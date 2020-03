Ce sont les aliments riches en vitamine D pour lutter contre le coronavirus

La consommation de vitamine D est essentiel pour êtres humains il garde nos os solides; Cependant, ce nutriment apporte de nombreux autres avantages qui nous aident à protéger notre corps.

Et c’est qu’au milieu d’une pandémie par coronavirus (COVID-19), cette vitamine pourrait devenir l’un des principaux éléments permettant de lutter contre virus, selon une étude de scientifiques du Université de Turin, dans Italie, la vitamine D il est essentiel de réduire les facteurs de risque et de prévenir d’éventuelles infections.

L’un des principaux avantages de l’utilisation de ce nutriment pour le corps est de promouvoir la régulation des niveaux de calcium et de phosphore. En outre, il peut protéger contre le rhume, la grippe et d’autres infections respiratoires, y compris le bronchite et la pneumonie, en augmentant les niveaux de peptides antibiotiques dans les poumons.

Dans quels aliments peut-on trouver de la vitamine D?

Malheureusement, il y a très peu d’aliments avec vitamine D naturellement; Cependant, l’une des bonnes nouvelles est que le corps le produit lui-même, car quand il directement exposé au soleil, la peau convertit un produit chimique en une forme active du nutriment, également appelé calciférol.

Par conséquent, il suffira de vous exposer au soleil pendant quelques minutes, pour que notre peau produise la merveilleuse vitamine.

SUPPLÉMENTS DE VITAMINE ET CONFINEMENT PAR COVID-19

Nos conseils vont pour la vitamine D.

1.- Lorsque la maison le permet, prenez 15-20 minutes de soleil par jour.

2.- Augmenter, sans obséder, la nourriture du dessin animé dans l’alimentation. pic.twitter.com/1DnTD0O1mY

Si vous voulez produire le vitamine D, mais vous ne voulez pas être exposé à la lumière directe du soleil, il y a la nourriture qui aidera à fournir cette mesure et à vous fournir les nutriments dont votre corps a besoin pour prévenir d’éventuelles maladies.

1.La consommation de poisson gras comme le saumon, le thon, le maquereau ou les sardines, sont l’une des meilleures sources vitamine D.

2.Le foie de boeufle fromage et la jaune d’oeuf ils le contiennent, bien qu’en plus petites quantités.

3.Le champignons ils sont également une source de ce nutriment, mais le contenu de vitamine D lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette.

4.Le lait et les céréales fortifié.

5.Le boissons végétales soja, avoine, entre autres. Ainsi que les yaourts et les jus d’orange, qui contiennent vitamine D ajouté.

Le nutriment peut également être trouvé dans suppléments et aliments enrichis de deux manières différentes: D2 (ergocalciférol) et D3 (cholécalciférol).

