Ce que les pays africains font pour aider les gens à manger au milieu des blocages

Coincé à la maison en raison de l’isolement, l’Ougandais de 25 ans, Richard Kabanda, s’inquiète de nourrir sa famille.

Le chauffeur de taxi moto, qui gagnait environ 2 $ (1,60 £) par jour, n’a plus de travail depuis que le gouvernement a interdit les transports publics le mois dernier dans le cadre de mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus.

“Nous allons mourir parce que nous ne pouvons rien faire”, a-t-il dit à la BBC depuis sa maison, qui se trouve dans un bidonville, près des marais du lac Victoria.

“Nous allons mourir à l’intérieur de nos maisons parce que nous manquerons de nourriture et pourtant on nous a dit de ne pas quitter nos maisons.”

Comment concilier vie et moyens de subsistance

Une fois ses économies épuisées, il avait espéré bénéficier d’un programme de distribution de vivres que le gouvernement avait promis à 1,5 million des plus démunis.

Son expérience est typique de plus de quatre travailleurs africains sur cinq qui survivent quotidiennement dans le secteur informel et n’ont pas accès à l’aide de l’État.

Les gouvernements africains, y compris ceux de l’Ouganda, sont désormais confrontés à une énigme politique.

Les détenteurs de stands dans la capitale ougandaise, Kampala, ont été invités à dormir avec leurs produits pendant le verrouillage pour les empêcher de se déplacer

Beaucoup ont agi rapidement avec des blocages ou des restrictions de mouvement alors que le spectre du coronavirus approchait du continent. Mais les autorités sont également conscientes des conséquences de ces mesures sur leurs citoyens.

Ils sont maintenant aux prises avec la façon de passer à la prochaine phase de la façon de contenir le virus et de redémarrer l’économie.

“Trouver le bon équilibre entre la vie et les moyens de subsistance des gens est le gros truc pour les pays pauvres”, a déclaré Ronak Gopaldas, directeur de la société de gestion des risques basée en Afrique du Sud, Signal Risk.

“Si les gens ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Les blocages en cours ne sont pas viables dans leurs formes actuelles.”

Les personnes du secteur informel représentent plus de 80% de la main-d’œuvre à travers le continent

Peu de pays africains disposent de filets de sécurité sociale pour attraper des personnes en cas de perte de leur emploi.

L’existence précaire de ces travailleurs du secteur informel et le grand nombre de parents qui en dépendent font que l’arrêt de l’activité économique pourrait être catastrophique.

Alors, que font les gouvernements africains pour protéger leurs citoyens de l’impact du chômage?

En examinant l’Afrique subsaharienne dans son ensemble, la Banque mondiale a prédit que la région pourrait tomber en récession en 2020 pour la première fois en 25 ans à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Angola sont susceptibles d’être les plus durement touchés, mais tous les pays connaîtront un ralentissement.

Impact du coronavirus sur le PIB. Comparaison des prévisions 2020. .

Les gouvernements et les banques centrales ont élaboré une série de mesures macroéconomiques, notamment des allégements fiscaux et des réductions de taux d’intérêt, pour tenter d’éviter les pires effets.

Bien que cela puisse signifier que certains gardent des emplois qui auraient autrement été perdus, c’est l’aide que les gouvernements peuvent apporter directement aux gens qui peut être plus importante à court terme.

Le grand plan de l’Afrique du Sud fonctionne-t-il?

L’Afrique du Sud, avec l’économie la plus industrialisée du continent, a annoncé le plus grand plan d’action à ce jour.

La semaine dernière, le président Cyril Ramaphosa a présenté un ensemble économique global de 26 milliards de dollars (21 milliards de livres sterling), représentant 10% du PIB du pays, pour aider à stimuler l’économie.

