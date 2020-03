Ce sont les numéros gagnants du Mega Millions du dernier tirage de ce vendredi. Aujourd’hui, 80 millions de dollars sont en jeu sous forme de jackpot, ou 65,4 millions de dollars s’ils sont réclamés en un seul versement. Examinez attentivement votre billet et bonne chance!

Le tirage Mega Millions de vendredi a déjà des résultats. Découvrez les numéros gagnants du vendredi 13 mars 2020.

Les numéros gagnants du vendredi 13 mars sont:

7 22 37 43 44 22

Mégaplicateur: 4x

Comment jouer?

Avec ce tirage, vous pouvez être le gagnant du prix maximum si tous les numéros correspondent, y compris la balle jaune (la méga balle).

Choisissez 5 numéros de 1 à 75 et un numéro Mega Ball de 1 à 15 ou sélectionnez “QP” (Quik Pik). Augmentez votre prix de 1 $ de plus par coup, cochez simplement l’option Megaplier.

Le premier prix de ce dessin est de 70 millions de dollars, le deuxième prix est de 1 million de dollars. Si les 5 numéros et le Mega Ball correspondent, vous gagnerez le premier prix; Si la méga balle ne correspond pas, vous gagnerez le deuxième prix.

Match 5 + 0: vainqueurs en Géorgie (1 mégaplier) et en Louisiane (1).

* Les montants des prix en Californie sont mutuellement payés et différeront des montants fixes des prix indiqués ici. Visitez http://www.calottery.com/play/draw-games/mega-millions pour le site Web de la California Lottery et les montants des prix.

Les cadeaux Mega Millions ont lieu tous les mardis et vendredis soirs.

Mega Millions: que faire si je gagne à la loterie?

1.Signez le ticket

La première chose que les experts recommandent est de signer le ticket gagnant, de faire des photocopies recto et verso et de le conserver dans un coffre-fort bancaire. Aux États-Unis, il y a eu des cas de gagnants qui ont perdu le billet gagnant ou quelqu’un les a volés lorsqu’ils l’ont découvert. Ce dernier conduit au point numéro deux….

2. Ne le dites pas

Les experts recommandent de ne dire à personne que vous avez pris les numéros gagnants du Mega Million; et cela inclut les proches parents et amis. La réaction la plus courante est de vouloir le dire à tout le monde près de vous. Cependant, cela peut même inciter les personnes les plus proches à saisir le ticket gagnant ou à communiquer à quelqu’un en dehors du cercle proche qu’ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour obtenir le ticket entre leurs mains.

3. Restez anonyme

Si les lois de votre état le permettent, il est conseillé de rester anonyme. Cependant, les seuls États qui l’autorisent sont le Delaware, le Maryland, le Dakota du Nord, le Kansas Ohio, la Caroline du Sud, le Texas et la Géorgie. Au Vermont, au Colorado, au Connecticut et au Massachusetts, le gagnant peut envoyer un avocat désigné pour récupérer le prix.

4. Demandez de l’aide

Il est important de ne pas prendre de décisions soudaines et de prendre le temps de trouver un bon avocat et un bon conseiller financier, en qui vous avez confiance. D’autre part, il est essentiel d’employer un comptable de confiance pour se conformer à toutes les taxes à la lettre.

5. Gérer

Bien qu’il puisse sembler inutile de faire un budget lorsque le prix est si important, c’est précisément quand la personne en aura le plus besoin.