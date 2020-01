Ce sont les Mexicains piégés à Wuhan, la province chinoise où le coronavirus est apparu

Un mexicain qui est à Wuhan, une province chinoise où la maladie connue sous le nom de coronavirus a commencé à se propager, Il a demandé à diverses autorités mexicaines de le soutenir pour quitter ce pays.

L’architecte, Jesús Daniel Stamatis Portugal, a demandé à l’ambassadeur des États-Unis au Mexique via votre compte Twitter être aidé hors du pays à travers les avions que ce pays utilisera pour faire sortir les citoyens américains de la province chinoise.

La consultation du Mexique avec les autorités de l’ambassade est intervenue après Les États-Unis ont annoncé qu’ils organisaient un vol pour évacuer le personnel diplomatique de l’endroit et d’autres citoyens américains trouvé dans l’épicentre infectieux du coronavirus.

Ce vol partira de Wuhan et Votre destination sera San Francisco. Le pays a un consulat dans la province où la maladie a commencé et où le nombre d’infections a été plus élevé. Ils ont précisé que:

Le Mexicain, un descendant d’immigrants chinois qui vivaient dans l’État de Sinaloa, a expliqué qu’il est architecte et possède la documentation nécessaire pour faire le voyage. Dans le fil qu’il a fait sur Twitter, il a demandé le soutien de diverses autorités, dont le président Andrés Manuel López Obrador et le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. Avant le message, et après qu’il soit devenu viral sur les réseaux sociaux, L’ambassadeur Christopher Landau a déclaré que son cas serait examiné par les agrégats consulaires.

Vivre à l’épicentre du coronavirus

Le 25 janvier, le journal Reforma a annoncé que Jorge Vázquez Lujano, étudiant au doctorat en science et génie des matériaux de l’Université technologique de Wuhan, vivait dans cette province.

Il a expliqué qu’après la fermeture des entrées et des sorties, la famille et les amis l’ont contacté pour connaître son état de santé. Le diplômé de l’Institut National Polytechnique (IPN) a déclaré:

Il a déclaré aux médias mexicains que lui et ses colocataires sont constamment examinés par le personnel de l’université pour connaître l’état de santé qu’ils présentent. Les activités académiques ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre et ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences d’être isolées en termes d’articles de première main dont elles pourraient avoir besoin.

Martha Bárcena, qui est l’ambassadeur du Mexique aux États-Unis, Il a annoncé que les ambassades des deux pays américains sont en contact avec la Direction générale de la protection pour déterminer les options dont elles disposent.

En outre le ministère des Affaires étrangères (SRE) a indiqué que l’ambassade du Mexique et les consulats en Chine sont déjà en contact avec la communauté mexicaine qui est là pour surveiller les conditions de santé, les autorités contrôlent les mesures et les options de mobilité pour la coopération nationale en Chine.

Avant la restriction d’entrée et de sortie de la Chine …

L’institution a partagé avec ses abonnés Twitter le guide du voyageur, un document détaillant les mesures de prévention, les symptômes du coronavirus et les contacts des autorités en charge de la question, mais surtout, a recommandé qu’en réponse aux mesures de restriction d’accès et de sortie prises par le gouvernement chinois, les Mexicains éviter ou reporter les voyages dans la province du Hubei de ce pays.

Les mesures de prévention que le secrétariat a partagées pour la population générale sont les suivantes:

-Éviter tout contact avec des personnes malades, surtout si elles ont des maladies respiratoires

-Évitez tout contact avec la volaille, les chauves-souris, le chien viverrin, le blaireau turon chinois et la civette palmée masquée.

– N’allez pas sur les marchés aux animaux et n’en consommez pas de produits.

– Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes

-Utilisez un désinfectant pour les mains

-Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir ou avec votre manche

-Manger des produits à base de viande uniquement s’ils sont bien cuits

Dans le cas spécifique des voyageurs en Chine recommandé:

– Consultez un médecin si vous vous sentez malade, surtout si vous êtes allé à Wuhan, évitez tout contact avec d’autres personnes. En plus d’appeler l’hôpital à l’avance afin qu’ils connaissent les symptômes et prennent des mesures préventives.

-Ne voyagez pas pendant que vous êtes malade

– Informez-vous sur votre itinéraire de voyage pour les personnes à proximité

-Avoir une copie du passeport et de l’identification officielle à portée de main en tout temps, en plus d’une copie numérisée de ceux-ci.

– Inscrivez-vous dans le système d’enregistrement des Mexicains à l’étranger (SIRME) https://sirme.sre.gob.mx afin qu’en cas d’urgence le SRE localisera le cas plus rapidement