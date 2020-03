Ce que vous devez savoir sur les tests de coronavirus aux États-Unis

Les responsables du gouvernement américain indiquent qu’un million de tests promis pour diagnostiquer les infections à coronavirus seront bientôt envoyés par la poste. Mais cela laisse encore de nombreux laboratoires étatiques et locaux sans possibilité de tester le virus, ce qui est crucial pour enrayer sa propagation dans le pays.

Certains États ont développé leur propre

tests. Les sociétés d’essais cliniques rejoignent désormais les rangs. LabCorp

a annoncé le 5 mars que les médecins ou autres soins de santé autorisés

les fournisseurs pouvaient déjà commander son test. Quête

Diagnostics a annoncé le même jour que la société offrirait également

tests commerciaux dès le 9 mars, en attente de la Food and Drug Administration des États-Unis

Commentaires. La participation de ces deux laboratoires commerciaux pourrait

étendre la capacité de test aux États-Unis.

Mais pour l’instant, «nous nous trouvons toujours

un pays avec des capacités de test assez limitées », explique Michael Mina,

épidémiologiste au Harvard T.H. École de santé publique Chan à Boston.

Voici ce que vous devez savoir sur

tests de coronavirus dans le pays.

Quel est le statut des tests?

Au 6 mars, au moins 45 États étaient

fait actuellement des tests pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie. Wyoming,

Oklahoma, Ohio, Virginie-Occidentale et Maine ainsi que Guam, Porto Rico et la

Les îles Vierges sont répertoriées comme «en cours» de certification des laboratoires

tests, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Même

les États qui ont des tests peuvent ne disposer que d’un seul kit, contenant suffisamment de matériel

pour tester seulement 700 personnes, dit Mina.

Au 5 mars, 1 583 personnes avaient été

testé au CDC. Ce chiffre ne comprend pas les tests en cours dans de nombreux états ou

laboratoires commerciaux, qui a commencé cette semaine. Comparez cela avec les États-Unis

Royaume-Uni, où 20 388 personnes ont été testées au 6 mars. Seuls 163 cas de

COVID-19 y a été détecté. La Suisse, qui comptait 181 cas et un

mort au 6 mars, a testé plus de 3 500 personnes.

Aux États-Unis, plus de 250

des personnes dans au moins 23 États avaient des cas confirmés de coronavirus

connu sous le nom de COVID-19, et 14 étaient décédés au 6 mars.

alors que les tests s’intensifient, disent les experts.

Comme plus de cas sont trouvés, la santé

les fonctionnaires devront tester les contacts des personnes porteuses du virus et d’autres

les personnes malades dans les communautés touchées peuvent exiger des tests, ce qui aggrave le besoin

pour plus de tests.

Le vice-président Mike Pence a déclaré aux journalistes le 5 mars: “Nous n’avons pas suffisamment de tests aujourd’hui pour répondre à ce que nous prévoyons être la demande à l’avenir”, selon CNN. Mais avoir les tests des entreprises dans le mélange pourrait aider à accélérer la montée en puissance des tests relativement rapidement.

Pour obtenir une image plus complète de la façon dont

répandu aux États-Unis, “nous allons avoir besoin

des millions et des millions et des millions de tests », a déclaré Anthony Fauci, directeur

de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à Bethesda, Md.,

lors d’une mairie CNN le 5 mars.

Comment fonctionne un test?

Les professionnels de la santé

le nez ou la gorge de la personne, recueillir le flegme craché des poumons ou gicler

liquide dans le nez, la gorge ou les poumons et recueillir à nouveau le liquide pour le test.

Ni Quest ni LabCorp ne collecteront de tels échantillons, mais les médecins ou autres

les prestataires de santé peuvent envoyer des échantillons aux laboratoires pour des tests.

