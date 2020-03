Ce que l’OMS appelle une épidémie de coronavirus une pandémie

Compte tenu de sa propagation

impact croissant, la flambée de coronavirus est désormais considérée comme un

pandémie, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé le 11 mars lors d’une conférence de presse.

Jusqu’à présent, le virus a atteint au moins 114 pays, tuant plus de 4 000 personnes

et infecté au moins 120 000.

La situation est

susceptible de s’aggraver avant de s’améliorer. “Nous nous attendons à voir le nombre de cas,

le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmentent encore plus », OMS

Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lors de la conférence de presse.

L’OMS a déclaré

l’épidémie de coronavirus une urgence de santé publique fin janvier, mais

a jusqu’à présent refusé de décrire COVID-19 comme une pandémie. «Utiliser le mot pandémie

négligemment n’a aucun avantage tangible », a déclaré Ghebreyesus lors d’une conférence de presse

26 février. «Mais cela présente un risque important en termes d’amplification

peur et stigmatisation inutiles et injustifiées et systèmes paralysants. » Cette

sentiment, ainsi que le désir de souligner la possibilité de contenir la

virus une fois entré dans un pays, a empêché l’OMS de décrire COVID-19 a

pandémie jusqu’à présent.

Une pandémie diffère

d’une épidémie dans le cadre de sa propagation. Les épidémies sont de grandes flambées d’un

nouvelle maladie limitée à une région spécifique, comme au début de

COVID-19 lorsque les cas étaient largement concentrés en Chine. Une épidémie devient un

pandémie lorsque de multiples flambées persistent sur plusieurs continents,

par une transmission interhumaine généralisée qui ne peut être retracée

retour dans le pays où l’épidémie a commencé (SN:

25/02/20).

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

La dernière fois que

l’OMS a utilisé le mot pandémie pour décrire un virus à propagation rapide

2009, pour un

alors nouvelle souche H1N1 de la grippe, qui a tué

des centaines de milliers de personnes dans sa première année et fait maintenant partie du groupe

des virus grippaux circulant annuellement (SN: 26/03/10). Une pandémie a

jamais été déclenché par un coronavirus auparavant.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

L’opinion traditionnelle est que les épidémies sont encore contenables,

tandis que les pandémies ne le sont pas. «Nous n’avons jamais vu de pandémie qui puisse être

contrôlée “, a déclaré Ghebreyesus.

Mais l’OMS dit que cette situation est différente. le

organisation a souligné que ce changement de langue ne reflète pas un changement de

leur réflexion sur la menace posée par COVID-19, et cela ne change pas leur

réponse. «Nous ne proposons pas de passer du confinement à l’atténuation»,

Ghebreyesus a déclaré, soulignant que les pays peuvent faire les deux. Mais il dit que le changement

devrait être considéré comme un signal pour doubler les efforts visant à contenir

le virus et atténuer sa propagation. De tels efforts, selon les experts, peuvent empêcher d’énormes

des pics dans les cas qui submergent les systèmes de santé.

«Les pays doivent adopter une approche pangouvernementale et pangouvernementale, construite autour d’une stratégie globale pour prévenir les infections, sauver des vies et minimiser l’impact», a déclaré Ghebreyesus. «Nous sommes ensemble dans ce domaine, pour faire les bonnes choses avec calme et protéger les citoyens du monde. C’est faisable. “