de signification dans le monde.

*** La sagesse a tendance à augmenter avec l’âge et est plus courante chez ceux qui ont un niveau élevé d’ouverture à l’expérience, la capacité d’auto-examen et d’introspection, une motivation pour la croissance personnelle et la volonté de rester sceptique quant à son opinion personnelle, remettre constamment en question les hypothèses et les croyances, et explorer et évaluer de nouvelles informations pertinentes pour son identité.