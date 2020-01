Ce que les lichens peuvent nous apprendre

Note de l’auteur: En 2017, j’ai écrit un article sur les lichens dans Scientific American mettant en vedette Trevor Goward, un lichénologue autodidacte qui vit dans les régions rurales de la Colombie-Britannique. Ses idées et ses questions sur la symbiose des lichens entre les algues et les champignons ont inspiré de nombreuses études scientifiques. La cinéaste anishinaabe Lisa Jackson, qui vit à Toronto, a lu l’article et a été inspirée pour réaliser un film IMAX intitulé Lichen, mettant en vedette des plans rapprochés d’un autre monde de lichens avec une narration de Goward. Le film de Jackson est projeté au Sundance Film Festival, qui se passe maintenant. La conversation suivante avec Jackson et Goward a été modifiée pour plus de clarté.

Erica Gies: Et l’article vous a inspiré pour faire le film?

Lisa Jackson: J’ai vu les images de lichen, qui étaient si étonnantes …

Gies: Par le photographe Tim Wheeler.

Jackson: … et découvrez la perspective que les lichens peuvent nous offrir. Cette combinaison m’a vraiment frappé à la fois esthétiquement et philosophiquement. J’ai donc pris ces petites choses – certains des spécimens du film sont de la taille d’un quart – et je les ai tournés avec des lentilles grossissantes pour nous mettre à l’intérieur du lichen. Il y a quelque chose de vraiment inspirant à regarder de près un organisme qui fonctionne en symbiose dans la communauté et s’adapte à son environnement et peut vivre dans des environnements très difficiles et y survivre, en particulier à la lumière de la crise climatique.

Trevor Goward: En regardant le film, j’avais l’impression que nous regardions une scène postapocalyptique – vous savez, il y a eu une explosion et il y a des morceaux qui flottent dans l’espace. Et regarder ces beaux lichens et leurs substrats sous des angles différents relâche le spectateur à l’idée d’accepter d’autres façons de voir les choses, ce qui est désespérément nécessaire en ce moment.

Gies: Ouais. Certains gros plans ressemblaient à autre chose, comme des montagnes ou de l’eau. Et en modifiant notre point de vue à un tel degré, cela nous a poussés à vraiment nous interroger sur ce que nous voyions, ce qui est le coup de pouce parfait pour amener le spectateur à considérer la signification plus large des lichens.

Jackson: Merci à vous deux. Ouais, c’est littéralement essayer une nouvelle perspective. Dans l’article que vous avez écrit, Erica, l’appréciation de Trevor des connaissances autochtones est brièvement mentionnée. Je suis un cinéaste anishinaabe et j’ai ressenti une résonance entre l’approche observationnelle de Trevor dans son étude du lichen et de la science indigène, qui voit notre environnement dans son ensemble, toutes les parties intégrées dans la relation. Y a-t-il un changement dans la façon dont la science examine les connaissances autochtones ou devrait-il y en avoir?

Gies: Un sous-thème de mon histoire était ce que la science a perdu – une perspective plus large, un aperçu de la façon dont les choses sont liées – au cours des dernières décennies avec l’hyperspécialisation. D’un autre côté, dans mes rapports plus larges, j’ai constaté que certains scientifiques reconnaissent de plus en plus que la sagesse autochtone a beaucoup à offrir, en particulier face au changement climatique et à la perte dramatique de la biodiversité.

Jackson: Droite. Je parlais à Leroy Littlebear, un Aîné des Pieds-Noirs qui examine les intersections entre la science autochtone et la science occidentale, et il a dit que le concept euro-occidental de la science est vraiment une question de spécialisation. Et nous, les peuples autochtones, sommes des généralistes. Nous savons un peu tout et nous pouvons voir comment toutes ces pièces interagissent dans le monde réel.

