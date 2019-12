Ce sont les 10 narcos qui ont terrorisé le Mexique au cours de la décennie

Joaquín “El Chapo” Guzmán, leader de Cartel de Sinaloa, il a été considéré comme le patron le plus puissant du monde. Ils sont attribués des centaines de morts. Dans 1993 il a été capturé pour la première fois Guatemala et remis aux autorités mexicaines.

Il a été admis à la prison de haute sécurité de Grand pont, à Jalisco, où il s'est échappé en janvier 2001 caché dans un chariot à linge. Il a poursuivi son carrière criminelle et il était inclus entre le les hommes les plus puissants du magazine Forbes pour posséder un fortune qui a dépassé 1 000 millions USD.

Dans Février 2014, il a été capturé par seconde une fois au quatrième étage d'une copropriété à Mazatlan, Sinaloa, où il a été trouvé à l'intérieur de la salle de bain, avec sa femme Emma Colonel et leurs jumeaux, à l'âge de deux ans et demi. Il n'y a pas eu un seul coup.

Il a été emprisonné dans la prison de haute sécurité du Haut plateau dans l'État de Mexico d'où s'enfuit le 11 juillet 2015 à travers un tunnel 1,5 kilomètres. Il a été repris en janvier 2016 et extradé aux États-Unis en janvier 2017, où il est allé poursuivi et condamné à l'emprisonnement à vie plus 30 ans.

Ismaël "mai" Zambada

Ismael Zambada García, "El Mayo", avec "El Chapo"Et Juan José Esparragoza"Bleu", Ils ont dirigé la Cartel de Sinaloa. Après la capture de Guzmán Loera et la mort présumée de "El Azul", "El Mayo" Il était le meilleur leader l'organisation criminelle, bien qu'il existe des versions qui contester la charge avec le enfants de "El Chapo": Iván Archivaldo et Ovidio Guzmán.

"Mai" n'a jamais été capturé et on dit qu'il a été le chef de la organisation de sorte que c'est l'un des le plus puissant du monde. Il est accusé d'avoir cocaïne et héroïne exportées du Mexique vers les villes des États-Unis, son principal marché, tunnels, bateaux, les avions, sous-marins, avions et hélicoptères légers.

En 2010, Ismael Zambada García accordé une interview à Julio Scherer García, fondateur du magazine Processus pendant laquelle admis que l'un de ses les plus grandes craintes sont arrêtées. Il a avoué avoir été quatre fois près de la capture.

Edgar Valdez Villarreal "La Barbie"

Edgar Valdez Villarreal «La Barbie", Est un citoyen américain, et a été l'un des principaux opérateurs du Cartel de Beltrán Leyva. Il a été considéré par les autorités comme Sanguinaire et impitoyable. Il en a sorti un bataille acharnée contre les Zetass, le bras armé de Cartel du Golfe, pour le contrôle de la place de Nuevo Laredo et Acapulco.

J'ai publié vidéos de torture, décapitations et exécutions massive. Parmi ses pratiques les plus connues figuraient narcomessages qu'il a laissé avec les corps de ses victimes. Il a montré une capacité extraordinaire à militaires, policiers et fonctionnaires corrompus. Le bureau du procureur général de l'époque (PGR) attribué la création de faucons, un groupe recruté pour tenir les cartels informés des mouvements des forces de sécurité.

Après la mort d'Arturo Beltrán, le reste des frères il a été accusé de trahison alors il a rompu sa relation avec eux en fondant votre propre structure criminelle.

La chasser de "La Barbie" a conduit le Département d'État américain à offrir deux millions de dollars de récompense pour votre attraper Enfin le 30 août 2010 Je sais fini son règne de terreur être piégé par les forces de sécurité mexicaines et extradé Dans son pays d'origine. Quand il a été présenté devant les journalistes, après sa capture en 2010, Édgar Valdez Villarreal, dit "La Barbie", il n'a pas arrêté de sourire.

