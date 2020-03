Ce sont les phases d’une pandémie selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (QUI) a décrété, pour la première fois, en 1999 phases d’une pandémie. Ils s’appliquent dans le monde entier et fournissent un cadre mondial permettant aux pays de se préparer et de planifier des réponses à des maladies telles que coronavirus et la grippe.

Pour cette raison, l’OMS utilise six phases qui peuvent être divisées en deux parties. Le premier au troisième consiste à se préparer à une pandémie et à planifier des réponses. Alors que du quatrième au sixième, les réponses et les efforts d’atténuation sont donnés comme tels. Cependant, il est important de noter que ces phases sont des outils de planification et NE prédisent PAS ce qui se passera lors d’une urgence sanitaire.

Sur la base d’une pandémie récente, la grippe H1N1 en 2009, l’OMS a proposé ces 6 phases:

Phase 1: un virus qui circule généralement parmi les animaux provoquerait des infections humaines. Ce fut le cas de la grippe, qui circule généralement parmi les oiseaux, et de COVID-19.

Phase 2: Le virus provoque une infection humaine. Par la suite, il est considéré comme une éventuelle menace pandémique.

Phase 3: À ce stade, le virus animal ou animal-humain réassocié provoque des cas sporadiques ou “de petits groupes de maladies chez l’homme”. Cependant, il n’y a toujours pas de transmission de personne à personne, ou du moins pas assez pour les épidémies communautaires.

Phase 4: Il est vérifié, comme cela s’est produit avec COVID-19, que le virus est transmis de personne à personne. Les flambées communautaires commencent. Bien qu’il ne soit pas inévitable, dans ce scénario, la pandémie, il y a beaucoup plus de risques qu’elle se produise.

Phase 5: Le virus se propage d’une personne à l’autre dans au moins deux pays de la région OMS. À ce stade, la pandémie est presque imminente, des stratégies d’atténuation doivent donc être organisées pour son exécution.

Phase 6 ou phase pandémique. Il y a déjà des flambées communautaires dans au moins un autre pays d’une région autre que l’OMS. Au cours de cette phase, comme cela s’est produit avec la grippe COVID-19 et H1N1, la pandémie est déclarée.

L’OMS, cependant, prend également en compte une période où, bien que la vague d’activité se soit propagée à basse altitude, mais pourrait rebondir. C’est jusqu’à la période post-pandémique que le virus et son activité reviennent à un niveau normal; comme le cas de la grippe, devenue saisonnière. Une vigilance stricte doit être maintenue ici.

Avec des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

