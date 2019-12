Ce sont les pays les plus et les moins prospères du monde en 2019

L'indice de prospérité préparé par le Legatum Institute Il s'agit de l'une des études les plus complètes qui existe pour mesurer les conditions de vie dans le monde. A partir de 300 indicateurs, classés en 12 piliers, estime le niveau de prospérité de 167 pays, dans lesquels environ 99% de la population mondiale vit.

"La prospérité implique bien plus que la richesse: elle va au-delà du financier pour atteindre le politique, le judiciaire et le bien-être et au caractère d'une nation. Il s'agit de créer un environnement dans lequel une personne peut atteindre son plein potentiel. Un pays est prospère lorsqu'il dispose d'institutions efficaces, d'une économie ouverte et de personnes formées, en bonne santé, éduquées et sûres », explique la baronne Philippa Stroud, PDG du Legatum Institute, qui est un organisme de bienfaisance éducatif indépendant basé à Londres, au Royaume-Uni. .

L'édition 2019 de l'ouvrage, publiée il y a quelques semaines, a déterminé que Le Danemark est le pays le plus prospère du monde, avec un score moyen de 84 sur les 12 piliers. Deuxièmes, centièmes plus bas, était la Norvège. Et le podium a été complété par la Suisse, avec 83,6.

La Suède était quatrième (83), suivie de la Finlande (82,4), de la Hollande (82,2) et de la Nouvelle-Zélande., le seul non-européen en tête avec 81,2 points. Les premières places du classement Allemagne (81,1), Luxembourg (81) et Islande (80,7) sont terminées.

La dernière place était le Soudan du Sud, avec seulement 29,8 points. À peine au-dessus se trouvaient le Yémen (31,1), la République centrafricaine (31,7), le Tchad (32,9), l'Afghanistan (33,5), la République démocratique du Congo (33,6), la Somalie (34), l'Érythrée ( 35,5), le Burundi (36,2) et le Soudan 36,7. Le dénominateur commun dans ces pays africains – et au Moyen-Orient dans le cas de l'Afghanistan – est la combinaison des conflits armés internes, des régimes autoritaires et de l'extrême pauvreté.

Derrière la prospérité

Pour comprendre ce que l'indice cherche à saisir, nous devons démêler les 12 piliers qui le composent. Le premier est la sécurité et mesure dans quelle mesure la guerre, le terrorisme et la criminalité affectent la vie des individus.. La seconde est la liberté personnelle et estime le respect des droits individuels fondamentaux et le degré de tolérance sociale. Le troisième est le gouvernement et rend compte de l’existence de contrôles et de restrictions au pouvoir, en plus de la transparence et de l’efficacité des dirigeants.

Le quatrième est le capital social et mesure la force des relations interpersonnelles, la confiance institutionnelle et l'intensité de la participation des citoyens. Le cinquième est l'environnement d'investissement et il est établi si les investissements sont adéquatement protégés et accessibles.. Le sixième est Conditions for Entrepreneurship et mesure le degré auquel les réglementations permettent aux entreprises de naître, de concurrencer et de se développer.

Le septième est l'accès aux marchés et les infrastructures, et estime la qualité des réseaux physiques et virtuels pour le commerce, et l'existence de distorsions sur le marché des biens et services. Le huitième est la qualité économique et calcule la capacité de l'économie à générer de la richesse de manière durable. Le neuvième concerne les conditions de vie et mesure l'accès aux ressources matérielles, au logement, aux services de base et à la connectivité nécessaires à une bonne qualité de vie.

Le dixième est l'éducation et calcule le taux d'obtention du diplôme, les résultats et la qualité de l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et tertiaire. Le 11 est Santé et mesure dans quelle mesure les gens ont accès aux services nécessaires pour mener une vie saine. Le 12ème et dernier pilier est l'environnement et capture les aspects de l'environnement naturel qui ont un effet direct sur la vie quotidienne des gens.

L'équilibre global de l'édition 2019 de l'étude est que la prospérité continue de progresser sur la planète, mais avec des disparités entre les pays ainsi que les différents piliers. Sur les 167 nations mesurées, 148 ont vu une amélioration.