Crédits: Lisa Jackson

Goward: Je pense que la divergence entre ces deux approches provient de visions du monde différentes. Dans l’ensemble, l’indigène et le naturaliste recherchent un cadre contextuel plus large, ce que nous appellerions la sagesse, alors que la science vise à obtenir le pouvoir sur les choses. Je veux dire, tous les scientifiques ne sont pas là-dessus, mais le monde ne serait pas où il est maintenant à moins que, sur le dos de la science, certaines personnes n’aient pas compris comment convertir les ressources en richesse personnelle. Mais l’approche fragmentaire de la science – en la fragmentant et en l’assemblant de manière pratique – peut fausser la compréhension car ce n’est tout simplement pas la façon dont les choses sont. Le monde fonctionne de manière beaucoup plus intégrative.

Gies: Ce que vous appelez pouvoir contre sagesse, j’appellerais contrôle contre respect. Dans mes reportages, je vois souvent la science appelée à contrôler la nature, comme avec un barrage hydroélectrique. À cette fin, il adopte fréquemment l’approche consistant à essayer de résoudre un problème sans reconnaître la façon dont les composants du système sont liés à tant d’autres choses, et c’est pourquoi vous obtenez des conséquences inattendues.

Alors qu’une perspective naturaliste ou autochtone est enracinée dans l’idée que les autres êtres sont nos parents. Dans mon histoire, le biologiste et auteur David George Haskell souligne que c’était fondamentalement le point de Darwin dans sa théorie de l’évolution. Et Darwin était, au fond, un naturaliste. Depuis lors, dans une certaine mesure, la science s’est éloignée de cela, souscrivant à la croyance générale que les humains sont plus importants que les autres êtres et que répondre à nos besoins devrait être prioritaire, même si ce besoin augmente les bénéfices des actionnaires.

Goward: Il existe un conflit inhérent entre les idées du monde comme ressource et du monde comme foyer. S’il doit y avoir un avenir vivable, il proviendra d’une sorte d’engagement honnête et de respect mutuel entre les deux façons de voir.

Jackson: Les bons scientifiques reconnaissent les limites de leur compréhension. Ils ne peuvent évaluer que des choses qu’ils peuvent mesurer, et tout n’est pas mesurable. C’est là que le rôle de l’histoire dans le savoir autochtone entre en jeu. Le récit peut transmettre le savoir de manière plus complexe, la forme elle-même provoquant un niveau d’attention différent qui mène à la compréhension.

En fait, cela me fait penser à quelque chose que j’aimerais mieux comprendre. Dans le film, Trevor parle des propriétés émergentes des lichens. Trevor, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’émergence? Et comment cela se rapporte-t-il à l’idée que le monde lui-même est libre et que tout est en train de devenir?

Goward: Les lichens sont le moyen le plus simple de comprendre l’émergence parce que lorsque les partenaires symbiotiques se réunissent, ils produisent quelque chose avec des caractéristiques que l’on ne trouve pas dans les parties: un lichen. En bref, l’émergence, c’est quand quelque chose devient plus que la somme de ses parties. Lorsque vous commencez à regarder autour de vous, vous comprenez que c’est en fait le fondement de tout. Et quant au monde qui a de l’agence: le monde ne pense pas comme vous et moi. Mais la façon dont le monde réagit ressemble à de la réflexion. Par exemple, un lichen répond à ce qui se passe autour de lui, et sa réponse est son agence. Il en va de même pour le monde vivant.

Crédits: Lisa Jackson

Gies: Donc, quand vous parlez d’agence, vous voulez dire la manifestation extérieure de ses processus internes?

Goward: Ouais. Et le temps en fait partie. Dans le monde biologique, tout dans le passé est une propriété émergente parce que c’est la manifestation extérieure, ou le résultat, de la volonté. Tout dans le futur est la volonté elle-même: ce que l’on ressent pour répondre à la perception du changement. J’entends par là que chaque organisme a la capacité de prendre des décisions, et les décisions qu’il prend sont des comportements appris, façonnés par l’expérience – ce que l’on ressent être cet organisme à ce moment de son existence.

