“Ce soir, c’est pour Kobe”, l’hommage émotionnel à la légende de la NBA dans le Grammy 2020

Après la représentation, l’hôtesse de la nuit Alice Keys Il est monté sur scène et a offert des mots sincères pour la mort de l’ancienne joueuse et adolescente de la NBA Gianna Maria Onore Bryant, 13 ans. “Nous nous tenons littéralement ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite », la chanteuse a exprimé un hommage à Kobe Bryant, sa fille et sa famille lors de son monologue d’ouverture dans le Staples Center, où les chemises 8 et 24 de Bryant sont accrochées aux chevrons. «Aujourd’hui, le monde entier a perdu un héros. En ce moment, Kobe et sa fille Gianna et tous ceux qui sont morts tragiquement sont dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos prières. »

Boyz II Men s’est joint à l’hommage pour interpréter la chanson “Il est si difficile de dire au revoir à hier”.

La star de la NBA voyageait ce dimanche avec huit autres personnes – parmi eux sa fille de 13 ans, Gianna Maria Onore- dans son hélicoptère privé Sikorsky S-76 lorsqu’il s’est effondré au-dessus de la ville de Calabasas, située dans le comté de Los Angeles, en Californie. Après l’accident, un incendie s’est déclaré. Il n’y avait aucun survivant. Le père et la fille se rendaient à la Mamba Academy pour un entraînement de basket-ball lorsque l’accident s’est produit.

Bryant a construit une carrière impressionnante dans la ligue de basket-ball la plus compétitive du monde, au point d’être comparé à Michael Jordan. L’escorte a été érigée en légende des Lakers de Los Angeles, où il a remporté cinq anneaux NBA, en plus d’obtenir deux médailles d’or aux Jeux olympiques avec le maillot de l’équipe américaine. Les Lakers ont retiré les deux maillots de Kobe, numéros 8 et 24. Il est le seul joueur de l’histoire de l’équipe à avoir reçu cet honneur.

De plus, en 2018, il a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation avec «Dear Basketball».