Héctor Beltrán Leyva "Le H"

Héctor Beltrán Leyva "Le H"avec ses frères Arturo et Alfredo, étaient des alliés du cartel de Sinaloa. En fait, on dit qu'il était Hector qui a présenté le monde du trafic de drogue à "El Chapo" Guzman Ils ont eu des problèmes et Ils se sont séparés de l'organisation dirigée par Guzmán Loera et "El Mayo" Zambada et allié à Los Zetas.

Sur "Le H" pesait 29 demandes précédentes de l'ordre fédéral et il était capturé en octobre 2014 alors qu'il mangeait dans un restaurant de fruits de mer San Miguel de Allende, Guanajuato. Il a assumé la direction de l'organisation après la découragement de son frère Arturo fin 2009 et a adopté une profil bas Pour passer inaperçu.

Il a localisé son adresse à Querétaro, où se faisait passer pour un entrepreneur dédié au commerce de immobilier et oeuvres d'art. Cependant, son activité principale c'était lui transfert de drogue de l'Amérique du Sud aux États-Unis et en Europe.

Il a été entré à la prison de haute sécurité de Haut plateau. Novembre 2018 subi un arrêt cardiaque Il a donc été emmené à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie. Il est décédé à 56.

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", est leader de Jalisco Cartel New Generation, actuellement plus puissant et sanguinaire organisation criminelle Il est considéré par le gouvernement de États Unis comme l'un des cinq groupes criminels les plus dangereux.

"El Mencho" est l'un des les trafiquants de drogue les plus recherchés par les autorités des États-Unis et du Mexique. Il offre un Récompense de 10 millions USD qui mène à son arrestation. Ces derniers jours, des informations ont été diffusées selon lesquelles Nemesio Oseguera est délicat de santé parce qu'il souffre de reins et nécessite une dialyse de plus en plus fréquent.

Avec lui devant, le cartel Jalisco New Generation a consolidé dans cette décennie comme le plus sanguinaire et violent des cartels qui prédominent au Mexique. Premier allié du cartel de Sinaloa puis son rival à mort, "El Mencho" même ordonné l'arrestation des enfants de "El Chapo" à Puerto Vallarta, Jalisco, puis le libéré à travers "El Mayo" Zambada.

Miguel Ángel Treviño Morales, «Z-40»

Miguel Ángel Treviño Morales, «Z-40», était un leader Les Zetas, qui était le bras armé du Cartel du Golfe quand je l'ai dirigé Osiel Cárdenas Guillén, avec qui il a commencé à travailler en 1997.

Dans Août 2010, après casser de Beltrán Leyva avec le cartel de Sinaloa et l'arrestation de Cárdenas Guillén, le «Z-40"Et Heriberto Lazcano Lazcano, «El Lazca» ils ont signé un pacte avec ceux-ci pour s'approprier la Cartel du Golfe.

Connu à la fois pour sa brutalité et ses liens binationauxTrevino Morales était capturé par des marins mexicains en juillet 2013, lors d'une opération surprise à New Laredo, Tamaulipas.

Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca" ou "Z3"

La la mort du maximum Chef Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, "El Lazca" ou "Z3", est entouré de tant mystère comme sa vie.

Dans Octobre 2012, au bord de minuit, le secrétaire de la Marine a annoncé qu'il avait "des indices solides" de quoi Lazcano était mort pendant un confrontation avec ses troupes dans l'État de Coahuila.

Cependant, le corps du "Z3" avait été volé pour un commandement armé du salon funéraire à Sabinas, Coahuila, où l'autopsie a été réalisée. Il est dit que le corps a été pris par Miguel Ángel Treviño Moralesqui était son grand ami, partenaire et compagnon à Los Zetas.

Dans 1991, à 17 ans, Lazcano il s'est enrôlé dans l'infanterie de Armée où il s'est formé partie d'un corps d'élite. Dans Mars 1998, lui a demandé nombre de victimes des forces armées pour rejoindre presque immédiatement Les Zetas, le bras armé nouvellement créé du Cartel du Golfe.