Jackson: Votre description de l’agence est donc compatible avec l’idée des cultures autochtones de «toutes nos relations». Même les rochers, le soleil, les étoiles sont considérés comme nos parents vivants. Et je suis fasciné par la façon dont les découvertes scientifiques peuvent suivre les histoires de différentes cultures. Par exemple, l’un des éléments constitutifs de la vie sur Terre est le phosphore. Et les astronomes viennent de découvrir que du phosphore est créé lorsque des bébés étoiles sortent des champs d’étoiles, qui auraient pu se rendre sur Terre via des comètes. Et je pensais que c’était vraiment intéressant, car de nombreuses histoires de création autochtone disent que nous sommes liés aux étoiles et que nous venons des étoiles. Wilfred Buck, un aîné cri qui se spécialise dans la connaissance des étoiles, m’a dit que, dans sa langue, les astéroïdes et les comètes qui pénètrent dans l’atmosphère sont appelés acak paytukosin, ce qui signifie «les esprits qui viennent» ou «la vie qui vient».

Gies: Intéressant! C’est semblable au point de mon article où Stuart Crawford, un ethnobotaniste, parlait de la façon dont certaines des lignes directrices que les peuples autochtones ont pour la récolte de lichens comme nourriture ne sont pas nécessairement «exactes» d’un point de vue scientifique, mais elles finissent souvent par se retrouver au même endroit, ce qui, je pense, valide cette idée qu’il existe différentes façons de savoir.

Une autre question: pour les peuples autochtones qui sont restés sur leurs terres, comment le changement climatique modifie-t-il ce qu’ils savent de leurs terres? Et compte tenu de ces changements, les connaissances autochtones peuvent-elles encore aider la science du climat?

Jackson: Je le pense. La perspective autochtone, ancrée dans le respect, concerne le gardiennage. C’est parce que la vision du monde iIndigenous postule que les humains sont les plus vulnérables de toutes les créatures vivantes de la planète.

Gies: C’est vraiment intéressant. Je pense que cela est totalement contraire à ce que la plupart des humains croient aujourd’hui.

Jackson: Correct. C’est que les humains sont les plus avancés et les plus importants et tout le reste est en dessous de nous. Mais c’est exactement le contraire. Et cela signifie que notre meilleur espoir d’une bonne vie réside dans notre capacité à observer attentivement l’équilibre entre tous les cycles de la nature, puis à jouer notre rôle pour veiller à ce que ces cycles continuent. Cette perspective profiterait vraiment à une plus grande société, par rapport au point de vue selon lequel nous pouvons mesurer une ressource numériquement et simplement l’utiliser jusqu’à ce qu’elle soit presque disparue. Ça ressemble presque à une étagère de magasin, tu sais? Jusqu’à ce que la dernière boîte de céréales soit vendue, il reste des céréales.

Goward: En fait, l’agence d’un lichen s’exerce d’une manière qui fait écho à cette perspective autochtone. Un lichen fonctionne parce que ses algues, ses champignons, etc. se considèrent comme des parties de l’ensemble et agissent en conséquence, et l’ensemble donne de la résilience aux parties.

Quant aux gens, la raison pour laquelle la plupart ne voient pas la fragilité humaine est que, à des degrés divers, nous sommes à l’intérieur de bulles technologiques qui nous protègent. Par exemple, si vous polluez votre rivière, cela n’a pas d’importance car vous venez de construire une usine de purification de l’eau pour fournir de l’eau propre à votre robinet. Cela fonctionne jusqu’à ce qu’il ne fonctionne pas. Finalement, comme c’est le cas actuellement avec le changement climatique, les bulles se brisent et les gens se retrouvent vulnérables aux intempéries ou à tout ce qui se passe. Et c’est beaucoup plus catastrophique qu’il ne le serait si les gens vivaient vraiment à leur place au lieu de vivre à l’intérieur de la bulle, ce qui nous permet de maintenir des contes de fées sur la réalité du monde.

Gies: Bien placé.

Goward: De plus, comme vous l’avez mentionné, Erica, le changement climatique modifie les choses que les peuples autochtones – et les naturalistes – connaissent sur leurs lieux, rendant ces connaissances spécifiques potentiellement moins pertinentes. Mais un élément central de ces traditions est l’attention, juste être présent, regarder ce qui se passe, et cela continue d’être utile – je veux dire, ce serait si nous vivions dans un monde où d’autres personnes les écoutaient.

Lichen Trailer de Lisa Jackson sur Vimeo.