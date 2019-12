Ce qui se cache derrière la nouvelle escalade répressive de Vladimir Poutine en Russie contre les journalistes, les ONG et les Témoins de Jéhovah

La Russie n'a jamais développé une démocratie vigoureuse. Du tsarisme, il est passé au communisme et, après le chaos des années 90, Vladimir Poutine est devenu le nouveau guide de la nation, enterrant toute possibilité de pluralisme politique.

Cependant, au fil des ans, les Russes ont commencé à jouir de libertés civiles incomparables avec celles qu'ils avaient à l'époque de l'Union soviétique. Les médias ont émergé avec des perspectives diverses, les organisations de la société civile ont commencé à proliférer pour défendre différentes causes et l'État a cessé d'être omniprésent.

Mais cela commence à changer. Le tournant a été la sanction en juillet 2012 d'une loi déclarant «agent étranger» toute ONG qui reçoit des financements de l'étranger, même si cela ne représente qu'une petite partie de vos revenus. D'autres règles ont été ajoutées dans les années suivantes, pour discréditer, partir sans ressources ou directement proche de toute organisation ennuyeuse pour le gouvernement.

La corrélation de cette loi pour les médias a été approuvée en 2017. Elle indique que toute entreprise journalistique étrangère doit être considérée comme un agent étranger, presque comme s'il s'agissait d'une agence de renseignement d'un autre pays.

Le gouvernement a franchi une nouvelle étape cette année. Poutine a promulgué le 2 décembre une loi lui permettant de nommer un agent pour tout journaliste travaillant dans l'un de ces médias ou partager des informations publiées par eux. La mesure est si vague que le qualificatif peut même convenir à un blogueur.

«La croissance économique est inférieure à 2% par an et il y a eu des centaines de manifestations à travers le pays. La plupart d'entre eux font référence à des problèmes locaux, tels que l'emplacement des décharges, mais d'autres sont dus à la réforme du système de retraite. Il y a des élections à la Douma d'État en 2021 et en 2024, on suppose que Poutine se retirera, mais personne ne sait qui sera son successeur. Le gouvernement est inquiet et prend des mesures pour effrayer l'opposition et limiter sa capacité organisationnelle. Depuis 2011, les organes de sécurité sont habilités à faire ce qui est nécessaire pour écraser les dissensions potentielles, en particulier les «agents étrangers» », a-t-il déclaré. Infobae Peter Rutland, professeur de politique russe à l'Université Wesleyan du Connecticut.

Dans le cadre de cette ascension, les autorités ont de nouveau fustigé Alexei Navalny, le principal chef de l'opposition du pays. Il est une cible récurrente: il est généralement arrêté pour avoir dirigé des manifestations sans autorisation et en 2018, il l'a empêché de se présenter aux élections présidentielles.

«Toutes les ONG et les médias en Russie doivent être sous le contrôle direct des autorités. Tous ceux qui tentent d'être indépendants relèvent des mesures répressives du Kremlin. Le régime de Poutine est de plus en plus paranoïaque et continuera de resserrer les noix. En fait, juste avant Noël, la Russie a annoncé sa séparation du World Wide Web. Les autorités ont même décidé de créer leurs propres «YouTube» et «Wikipedia», où les citoyens russes ne peuvent que lire et voir la «vérité» du Kremlin », a déclaré Kalev Stoicescu, chercheur au Centre international de défense et de sécurité de Tallinn, Estonie, en dialogue avec Infobae.

Peu de temps auparavant, la police de Norilsk dans le nord de la Russie a fait une descente dans un camp où une cinquantaine de fidèles s'étaient rassemblés. Human Rights Watch a rapporté que 15 agents armés et masqués ont pris d'assaut les lieux, ont pris leurs téléphones portables et les ont photographiés. Il n'y avait pas de terroristes. Seuls les témoins de Jéhovah.

«Les tentatives croissantes du gouvernement russe de mettre en place des contrôles supplémentaires sur divers éléments de la société Ils font partie d'un effort de deux décennies pour rétablir un contrôle social assez similaire à ce qui existait dans l'ancienne Union soviétique. L'objectif principal est d'éliminer tous les défis possibles et même les questions sur la politique gouvernementale », a-t-il déclaré. Infobae Roger E. Kanet, professeur au Département des études internationales de l'Université de Miami.