Atténuation économique. Certaines des mesures que les gouvernements ont introduites [ Nigeria $1.4bn fiscal stimulus, extend cash transfers for poorest ],[ Kenya tax relief and reductions, new cash-transfer scheme ],[ Uganda Boosted lending capacity of development bank, food handouts ],[ South Africa $26bn economic package, new cash-transfer scheme ], Source: Source: FMI, Image: Une femme vend des tomates tout en portant un masque facial au marché de Nakasero à Kampala, en Ouganda,

Il a dit que ce serait “égal à l’ampleur de la perturbation [coronavirus] cause “.

Jane Barrett, qui travaille en Afrique du Sud pour Wiego, une organisation qui soutient les femmes dans l’emploi informel, dit que les choses sont actuellement “assez désastreuses sur le terrain”.

Les gens comptent sur des colis alimentaires qui sont distribués par des organisations caritatives et des organisations de la société civile, mais “nous entendons tout le temps des histoires bouleversantes de personnes qui ne sont pas atteintes dans les zones rurales et des établissements informels entiers où la distribution alimentaire n’a pratiquement pas touché”, ajoute-t-elle. .

En Afrique du Sud, des organisations caritatives ont distribué de la nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin

Environ 2,6 milliards de dollars que le gouvernement dépense seront versés sous forme de transferts en espèces à ceux qui en ont le plus besoin.

Les personnes qui reçoivent déjà des allocations familiales, actuellement 23 $ par enfant par mois, recevront 16 $ de plus par enfant le mois prochain et potentiellement plus d’argent par la suite.

Cela devrait aider 18 millions de Sud-Africains – un peu moins d’un tiers de la population.

Les pensions de l’État seront également augmentées et ceux qui ne reçoivent ni l’une ni l’autre de ces prestations, ni l’assurance-chômage, pourraient bénéficier d’un nouveau versement de 18 $ par mois pour les six prochains mois.

Ce n’est pas un montant insignifiant, a déclaré Mme Barrett, “mais je ne suis pas sûr que cela suffira à atténuer la terrible faim que nous constatons”.

Une partie de l’argent à payer pour l’ensemble du paquet économique ne proviendra pas de prêts ou de nouvelles taxes, mais résultera d’une réorganisation des priorités de dépenses et d’un excédent du fonds de chômage.

Mais l’Afrique du Sud devra encore emprunter davantage pour payer ces engagements.

D’autres pays du continent pourraient trouver cela plus difficile car ils pourraient être réticents à encourir plus de frais de remboursement de leur dette, explique Razia Khan, économiste en chef pour l’Afrique à la Standard Chartered Bank.

Bien que les donateurs aient annoncé un gel des remboursements pour l’instant, cela ne durera pas éternellement.

“Compte tenu de la formalisation accrue de l’économie sud-africaine, elle est en mesure de proposer son package”, ajoute-t-elle.

“Mais c’est la difficulté pour de nombreux pays – il est extrêmement difficile pour les gouvernements de la région de tendre la main à ceux qui opèrent dans le secteur informel. C’est un obstacle majeur.”

L’approche «pro-pauvres» du Kenya

Le gouvernement du Kenya a utilisé un programme de transfert de fonds existant, Inua Jamii, pour augmenter les paiements à plus d’un million de personnes vulnérables, âgées, handicapées ou orphelines.

Certaines personnes peuvent continuer à travailler malgré les mesures de prévention de la propagation du virus

Mais il y en aura encore beaucoup parmi les 51 millions d’habitants du Kenya qui auront besoin d’aide.

En annonçant un nouveau programme, connu sous le nom de Covid-19 Support Stipend, le président Uhuru Kenyatta a déclaré que son gouvernement adoptait une “approche favorable aux pauvres… sachant qu’ils sont touchés de manière disproportionnée” par la pandémie.

Il a affecté 93 millions de dollars au fonds qui ciblera les squatters, les colporteurs de rue, les vendeurs de nourriture, les chauffeurs de motos-taxis et d’autres travailleurs qui ont perdu leur emploi avec des paiements hebdomadaires.

Mais combien, et exactement qui, seront éligibles n’est pas encore clair car les autorités doivent établir l’infrastructure pour identifier ceux qui en ont le plus besoin.