Cette percée est due principalement au fait qu’il existe des économies plus ouvertes, avec une amélioration des conditions à entreprendre, de l'environnement d'investissement et de l'accès au marché et aux infrastructures. Le rapport du Legatum Institute souligne qu'il est désormais plus facile de démarrer et de développer une entreprise qu'il y a dix ans et que les procédures fiscales ont été simplifiées pour les entreprises.

En outre, L'expansion d'Internet a grandement facilité l'esprit d'entreprise. La connectivité a augmenté de plus de deux fois et demie depuis 2009, et la bande passante est presque six fois plus élevée.

Dans un autre avion, C'est aussi un monde plus prospère parce que les gens sont devenus plus tolérants envers les minorités., en particulier avec la communauté LGBT. Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir, dans 111 pays, la discrimination a diminué et la coexistence s'est améliorée.

Cependant, il y a 19 pays dans lesquels la prospérité a diminué, et dans certains, la situation est préoccupante. Le cas le plus dramatique est celui du Venezuela qui, depuis 2013, est plongé dans une crise politique, économique et humanitaire sans précédent en Amérique latine. Entre 2009 et 2019, il recule de 27 places au classement, de la 116e à la 143e. La Syrie, deuxième en recul, a perdu 23 places, passant de 134 à 157 degrés.

Parmi les tendances les plus alarmantes figurent le déclin de la liberté d'expression, de réunion et d'association presque partout. La liberté individuelle s'est détériorée au cours de la dernière décennie dans toutes les régions, à l'exception de l'Europe occidentale et de l'Amérique latine et des Caraïbes.

D'un autre côté, le monde a connu une détérioration constante de la sécurité en raison des conflits qui ont éclaté dans plusieurs pays, en particulier en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, et au Moyen-Orient. Le déclenchement des guerres et la montée du terrorisme sont les principales raisons.

La prospérité en Amérique latine

La prospérité en Amérique latine et dans les Caraïbes augmente depuis 2009, mais stagne depuis 2014. Parmi les améliorations, les avancées du pilier accès aux marchés et infrastructures se distinguent, où la croissance a été tirée par la Colombie, suivie par le Panama.

L'autre dimension dans laquelle des améliorations significatives se sont produites est la réduction des niveaux de violence. La Colombie et l'Équateur en sont deux bons exemples. Il y a également eu une augmentation du niveau d'éducation, le Pérou étant en tête de liste comme celui qui a le plus progressé grâce à des réformes approfondies dans ce domaine..

En contrepartie, dans le pilier gouvernemental, des reculs ont été détectés dans toute la région. Le Venezuela est le cas extrême, mais pas le seul. Cela a également aggravé la situation économique. L'automne se concentre sur 9 pays qui, en raison de leur poids, ont entraîné une baisse de la moyenne régionale. Encore une fois, l'exemple extrême est le Venezuela.

Au-delà des hauts et des bas qui se sont produits au cours de la dernière décennie, Le podium latino-américain des pays les plus prospères est resté intact depuis 2009. Tout d'abord, le Chili (37e mondial), suivi du Costa Rica (38e) et de l'Uruguay (39e).

L'Équateur le plus avancé à cette époque, qui, bien que toujours inférieur à la moyenne régionale, a grimpé de 14 positions, passant de 94 ° à 80 °. Le Paraguay a également augmenté de manière significative, passant de 89º à 79º. Et, dans une moindre mesure, le Pérou, qui est passé de 62º à 56º.

Sur le pôle opposé se trouve le Venezuela, avec son revers record. Mais Le Salvador s'est également effondré, tombant de 14 positions, passant de 84º à 98º. Le Brésil avait une pierre d'achoppement importante, avec 12 étapes: de 57º à 69º. Dix places ont perdu Cuba, de 87º à 97º.

Malgré sa chute, Le Venezuela n'a pas réussi à vaincre Haïti, qui est toujours le pays le moins prospère de la région. Il est à la 153e place, dix derrière le Venezuela (143º). Les autres qui ne parviennent pas à entrer dans le top 100 mondial sont la Bolivie (105e), le Honduras (107e) et le Nicaragua (109e).