A la recherche des "agents"

La loi de 2012 oblige toute ONG ayant des liens avec l'étranger à s'inscrire dans un registre spécial et à satisfaire une série de exigences bureaucratiques coûteuses qui ne sont pas faciles à satisfaire. De cette façon, l'État peut effectuer une surveillance beaucoup plus approfondie de ses activités et a une excuse pour les fermer en cas de violation.

C'est aussi un moyen de les noyer financièrement, car il est très difficile pour les citoyens ou les entreprises russes d'oser faire des dons à des organisations en désaccord avec le gouvernement. Un amendement à la norme approuvée en juin 2014 l'a rendu encore plus discrétionnaire, en permettre au ministère de la Justice de décider à sa discrétion si une institution est ou non un agent étranger. Pour une raison ou une autre, des dizaines d'ONG ont disparu.

«Ce n'est pas nous qui avons inventé le terme. Une loi similaire est en vigueur aux États-Unis depuis les années 1930.», A déclaré Poutine la semaine dernière, interrogé sur la question lors de sa conférence de presse annuelle.

Le Foreign Agents Registration Act mentionné par le président russe a été adopté par le Congrès américain en 1938. Mais, contrairement au sien, Elle ne s'applique à aucune organisation mais à celles qui se consacrent au lobbying pour défendre les intérêts des autres nations. La Russie considère des agents étrangers auprès d'organisations de défense des droits humains reconnues dans le monde entier, comme Amnesty International et Human Rights Watch.

Il y a des cas vraiment grotesques. Golos, le principal organisme indépendant dédié au contrôle de la transparence des élections, a été déclaré agent pour avoir reçu le Andrei Sakharov Freedom Award en 2012, délivré par le comité norvégien d'Helsinki. A partir de ce moment, il a été suspendu et persécuté.

Valentina Cherevatenko, référence de l'Union des femmes du Don, une ONG qui défend les droits des femmes, il est devenu la première personne poursuivie en juin 2017 pour avoir refusé d'être étiqueté comme agent. Si Justice avance, il pourrait être condamné à deux ans de prison.

En novembre dernier, un tribunal muscovite a dissous le Centre de soutien aux peuples autochtones du Nord (CSIPN / RITC), un groupe de défense des communautés autochtones Avec 18 ans d'histoire dans le pays. Cette décision est le résultat d'une persécution qui a commencé en 2015, lorsque le CSIPN / RITC a été mis sur liste noire. "L'Arctique et ses ressources comptent beaucoup pour les entreprises russes, qui considèrent les minorités autochtones comme un obstacle à leurs activités", a dénoncé Rodion Sulyandziga, son directeur.

En octobre, c'est à son tour à la Fondation anticorruption de Navalny. Le ministère prétend avoir la preuve qu'il a reçu des transferts – insignifiants – d'Espagne et des États-Unis. Son chef nie l'accusation et affirme que tous ses fonds proviennent de Russie. Mais le texte de la loi est si large qu'il pourrait servir de prétexte pour finalement mettre fin à Navalny.

Presque en même temps, Poutine a décrété une profonde réorganisation du Conseil des droits de l'homme, un organisme public qui prétend être indépendant et qui a en fait remis en question certains abus ces dernières années. Cela ne se reproduira plus, car le président a supprimé les quelques critiques de son gouvernement qui restaient dans le corps.

«L'économie ne va pas bien et la base nationaliste de sa légitimité ne peut pas maintenir Poutine indéfiniment populaire. Son intention est de revenir progressivement à un état plus totalitaire, comme le fait la Chine. Il ne s'agit donc pas de mesures temporaires ou isolées. Vous pouvez aller très loin en essayant de faire taire la dissidence, mais vous le faites étape par étape au lieu de tout faire en même temps. Cela diminue la résistance et n'effraie pas tellement la classe moyenne riche et supérieure, du moins pour l'instant. Il ne veut pas qu'ils fuient, mais finalement ils seront également réprimés. C'est du moins son objectif à long terme », a expliqué Daniel Chirot, professeur d'études russes et eurasiennes à l'Université de Washington, consulté par Infobae.

Il est clair que le support n'a pas pu être exclu de ce nettoyage. L'adaptation de la loi contre les ONG pour le journalisme a été promulguée par Poutine en novembre 2017. A partir de ce moment, Les agences de presse d'autres pays doivent se présenter comme des agents étrangers.

