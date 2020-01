Ce que l’homme d’affaires Álvarez Castillo a déclaré devant la police uruguayenne

L’homme d’affaires Federico Álvarez Castillo, propriétaire de la prestigieuse marque de vêtements Black Label, a été le protagoniste de la première grande controverse de l’année après qu’un animal a été jeté d’un hélicoptère et est tombé dans sa maison de José Ignacio, située dans un quartier fermé.

Les images de l’événement, enregistrées par l’homme d’affaires lui-même avec un téléphone portable, sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont provoqué un fort rejet. L’indignation virtuelle a entraîné l’ouverture d’une affaire judiciaire, qui est restée sous l’orbite du procureur de Maldonado, Ana Carolina Dean, qui était de service au moment de l’incident.

L’huissier de justice a révélé certains détails de la déclaration faite par le propriétaire de la ferme à la police locale. Dans son histoire, Álvarez Castillo a dit qu’il était avec sa famille à la maison quand il a entendu un grondement bruyant. Quand il est sorti dans le jardin, il a continué, il a trouvé un cochon dans la piscine. Malgré la surprise, ils ont décidé de sortir l’animal de l’eau, de le rôtir et de le manger.

Les paroles contredisent les versions publiques précédemment diffusées par la famille. Au début, Álvarez Castillo a parlé d’un agneau – pas d’un porc -, a dit qu’il ne savait pas qui l’avait lancé et a décrit le fait comme un “vandalisme” et une “mauvaise blague”. La question qui se pose est évidente: Pourquoi avez-vous décidé de rôtir et de manger un animal dont vous ne connaissiez pas l’origine?

L’autre point de conflit est plus concret. En contact avec Infobae, le propriétaire de la maison a reconnu que c’était lui qui avait filmé la vidéo qui est devenue virale dans les réseaux et dans les applications de chat. De plus, d’après le dossier, il semble qu’il y avait des gens qui ont vu toute la séquence et qui ont ri après l’impact de l’animal avec l’eau, donc la version selon laquelle la famille était à l’intérieur de la maison et exaltée par le bruit ne semblait pas tout à fait plausible.

“Nous n’avons toujours pas pu établir si l’animal était vivant ou mort et il sera difficile de l’établir car nous n’avons que la vidéo. Apparemment, comme cela émerge des images, je serais sans vie, mais nous ne savons pas.», A déclaré le procureur Dean.

Le responsable judiciaire a déclaré que l’hélicoptère et ses occupants n’étaient pas encore identifiés. À partir de ces données, il sera possible d’établir si le vol a été enregistré conformément aux lois régissant l’activité aéronautique dans le pays voisin. Quoi qu’il en soit, Dean a déclaré qu’en principe, la conduite enquêtée ne configure aucun crime. “Il reste à déterminer s’il y a une infraction du point de vue aéronautique”, a-t-il déclaré dans des déclarations à la radio Mitre.

L’affaire a été initiée par une plainte des voisins d’Álvarez Castillo, qui ont déclaré que ce n’était pas la première fois que quelque chose comme cela se produisait. En fait Infobae Il a révélé hier que l’hélicoptère impliqué dans la manœuvre avait déjà jeté un autre animal dans le jardin d’un homme d’affaires brésilien qui se trouvait cet été à Punta del Este.

L’événement a commencé à avoir lieu au cours d’une conversation informelle que l’homme d’affaires a eue avec un ami, un autre homme d’affaires qui non seulement passe généralement l’été à Punta del Este, mais a de multiples investissements dans la ville de Carmelo.

Des mots plus, des mots moins, l’interlocuteur a invité le propriétaire de l’entreprise textile et sa famille à partager un repas. “Rassemblons-nous, faisons un agneau, soyez assuré que je le reçois et vous l’envoie à Uber”Il a promis. Álvarez Castillo a accepté la proposition. Ce n’était pas quelque chose de nouveau pour eux: ceux qui connaissent les protagonistes de cette histoire disent qu’ils avaient déjà partagé d’autres fêtes pendant la saison estivale.

“Comment allez-vous me l’envoyer pour Uber?», A demandé l’hôte de la soirée. “Tu restes calme, que je te porte maintenant à Uber», Ont-ils répondu. En raison du ton de la voix qu’il a entendue et de la confiance qui les unit, Álvarez Castillo a soupçonné que son ami préparait l’une de ses blagues habituelles.

Quelques heures plus tard, il a découvert ce que c’était, mais ne l’a pas pris par surprise: un hélicoptère Robinson 44 a atterri sur le toit de sa maison et a jeté un animal qui est tombé dans une petite piscine domestique. Les images montrent qu’il a eu le temps de prendre son téléphone portable et d’enregistrer la séquence complète, qui a été prise de la propriété. La réaction de ceux qui étaient là n’était pas celle des gens qui avaient peur.

La “blague” a généré un scandale qui a transcendé la vague logique de l’indignation virtuelle. La Direction nationale de l’aviation civile et des infrastructures aéronautiques (DINACIA) et les forces armées uruguayennes ont ouvert une enquête d’office. Ils ont rencontré une difficulté: il n’y a pas de plan de vol enregistré. Des sources aéronautiques assurées à cela signifient qu’il est habituel qu’au cours de l’été, il y a des gens – généralement des Argentins – qui décollent et atterrissent dans leurs champs pour faire de courts trajets sans se conformer aux formalités prévues par la loi.

Les experts en aviation expliquent que la manœuvre est très dangereuse et interdite. Le propriétaire de l’avion pourrait recevoir de lourdes pénalités et le pilote, handicapé pour voler à nouveau sur le territoire uruguayen. Il y a des années, une entreprise qui a lancé des brochures aériennes pour promouvoir une fête a subi la rigueur des autorités aéronautiques du pays voisin.