Le secrétaire à la Marine a accepté que la chute du trafiquant de drogue a été fortuite bien les éléments ils ne connaissaient pas l'identité de l'homme tué dans la ville de Progreso, Coahuila.

Nazario Moreno González «El Chayo»

Nazario Moreno González «El Chayo» était le chef et fondateur de La Familia Michoacana, dédié à trafic de drogue, extorsion et enlèvement. Aussi créé Les Templiers.

Dans Décembre 2010, le trafiquant de drogue avait été laissé pour mort pour lui gouvernement de Felipe Calderón, qui avait lancé en 2006 son Guerre contre le trafic de drogue dans le Michoacán, sa patrie.

Cependant, le corps n'a jamais été présenté car apparemment ils avaient conduit les membres de votre organisation après confrontation Avec les forces fédérales.

Cependant, 9 mars 2013, trois ans et trois mois après Alejandro Poiré, “El Chayo maintenant il est déclaré mort et bien le corps n'a pas été montré, cette fois-ci Tomás Cerón de Lucio, alors directeur de la Criminal Investigation Agency, du parquet général (PGR), a montré les empreintes digitales en comparaison avec enregistrements précédents de la Carte de service militaire et la Identifiant IFE par Nazario Moreno González.

Servando Gómez Martínez, «La Tuta» ou «El Profe»

Après la chute de «El Chayo», Servando Gómez Martínez, «La Tuta» ou «El Profe», était en charge du groupe criminel Les Templiers. Selon les habitants de Tumbiscatío, Michoacán, inclus passé un mois à vivre dans une grotte, lieu où les autorités et les groupes de auto-défense de Tepalcatepec et dans lequel ils ont trouvé des canettes de bière, des restes de nourriture et des empreintes de pas.

Selon le ministère de l'éducation publique (SEP) jusqu'au premier trimestre 2010"La Tuta" J'avais un lieu d'enseignement. Il percevait 51 811 pesos de revenu mensuel brut, sans enseignement.

Vos liens avec le crime organisé et le trafic de drogue date de l'année 2001, a déclaré Luis Felipe Gómez Martínez, «El Güicho», frère du chef des Templiers. En 2006 Il a été placé comme l'un des fondateurs de La Famille Michoacan. Dans l'organigramme du crime était ci-dessous par Nazario Moreno González, «El Chayo ”, et de José de Jesús Méndez Vargas, «El Chango Méndez».

Il était considéré comme l'un des hommes les plus violents de la famille Michoacan, dans la mesure de pouvoir assassiner seulement parce que celui qui lui a lu les cartes de tarot a révélé qu'il était censé quelqu'un l'a trahi.

Il a été arrêté en février 2015 dans une maison située à proximité immédiate de Morelia, Michoacán, où il était accompagné de six personnes et de ceux ils n'ont pas résisté.

Omar Treviño, "Le Z-42"

Omar Alejandro Treviño Morales, «Z42" chef de Los Zetas, était l'un des plus recherchés par le bureau du procureur général (PGR).

Il a été arrêté en mars 2015 à San Pedro Garza García, Nuevo León, et est né le 26 janvier 1974 à Nuevo Laredo, Tamaulipas.

À 40 ans, il était le principal responsable de l'organisation criminelle après l'arrestation de son frère Miguel Ángel Treviño, le «Z-40» en juillet 2013, et découragement de Heriberto Lazcano Lazcano, «El Lazca» en octobre 2012.

Un Analyse du crime organisé des États-Unis en matière de conseil en sécurité dans les Amériques, souligne que le «Z-42”L'ère du tueurs à gages moins formés de l'organisation; en plus d'avoir un personnalité sanguinaire, psychopathe, mythomane de caractère explosifet faible capacité d'analyse et l'intelligence

Avec sa taille de 1,74 et ses 108 kilos de poids a à son actif plus d'un millier d'exécutions, produit du contester avec d'autres organisations criminelles. Il opérait à Tamaulipas, Coahuila et Nuevo León.