Encore une fois, l'excuse du gouvernement était que les États-Unis l'avaient fait en premier. En fait, ce que Washington a fait était, sous l'égide de la règle de 1938, déclarer à la chaîne de télévision russe RT comme un organe de propagande du Kremlin.

Mais la Russie est allée plus loin et le 2 décembre dernier a approuvé une réforme autorisant le ministère de la Justice à déterminer que les journalistes travaillant dans les médias internationaux sont des agents. Non seulement les professionnels, mais aussi les blogueurs et les personnes qui partagent des informations en ligne pourraient être ciblés.

Le libellé du texte juridique est si imprécis que pourrait pratiquement être utilisé contre tout communicateur. Tout indique que l'intention est d'intimider. Quiconque a l'intention de diffuser un événement pertinent sait que, s'il contredit le discours officiel, il peut faire l'objet d'une enquête et éventuellement être poursuivi.

"La Russie est gouvernée par une élite dominée par le Service fédéral de sécurité (FSB, ancien KGB), connu comme" le collectif Poutine ", a déclaré Stoicescu. Ce régime d'autocratie et de kleptocratie se concentre sur la préservation et le renforcement de son contrôle du pouvoir.. L'Occident est l'adversaire de choix pour justifier son besoin et sa politique dure tant au niveau national qu'international. Le Kremlin déclare que l'Occident est déterminé à renverser Poutine et, par conséquent, est obligé de mener des politiques anti-occidentales et de supprimer toute dissidence politique, opposition ou même divergence de vues, qui ne sont pas conformes aux «propres valeurs» de Russie, à la propagande officielle et à la culture du «patriotisme» ».

Les voix dissonantes qui ne peuvent pas être réduites au silence sont discréditées. Pour cela, les lois obligent les agents présumés à se présenter comme tels chaque fois qu'ils publient quelque chose. De cette façon, il est prévu d'installer que si quelqu'un a une opinion différente de celle du gouvernement, c'est parce que, fondamentalement, il poursuit des intérêts étrangers, anti-russes.

C'est une idée très puissante dans un pays où le nationalisme a toujours été un facteur politiquement décisif. Et personne n'a fait appel à ce sentiment aussi efficacement que Poutine.

«Nous ne devons pas oublier que le gouvernement russe tente depuis des années de restreindre les activités indépendantes et d'opposition. Cela est vrai pour les militants de la société civile, les minorités religieuses et, en particulier, pour les critiques et les adversaires politiques. Cependant, la répression s'intensifie et ce n'est pas un grand mystère pourquoi. Personne ne sait si Poutine restera président après son mandat actuel, et cette incertitude rend nerveux beaucoup d'élites russes. Ils ne savent pas s'ils seront aussi bien protégés à l'avenir qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Ils voient que l'opposition améliore son message, sa capacité organisationnelle et son soutien public. Ils voient que le parti de Poutine perd de l'énergie, de la confiance et des chiffres dans les sondages », a-t-il déclaré. Infobae Stephen Sestanovich, professeur à l'École des affaires internationales et publiques de l'Université Columbia.

La décision d'intimider les journalistes ne se limite pas à ceux qui travaillent pour des médias étrangers. Le cas le plus emblématique de cette année a été l'arrestation en juin d'Ivan Golunov, connu pour ses notes d'enquête sur des affaires de corruption., publié sur le portail indépendant Meduza.

Il a été accusé de possession de drogue pour une cause pleine d'irrégularités, ce qui a provoqué une réaction généralisée de ses collègues, qui ont organisé des manifestations demandant sa libération. Golunov a retrouvé sa liberté quelques jours plus tard et les autorités ont abandonné les charges retenues contre lui, mais le message pour lui et les autres était sans ambages.

«Compte tenu du large soutien au gouvernement, de la longue expérience historique de la population russe avec des politiques autoritaires et de l'engagement de Poutine, en tant qu'ancien agent du KGB, avec une politique qui va de haut en bas, Il est très probable que les efforts visant à renforcer le contrôle se poursuivent et à réduire davantage, sinon à éliminer, les dissensions ouvertes à l'égard des politiques gouvernementales.», A conclu Kanet.