Ensuite, ces échantillons sont analysés dans un laboratoire, où les techniciens doivent extraire et purifier le matériel génétique du virus à partir du mucus, des débris cellulaires et d’autres éléments contenus dans les échantillons. «Ce processus de préparation des échantillons est généralement le plus gros goulot d’étranglement [in testing]», Déclare Brent C. Satterfield, fondateur et directeur scientifique de Co-Diagnostics, une société basée à Salt Lake City et au Gujarat, en Inde, qui a développé son propre test de coronavirus. Ce test peut être utilisé cliniquement en Europe, mais il n’a pas encore été approuvé pour une utilisation aux États-Unis, bien que d’autres laboratoires puissent utiliser des composants du test de la société pour construire leurs propres tests de diagnostic.

Tous les tests de coronavirus utilisés

par les agences de santé publique et les laboratoires privés du monde entier commencent par un

technique appelée réaction en chaîne par polymérase, ou PCR, qui peut détecter de minuscules

quantités de matériel génétique d’un virus. SARS-CoV-2, le virus qui cause

COVID-19, a l’ARN comme matériel génétique. Cet ARN doit d’abord être copié dans

ADN. “C’est aussi une longue partie du processus”, explique Satterfield, ajoutant 15

à 30 minutes du test.

Après cela, la PCR peut commencer. le

processus fait des millions à des milliards de copies de segments sélectionnés de l’ADN. Dans

Dans le cas du coronavirus, le test original du CDC a analysé trois des

gènes du virus, mais en teste maintenant deux. Le test de l’Organisation mondiale de la santé,

développé par Christian Drosten, chercheur en maladies infectieuses à la Charité – Universitätsmedizin

Berlin et ses collègues, teste trois gènes mais est un peu différent du

Tests CDC. L’étape de PCR prend généralement de 45 minutes à une heure, Satterfield

dit.

Certains tests donnent instantanément oui ou non

lectures, mais d’autres peuvent également prendre du temps à analyser. Tous ensemble, cela peut prendre

environ trois heures pour effectuer un test, estime Satterfield.

Mon médecin peut-il faire le test?

Les tests PCR ne sont pas assez simples à faire

un cabinet de médecin.

Aux États-Unis, un médecin est maintenant

autorisé à décider si un test est justifié et à prélever l’échantillon, mais doit alors

expédier l’échantillon pour que d’autres professionnels qualifiés le préparent et le testent.

Les tests étaient initialement limités à

les personnes présentant des symptômes et des antécédents de voyage dans une zone ou un contact touchés

avec un cas connu. Le 4 mars, le CDC

assoupli certaines restrictions sur les personnes qui peuvent se faire tester. «Les gens ont encore

être suffisamment malade et avoir échoué à un test de dépistage de la grippe »afin de

tests de coronavirus, dit Mina.

Dans certains États, les résultats positifs des tests sont

appelés présomptifs positifs jusqu’à ce que le CDC puisse les confirmer. Dans ces cas,

le résultat officiel final peut prendre des jours. LabCorp estime qu’il faudra

trois à quatre jours pour renvoyer les résultats aux médecins.

Pourquoi le virus ne peut-il pas être testé comme une grippe?

De nombreux cabinets de médecins peuvent faire une grippe rapide

tester. Mais ces tests de grippe n’utilisent pas la PCR, dit Satterfield. Au lieu de cela, ils détectent

protéines à la surface du virus de la grippe. Bien que le test soit rapide et

bon marché, il n’est pas aussi sensible que la PCR pour détecter les infections,

surtout tôt avant que le virus ait une chance de se répliquer, dit-il. Par le

Les estimations du CDC, les tests rapides de la grippe peuvent manquer 50 à 70 pour cent des

cas que la PCR peut détecter. La faible sensibilité peut conduire à de nombreux faux négatifs

résultats de test.

