Ce que vous devez savoir sur cette maladie

Le 7 janvier, les autorités chinoises ont confirmé qu’elles avaient identifié le virus qui affectait plusieurs citoyens de Wuhan depuis le 31 décembre 2019, elles l’ont identifié comme un nouveau coronavirus du virus qui cause le rhume, il s’appelait 2019-nCoV . Le 11 février 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le nom officiel de la maladie était COVID-19.

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), “les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves”. Une grande partie des coronavirus sont zoonotiques, c’est-à-dire qu’ils peuvent être transmis des animaux aux humains et COVID-19 ne fait pas exception, il a été déterminé que la contagion provenait d’un marché de fruits de mer à Wuhan.

Le nouveau coronavirus a été comparé au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui est également originaire de Chine et s’est propagé dans 30 pays en 2002, a infecté plus de 8000 personnes et a mis fin à la vie de 774.

Jusqu’à présent, 1 526 décès ont été confirmés et plus de 66 492 infectés dans le monde par le coronavirus, il est donc considéré comme plus mortel qu’un autre coronavirus vu auparavant.

Symptômes

Fièvre de toux Fatigue Difficulté à respirer. Maux de gorge et maux de tête.

Même dans certains cas, il peut provoquer des diarrhées ou des nausées.

Selon l’OMS, la période d’incubation du virus (le temps entre l’infection et l’apparition des symptômes) peut être comprise entre deux et dix jours.

Comment se transmet-il?

Les coronavirus sont des virus en suspension dans l’air, c’est-à-dire d’une personne à l’autre, également transmis par de petites gouttes qui se produisent lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue, également par contact étroit avec les liquides organiques des personnes infectées.

La prévention

Il n’existe actuellement aucun vaccin pour prévenir l’infection par le nouveau coronavirus COVID-19, la meilleure façon de prévenir l’infection est d’éviter d’y être exposé.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les recommandations pour prévenir l’infection sont les suivantes:

Lavez-vous les mains fréquemment à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, surtout après être allé aux toilettes, avant de manger et après vous être mouché, tousser ou éternuer. Lavez-vous toujours les mains à l’eau et au savon si elles sont visiblement sales. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées. Évitez tout contact étroit avec des personnes malades. Restez à la maison si vous êtes malade. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, puis jetez-le. Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés.

La grippe, une menace plus proche de chez nous.

Bien que les cas récents aux États-Unis soient très préoccupants, seuls 12 ont été confirmés et aucun en Géorgie. Mieux vaut s’inquiéter de quelque chose qui est beaucoup plus proche de chez nous, “La grippe”. C’est vrai, la saison de la grippe est arrivée tôt et se développe.

La grippe ou mieux connue sous le nom de grippe, est une infection virale qui attaque le système respiratoire, le nez, la gorge et dans certains cas les poumons. Ce virus a tendance à disparaître de lui-même, bien qu’il puisse devenir grave et même entraîner la mort.

“Au moins 26 millions de personnes ont eu la grippe cette saison”, selon le CDC, avec environ 14 000 morts et 250 000 hospitalisés à travers le pays. En Géorgie, 44 personnes sont déjà décédées. Ceci est considéré comme l’une des pires saisons par rapport aux années précédentes.

Les experts disent que le nombre pourrait continuer d’augmenter, il est donc important de se faire vacciner et de prendre les mesures de précaution nécessaires.