Et 93 millions de dollars ne sonnent pas beaucoup par rapport aux 2,6 milliards de dollars en Afrique du Sud.

Un projet pilote à Kibera, un bidonville de la capitale, Nairobi, dans lequel les bénéficiaires ont reçu un paiement unique de 19 $, a été jugé réussi par les autorités.

“C’est un grand pas dans la bonne direction”, a déclaré à la BBC Rachel Strohm, chercheuse sur les politiques de réduction de la pauvreté, “les transferts monétaires étant un moyen éprouvé de soutenir les personnes vulnérables en temps de crise”.

Mais elle a souligné le manque de clarté sur les destinataires. S’il devait être distribué aux 18,6 millions de Kenyans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 2 dollars par jour, cela ne durerait pas longtemps.

Alors que fait-on en Ouganda?

Ce type de système de transfert monétaire ne semble pas avoir été adopté par les voisins du Kenya.

Par exemple, le Rwanda et l’Ouganda comptent pour le moment sur l’utilisation de documents alimentaires pour subvenir aux besoins des plus démunis.

Mais en Ouganda, ils n’atteignent peut-être pas tous ceux qui ont faim. Le chauffeur de taxi moto ougandais, M. Kabanda, a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de colis de nourriture quinze jours après l’annonce du programme alimentaire.

Le ministre de la Préparation aux catastrophes, Musa Ecweru, a déclaré à la BBC que le gouvernement avait jusqu’à présent atteint un demi-million de personnes sans revenus.

Il a ajouté qu’il avait été difficile de trouver les destinataires car les règles de distanciation sociale obligent les autorités à effectuer des livraisons de porte à porte dans des bidonvilles qui n’ont pas d’adresse correcte.

Et le Nigeria?

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec quelque 200 millions d’habitants, a ordonné la fermeture de son centre commercial, Lagos, l’État voisin d’Ogun et la capitale Abuja.

Un commerçant qui vend des pièces automobiles sur le marché de Lagos à Ladipo, considéré comme le plus grand marché de pièces détachées automobiles de la région, a déclaré à la BBC qu’il souffrait.

“Certains d’entre nous n’ont pas ouvert nos magasins depuis trois semaines et c’est ainsi que nous obtenons de l’argent pour la nourriture”, a-t-il déclaré.

Des artistes kenyans ont graffité un mur dans une zone de la capitale, Nairobi, pour rappeler aux gens les moyens de rester en sécurité

Le gouvernement a introduit des mesures d’allégement fiscal et incité les employeurs à conserver leur personnel. Mais avec plus de 90% de la main-d’œuvre employée dans le secteur informel, selon l’Organisation internationale du travail des Nations Unies, ces politiques toucheront très peu de personnes.

Le président Muahammadu Buhari a annoncé une série de ce qu’il a qualifié de “mesures palliatives”, parmi lesquelles l’augmentation du nombre de ménages inclus dans un programme de transfert monétaire de 2,6 millions à 3,6 millions.

Cela devrait signifier qu’un peu moins de 10% de la population recevra 13 $ par mois. Il n’est destiné qu’aux plus pauvres et ce qui arrive aux autres n’est pas clair.

Mais Nduka Orjinmo de la BBC à Lagos dit qu’il est difficile de voir comment quelqu’un peut survivre avec 13 $ pendant un mois, même s’il n’a été dépensé qu’en nourriture.

S’adressant à la nation au début du mois, M. Buhari a déclaré que les mesures de verrouillage du gouvernement “entraîneraient des difficultés indues” pour la population, mais il a ajouté que “les sacrifices sont… nécessaires pour sauver des vies”.

Mais alors que nous sortons de la crise, son gouvernement et d’autres à travers le continent devront trouver les politiques et l’argent pour mettre fin aux difficultés, sinon il y a un risque que plus de personnes en Afrique meurent à cause des fermetures, que Covid-19 lui-même.