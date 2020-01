Ce sont les fusillades dans les écoles qui ont choqué le Mexique ces dernières années

Jusqu’à il y a quelques années, les tirs à l’intérieur de l’école étaient des tragédies qui n’ont été vues qu’aux États-Unis, et parfois en Europe; Cependant, les choses ont changé: Aujourd’hui, ils sont une dure réalité au Mexique.

Ces attaques sont de plus en plus fréquentes dans les écoles du pays, commis à la fois par des étudiants mineurs qui obtiennent des armes à feu pour se venger et par des adultes infiltrés par des intérêts extérieurs.

Le cas le plus récent s’est produit dans la matinée de ce vendredi 10 janvier lorsque un élève de 12 ans est entré à l’école Cervantes de Torreón, Coahuila, avec deux pistolets qu’il a utilisé pour tirer sur deux enseignants et cinq de ses camarades de classe, prendre la vie de son professeur et plus tard, l’arracher lui-même.

Cet événement n’est pas le seul à avoir choqué le pays ces dernières années, nous comptons donc quelques coups de feu mortels enregistrés dans des écoles au Mexique.

Tir entre narcomenudistes au sein de la Maison des études maximale

Vendredi après-midi 23 février 2018, une série de détonations à l’intérieur du campus de University City, au sud de Mexico, a alerté la communauté de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Il s’agissait de une confrontation entre narcomenudistes, en dehors de l’institution, mais qui fonctionne depuis plusieurs années dans la zone des frontons, près de la Faculté de génie. La querelle est partie deux hommes grièvement blessés, 20 et 29 ans, qui est mort plus tard à la clinique 8 de l’Institut mexicain de sécurité sociale.

Heures plus tard, la police de la capitale a capturé deux hommes avec des fusils, des drogues et des taches de sang à proximité du campus. En faisant une déclaration, ils ont déclaré que un sujet identifié comme «El Güero», chef d’un groupe de trafiquants de drogue à Coyoacán, C’est lui qui a tiré sur ses rivaux.

Selon les enquêtes des autorités, depuis la chute de Felipe de Jesús «El Ojos», chef du cartel de Tláhuac, Ciudad Universitaria est contestée par les groupes criminels de l’Union Tepito et Los Rodolfos, de Xochimilco.

L’attaque du Collège américain du Nord-Ouest

Il 18 janvier 2017 à l’intérieur d’une classe de Collège nord-américainà Monterrey, Nouveau Lion, un élève de 15 ans a sorti un pistolet et ouvert le feu sur l’enseignant et trois autres camarades de classe. Puis il a de nouveau chargé le pistolet et l’a tiré contre lui-même, perdant sa vie des heures plus tard à l’hôpital.

Le professeur de 24 ans est décédé deux mois plus tard à l’hôpital. Alors que les trois autres étudiants ont réussi à survivre miraculeusement, bien que deux d’entre eux avec des dommages neurologiques. Selon les enquêtes, le père de l’enfant aime la chasse et c’est lui qui lui a appris à manier les armes, bien qu’il ne l’ait jamais fourni.

Ce degré de violence étant sans précédent dans le pays, il a obligé les autorités éducatives du pays à mettre en place des mesures de sécurité dans les écoles pour éviter de nouveaux incidents.

L’accident avec le pistolet à plume dans le Conalep d’Azcapotzalco

Cette même année, mais le 25 mars, en classe informatique complète, un élève de Conalep 106, situé dans le bureau du maire Azcapotzalco, dans la ville de Mexico, déclenché accidentellement un pistolet à plume de calibre 22, quand il l’a montré à un partenaire, le blessant à la cuisse.

Après l’incident, le responsable a jeté l’arme dans une poubelle sur le campus, où elle a été retrouvée plus tard. L’agresseur et la victime ont reconnu qu’il s’agissait d’un accident.

Les autorités ont confirmé que c’est par le biais des réseaux sociaux qu’ils ont offert l’arme à l’élève et il l’a acheté. Même la transaction a eu lieu dans une station de métro.

Tourné au lycée d’Atizapán

Dans Mai 2014un étudiant de seulement 15 ans a tiré et tué l’un de ses camarades de classe, avec qui il s’est battu à l’intérieur du Lycée 574, Gustavo Baz Prada, situé dans la municipalité d’Atizapán, État de Mexico.

Selon les autorités du campus, l’agresseur a réussi à déjouer l’opération «Safe Backpack», cachant l’arme dans la manche du pull.

La victime est décédée le lendemain à l’hôpital de traumatologie de Lomas Verdes, de la même entité; tandis que l’agresseur a été arrêté et transféré à l’École de réinsertion sociale des adolescents de Zinacantepec.

Un parent tue le directeur de l’école Winston Churchill

Bien que cette attaque n’ait pas été perpétrée par un étudiant, elle a provoqué beaucoup de surprise dans la population de la capitale du pays.

Il 13 juin 2007, un parent rejoint l’école privée Winston Churchill School, situé au sud de Mexico, tirer devant le directeur de l’école maternelle, Carla Jiménez Baños, causant sa mort.

Selon certains témoins, avant l’attaque, l’agresseur, identifié comme Fernando Martínez, J’avais demandé au principal un cas de violation présumée d’un mineur.

Sac à dos sûr, une solution?

Cette opération a été initialement développée après la création du programme National Safe School, en 2010 et lors de la gestion de Alonso Lujambio (1962-2012) devant le Ministère de l’éducation publique (SEP), dans le but de renforcer un environnement sans violence dans les écoles et que les institutions publiques et privées effectuent l’examen et le suivi dans les installations.

Pour cela, les cadres et les enseignants devraient inspecter les sacs à dos des élèves pour vérifier qu’ils ne portent pas d’objets qu’ils peuvent utiliser pour attaquer, comme les armes ou les substances toxiques.

Aussi les parents doivent également analyser que leurs enfants ne portent pas d’objets susceptibles d’affecter la santé physique ou morale de la communauté étudiante.

Selon le SEP, Tous les établissements qui font partie de l’unité doivent avoir ce programme d’examen. Cependant, il existe d’innombrables établissements d’enseignement dans le pays où elle a cessé d’être menée au motif que les parents s’y opposent.

Même Juan Martín Pérez García, le directeur du Réseau pour les droits des enfants au Mexique (REDIM), n’est pas d’accord. Eh bien, après le tournage dans le Collège Cervantes, dans Torreón, a exprimé sa consternation devant ce fait malheureux, mais a demandé en même temps cette pratique n’est pas effectuée cela a été très interrogé et qu’il a des controverses judiciaires pour avoir prétendument violé les droits des enfants. “Cela n’a pas résolu le problème”il a assuré.

“Ce garçon de 11 ans est né dans un pays en guerre; notre société reproduit cette dynamique armée et il y a clairement un message que les choses se règlent par la violence”, a ajouté le militant.

De son côté, le président Andrés Manuel López Obrador je considère que Il est important de renforcer le programme Mochila Segura, mais a insisté sur le fait que le plus important est renforcer Les valeurs dans les familles mexicaines.