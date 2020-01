Ce sont les mesures recommandées par le secteur de la santé au Mexique par Coronavirus

Lundi 20 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué un comité d’urgence pour traiter un nouveau virus apparu en Asie, qui se propage dans toute la Chine et s’est propagé dans trois autres pays du même continent. Ce sera le mercredi 22 du même mois que L’OMS se réunira à nouveau pour décider si l’épidémie est classée comme urgence sanitaire public d’envergure internationale, détermination qui ne se produit qu’en cas d’épidémie à forte incidence.

Cependant, après avoir effectué plusieurs tests de laboratoire, Les autorités chinoises ont exclu la version du SRAS, en plus de sanctionner un total de huit personnes pour avoir diffusé de fausses informations concernant le virus sans le vérifier.

À ce jour, des experts locaux dans le domaine ont signalé la mort de trois personnes à cause du virus, qui est contagieuse chez les humains, fait qui a amené différentes nations à prendre les précautions appropriées, car il est A cette époque, la population chinoise se déplace dans différentes parties du monde En raison des vacances du Nouvel An.

Contre la mystérieuse flambée, le Mexique a déjà pris des mesures préventives, depuis le 31 décembre, lorsque le premier foyer a été enregistré à Wuhan, en Chine. C’est Hugo López -Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, qui a été chargé de diffuser le message de voyage préventif dans les aéroports internationaux avec des vols directs vers ce pays. En ces des inspections sont effectuées sur les passagers, en particulier à ceux de Chine.

C’est le 7 janvier 2020 que les autorités chinoises ont signalé la présence d’un nouveau coronavirus (2019-nCoV), qui a été identifié comme une étiologie possible à l’origine de ce syndrome; Le 17 janvier, le gouvernement thaïlandais a signalé le premier cas confirmé par un laboratoire, chez un patient de 61 ans résidant à Wuhan, Chine

Parallèlement, le 14 janvier, le Japon a signalé la présence d’un cas de pneumonie avec un précédent voyage à Wuhan, en Chine, qui a été confirmé comme coronavirus; Le 20 janvier, un autre cas a été signalé en Corée du Sud avec un dossier de vol vers Wuhan, Chine, comme à Washington le 21 du même mois. À ce jour, cinq pays ont signalé l’apparition du Conavirus.

Au Mexique, aucun cas n’a été signalé. Cependant, les mesures correspondantes sont déjà prises, étant donné que la direction générale de l’épidémiologie a publié un avis de voyage préventif en Chine dans lequel il est suggéré d’éviter les voyages non essentiels et, en cas de nécessité, suggère d’appliquer les mesures préventives correspondantes parmi celles énumérées: lavage fréquent des mains, utilisation d’eau et de savon; consommer des aliments bien cuits et de l’eau potable ou en bouteille; éviter les endroits bondés; éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts; éviter de manger de la viande crue et si possible sauter le contact avec les personnes malades.

Pour la population qui reste au Mexique, il est recommandé: informer le premier contact du personnel des unités médicales publiques et privées de tout le pays concernant le nouveau Conavirus; garantir le signalement des cas suspects par le biais de l’Unité d’épidémiologie et de renseignements sur la santé (UIES) au 5337 1845 ou 800 00 44 800, ainsi que par e-mail ncov@degepi.salud.gob.mx. Il est également recommandé qu’en cas de suspicion de présence du virus, une étude épidémiologique soit réalisée; isolement strict des cas dont vous n’êtes pas sûr de votre statut; encourager le suivi des méthodologies et procédures de surveillance épidémiologique.

Bien que l’OMS n’ait pas détecté les propriétés pandémiques du virus, on sait qu’il s’agit d’un coronavirus et qu’il s’est propagé de l’animal à l’homme, bien qu’il puisse aussi se propager de l’homme à l’homme, de sorte que les mesures prises avant l’épidémie étrange de pneumonie sur le continent asiatique doivent être prises avec le sérieux nécessaire. La pandémie susmentionnée est apparue en 2002, bien qu’en 2014 elle ait fait plus de 8 000 morts. et ce 2020 a germé dans le centre de la Chine, se propageant dans les grandes villes du pays susmentionné, ainsi que dans d’autres pays asiatiques.

Obtenir la classification de la santé publique d’urgence ou événement extraordinaire sous le nom de l’OMS, il s’agirait d’un terme que l’Organisation mondiale de la santé n’a utilisé que rarement, comme dans le cas du virus H1N1, également appelé peste porcine en 2009; l’épidémie de virus Ebola, de 2014 à 2016; Virus Zika, en 2016, ainsi que l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo depuis 2018.

Sur tout le continent asiatique et à ce jour le nombre de cas connus en relation avec le virus sont survenus dans: Wuhan, comme son épicentre avec un total de 198 cas, dont 3 décès; la Province du Guangdong, avec 14 cas; dans Pékin, cinq; dans Corée du sud, ongle; dans Japon, aussi un et dans La Thaïlandedeux.

Le nom technique avec lequel les scientifiques ont classé le virus est le N-COV 2019 ce qui équivaut à une étrange souche de pneumonie et qui, comme mentionné, a déclenché des opérations multilatérales dans différents aéroports, dont Singapour, Hong Kong et les États-Unis. Le coronavirus provient d’une famille de virus qui génèrent des maladies qui peut être présenté comme un simple rhume.

Certains de ses signes d’infection peuvent être des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement ou difficulté à respirer Par conséquent, il a été recommandé que la population affectée ou à proximité n’ait pas de contact direct avec des animaux vivants, ainsi que de manger de la viande et des œufs bien cuits, en plus de se souvenir de rester loin de toute personne qui a un rhume ou symptômes de grippe Cependant, des études complémentaires sont nécessaires afin de déterminer leur origine de manière concrète, ainsi que leur source d’origine, leurs modes de transmission, leur portée de transmission, l’étendue des mesures de contamination et de prévention Ils doivent être pris.