Les tests de la grippe ne sont pas aussi spécifiques à un

souche virale particulière comme la PCR. Environ 5 à 10% du temps,

les tests de grippe peuvent confondre un virus différent avec celui de la grippe, créant un faux positif

résultat. “La spécificité est très importante lorsque vous testez un grand nombre de personnes

qui ne devraient pas être positifs », déclare Satterfield. “Si vous allez tester

dans l’un des États qui n’a pas de flambée de coronavirus en ce moment, avec une

spécificité de 90%, 10 personnes sur 100 vont se présenter

positif même si le coronavirus n’est pas encore là. »

“Un diagnostic précis est un

impératif pour cela [coronavirus]», Déclare Satterfield.

Un avantage supplémentaire d’un test PCR est

qu’il peut être capable de détecter des virus plus tôt dans une infection qu’un test de type grippal

peut, dit-il, peut-être pas le premier jour, mais quelques jours après

infection lorsque le virus se réplique fortement, mais le système immunitaire du corps

n’a pas encore commencé à se battre et à produire des symptômes. «Dans chaque maladie infectieuse, je

savoir, c’est la période la plus contagieuse pour une personne; le moment

lorsque le virus s’est multiplié à sa capacité maximale et que le corps n’a pas encore

a commencé à y freiner », explique Satterfield. Être capable d’identifier des personnes

cette période et les isoler des autres pourrait aider à freiner la propagation de la

maladie.

Pourquoi des tests plus larges ont-ils été retardés en premier lieu?

Les retards ont commencé avec un défaut de fabrication

dans le test PCR original du CDC, qui a provoqué des composants qui détectent l’un des trois

ciblé les gènes viraux pour ne pas fonctionner correctement, selon l’agence de santé.

Ces malheurs sonnent comme une erreur utilisateur pour Co-Diagnostics ”

Satterfield. “Beaucoup de ce qu’ils voient est probablement dû à une utilisation incohérente

sur le terrain », dit-il. «Des tests qui fonctionnent phénoménalement bien en laboratoire,

ils sont envoyés sur le terrain, parfois ils ne fonctionnent tout simplement pas de la même manière », dit-il.

Le test de Co-Diagnostics utilise également la PCR mais

teste un seul gène contre trois. «Parfois, plus vous avez de complexité

dans un test, plus il y a de choses qui peuvent mal tourner », explique Satterfield.

Quelques retards dans la réalisation des tests

le terrain provenait des mesures d’urgence adoptées par la FDA, selon M. Satterfield. Normalement,

grands laboratoires de tests médicaux, tels que les laboratoires de santé publics et des entreprises comme LabCorp

et Quest Diagnostics, sont autorisés à développer et valider leurs propres tests. Mais

quand le coronavirus a été déclaré

une urgence de santé publique le 31 janvier, les laboratoires avaient besoin

utiliser l’autorisation »avant d’utiliser leurs tests pour diagnostiquer les cas. Même

le CDC a dû obtenir la permission d’utiliser son test. Mais le 29 février, la FDA

a annoncé que les laboratoires pourraient concevoir leurs propres tests et les utiliser cliniquement tout en

en attendant que l’agence examine leurs demandes. «La FDA n’a pas l’intention de

s’opposer à l’utilisation de ces tests pour les tests cliniques pendant que les laboratoires

sont à la recherche d’un EUA “, a déclaré l’agence.

dans un rapport.

“On dirait qu’il y avait de jolies

de grosses erreurs qui ont entraîné de sérieux retards », explique Mina, l’épidémiologiste

à Harvard. «Au lieu de réduire la quantité de tests au début d’une

épidémie… nous aurions dû l’étendre le plus rapidement possible et appeler

pour toutes les mains sur le pont », dit-il.

Ces retards et les limitations initiales

sur qui pourrait être testé peut avoir permis à certains cas de glisser à travers les mailles du filet

et déclencher des épidémies communautaires à Washington et en Californie.

Où puis-je me faire tester?

Cela variera d’un endroit à l’autre. Si tu as

symptômes de COVID-19 – fièvre, toux sèche et souvent fatigue – contactez votre médecin

ou le service de santé local ou d’État pour plus d’informations. N’allez pas au

salle d’urgence pour les tests, disent les responsables.