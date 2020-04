Ce qu’il faut savoir sur la visite des parcs nationaux pendant la pandémie de COVID-19

Le virus du SRAS-CoV-2 qui brûle actuellement dans les populations mondiales nous a amenés à prendre des mesures extrêmes pour aplatir la courbe d’infection. Aux États-Unis, des villes, des comtés et des États ont adopté des mesures strictes de distanciation sociale. Les écoles, les théâtres, les installations publiques et les entreprises non essentielles sont fermés. Des ordonnances de refuge sur place ont été rendues. Peu de nos points de vente habituels pour l’exercice et les loisirs sont disponibles.

Le 18 mars, le secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt a supprimé les frais d’entrée dans les parcs nationaux du pays. Cela ressemblait à un geste utile qui permettrait aux adultes et aux enfants confinés à la maison de respirer de l’air frais et de restaurer l’âme sans dépenser trop d’argent. Mais alors que les gens affluent vers les parcs, ils mettent en danger eux-mêmes, les autres visiteurs du parc, le personnel du parc et les communautés environnantes.

«De nombreux parcs sont conçus de manière à déplacer les visiteurs, à les garder sur les sentiers et à les garder sur les routes», a déclaré Kristen Brengel, vice-présidente des affaires gouvernementales de la National Parks Conservation Association. «Les parcs incitent intrinsèquement les gens à voir les points de vue, les cascades et les rivières. Les gens s’arrêtent à divers endroits pour admirer le magnifique paysage. Ils sont plus propices à la collecte de personnes. Les parcs sont construits pour être visités. »

Des milliers de personnes se rendent chaque jour à Zion près de Las Vegas, a déclaré Brengel. Ils se réunissent à l’un de ses belvédères les plus populaires, Angels Landing, accessible par une randonnée exigeante sur un sentier étroit. Faisant écho aux responsables de l’Intérieur, a déclaré Brengel. il est compréhensible que les gens veuillent sortir. Mais le risque de propager le coronavirus est un prix élevé pour les loisirs, a-t-elle déclaré.

Faire ses bagages dans un centre d’accueil bondé, ou se regrouper sur un sentier, va à l’encontre de l’objectif de la distanciation sociale et met vous et votre personnel en danger. On pouvait s’y attendre, le personnel du parc a commencé à tomber malade.

Au moins sept employés du National Park Service ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus, mais l’administration Trump continue de gérer le système de parc qui attire chaque jour des milliers d’Américains.

En réponse aux questions du Washington Post, l’agence a déclaré mardi qu’à partir de lundi, sept employés de Park Service avaient été testés positifs pour covid-19, la maladie causée par le virus. Ce chiffre n’inclut pas les travailleurs du parc qui ne sont pas des employés fédéraux.

De nombreux parcs nationaux ont maintenant fermé en raison de la menace posée par le nouveau coronavirus, mais la majorité reste ouverte. La National Parks Conservation Association a demandé que le reste soit fermé pour protéger le personnel et les visiteurs:

Alors que la crise de santé publique en cours continue de faire des ravages en Amérique, les parcs deviennent trop dangereux – pour les visiteurs et pour les personnes qui en prennent soin. Les gardes du parc entrent en contact avec des centaines de personnes chaque jour, l’équipement de protection individuelle est rationné et le personnel du parc appelle les malades parce qu’ils ne se sentent plus en sécurité pour aller travailler.

Il est temps de fermer les parcs pour protéger le personnel et aider à ralentir la pandémie.

Je sais. C’est dur. Le temps s’améliore, des fleurs de printemps émergent et beaucoup d’entre nous commencent à se demander si la fièvre des cabines nous tuera plus rapidement que COVID-19. Mais aussi tentant soit-il, ce n’est pas le bon moment pour visiter des parcs populaires.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir un peu de temps sur le sentier. Mais cela signifie que vous devez être extrêmement attentif à la façon dont vous organisez votre visite.

J’ai demandé à mon amie HM, membre du personnel de Yellowstone, son avis. Voici ce qu’elle dit:

N’oubliez pas que chaque fois que vous visitez un centre d’accueil, une cabine d’entrée ou des toilettes publiques / des chambres fortes, vous vous mettez en danger ainsi que les autres. (Après tout, ce virus se propage à la fois lorsque les gens sont asymptomatiques et pré-symptomatiques!) Si vous pouvez éviter de visiter l’un de ces endroits, recréez-le!

Le plein air est super en ce moment! Mais le problème évite non seulement les foules, mais aussi les rangers. C’est pourquoi ils ont fermé la plupart des services dans les grands parcs. Les salles de bain / toilettes voûtées sont les endroits les plus difficiles à éviter, et certains endroits sont même fermés. Et bien sûr, vous finissez par vous soucier également des communautés rurales que vous traversez et de leur impact.

Donc, une longue histoire, des activités de plein air ou des sentiers locaux auxquels vous pouvez accéder sans avoir besoin de vous arrêter sont les meilleurs! Si vous êtes légalement autorisé à faire du hors-piste dans une zone, n’oubliez pas que vous pouvez toujours faire une randonnée d’un demi-mile et ensuite descendre du sentier pour utiliser les toilettes … en évitant l’effet de début de sentier. Le plein air peut encore être fait, mais vous devez le planifier assez bien.

Merci, HM!

N’oubliez pas que les directives de distance sociale s’appliquent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Restez à 6 pieds des autres personnes. Lavez-vous les mains après avoir touché des surfaces comme des portails, des clôtures et des poignées de porte (vous pouvez commander des choses comme des lingettes de savon de Castille ou apporter beaucoup d’eau et de savon avec vous) Couvrir la toux et les éternuements. Portez un masque en tissu en public si vous en avez un. Évitez les autres lorsque cela est possible et ne vous réunissez pas en grands groupes. Ne vous asseyez pas sur des choses comme des tables de pique-nique si vous ne pouvez pas les désinfecter efficacement en premier. Et rappelez-vous que dans la plupart des endroits, il n’y a plus de service assis dans les restaurants.

Malheureusement, voyager avec des membres de la famille et des amis qui ne font pas partie de votre foyer immédiat est très déconseillé, car il ne faut pas aller plus loin en voiture depuis la maison.

Assurez-vous de consulter le site Web du National Park Service pour obtenir des informations et des règles avant de partir. C’est une situation qui évolue rapidement.

Et prenez soin de tout parc que vous décidez de visiter.

Les restrictions et les difficultés posées par nos efforts pour contenir ce virus ne dureront pas éternellement. Restez en bonne santé, restez en sécurité, et je vous verrai là-bas pour des aventures de la vie réelle lorsque ce sera fini!

