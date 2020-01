Ce sont les images les plus détaillées du soleil jamais prises

Le plasma chaud baratte le soleil avec une précision inédite

premières images du plus grand télescope solaire du monde.

Daniel K. Inouye de 4 mètres de large de la National Science Foundation

Le télescope solaire – nommé d’après le défunt sénateur d’Hawaï – est toujours sous

construction à Maui, mais cela n’a pas empêché les chercheurs de la diriger vers

le soleil pour voir si ça marche. Ces images de «première lumière», publiées en janvier

29, révèlent des caractéristiques sur la surface du soleil à seulement 30 kilomètres de diamètre, soit environ trois

fois aussi petit que tout ce qu’on a encore vu.

“Nous avons maintenant vu les moindres détails sur le plus grand objet du système solaire”, a déclaré le directeur du télescope Inouye Thomas Rimmele lors d’une téléconférence de presse du 24 janvier.

Couvrant une superficie de 36 500 kilomètres – environ trois

fois le diamètre de la Terre – les images montrent des bulles de plasma familières

percoler des profondeurs. Dans les ruelles sombres entre les bulles, nouvellement résolues

des amas de points lumineux apparaissent à la racine des champs magnétiques qui s’étendent

dans l’espace.

Sur une période de 10 minutes, le plasma tourbillonne à la surface du soleil dans ce premier film du télescope solaire d’Inouye à Hawaï. La vidéo couvre un paysage solaire d’environ 36 500 kilomètres de diamètre.

Le télescope est en cours de construction pour étudier les structures magnétiques

qui peut conduire à de nouvelles idées sur la raison pour laquelle la couronne, l’atmosphère extérieure du soleil,

est des millions de degrés plus chauds que la surface, et ce qui anime l’espace

météo qui interfère parfois avec la technologie sur Terre (SN:

3/7/19).

L’observatoire est en cours de construction au sommet de Haleakala,

qui se traduit de manière appropriée par «maison du soleil». Lorsque les opérations scientifiques

débutera en juillet, il achèvera un trifecta de nouvelles installations solaires,

rejoindre Parker Solar Probe de la NASA, qui

tourne de plus en plus près du soleil (SN: 12/4/19), et

Solar Orbiter de l’ESA, dont le lancement est prévu en février pour un voyage qui

prenez-le sur les pôles nord et sud du soleil.

Chacune de ces installations apportera quelque chose de différent à l’exploration solaire. Solar Orbiter observera le soleil depuis un point de vue unique, tandis que Parker se blottira de près et échantillonnera directement le plasma et les champs magnétiques. Inouye, grâce à son grand miroir, apportera une clarté de détail inégalée, et en étant sur le terrain, les chercheurs pourront facilement l’adapter à de nouvelles questions qui se poseront inévitablement.

En tant que directeur de l’Observatoire solaire national de la NSF,

Valentin Pillet, a déclaré: «C’est vraiment le moment idéal pour être un solaire

astronome.”