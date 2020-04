Ce sont les points annoncés par Enrique Alfaro pour la lutte contre le COVID-19 à Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez, gouverneur de l’État de Jalisco, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux faisant le point sur la pandémie de COVID-19. Afin de prévenir la propagation du virus, il a été annoncé qu’aujourd’hui, à partir de 19h00, toutes les activités jugées non essentielles dans l’État seront annulées.

Il a déclaré que la conférence avait eu lieu après avoir rencontré des hommes d’affaires et des syndicats de Jalisco. “Nous avons un message important à vous transmettre sur l’étendue de l’urgence sanitaire. Écoutez-nous #EnVivo et passez le mot », écrit-il.

Accompagné des dirigeants affaires et union de Jalisco, a affirmé que l’Etat, non seulement par son mandat constitutionnel mais aussisigne clair de solidarité et de fermeture des rangs au niveau national“, Soutiendra le gouvernement de la république lors de la lutte contre la crise sanitaire vécue par le pays et le monde.

De l’accord, que établit des actions extraordinaires pour faire face à l’urgence sanitaire et qui a été publié dans la nuit du mardi 31 mars, le processus de mise en œuvre des points suivants a commencé. “Il s’agit d’une déclaration d’urgence sanitaire pour cause de force majeure“Dit le gouverneur.

À partir de 19 h 00, les conseils municipaux et le gouvernement de l’État commenceront à effectuer des travaux de renforcer les mesures d’isolement social, alors qu’il ne sera autorisé à effectuer des tâches que dans le cadre des activités considérées essentiel.

Pour le moment il n’y aura pas de couvre-feu. “On espère ne pas atteindre” cette situation, a déclaré Alfaro, en plus de mentionner qu’un accord avait été conclu avec des entrepreneurs d’État pour prendre soin des travailleurs et ne pas perdre leur emploi ni leurs sources de revenus.

“L’appel respectueux du gouvernement, de l’initiative privée et des syndicats au président du Mexique reconsidérer votre approbation de la propriété intellectuelle pour faire face à cette circonstance. Si les hommes d’affaires font preuve de volonté, le gouvernement du Mexique doit proposer une route adéquate pour faire sa part. Nous vous demandons respectueusement de à la demande des hommes d’affaires de ce pays“A déclaré le gouverneur.

Parmi les activités essentielles figurent: activités professionnelles dans le domaine médical et le secteur de la santé dans les domaines public et privé; la sécurité publique et protection des citoyens; le secteur de justice; activités jugées fondamentales pour le fonctionnement du économie; le fonctionnement de programmes sociaux gouvernement; et la conservation et l’entretien des infrastructure critique comme l’eau, l’énergie et le drainage.

Les activités essentielles sont celles des secteurs fondamentaux de l’économie: financier, collecte fiscale, distribution et vente d’énergie, essence et stations-service, la production et la distribution d’eau potable; l’industrie des aliments et des boissons non alcoolisées, les marchés alimentaires, les supermarchés, les supermarchés, les épiceries et les ventes d’aliments préparés, y compris les restaurants.

Aussi les services de transport passagers et fret; l’agriculture, la pêche et la production animale; agro-industrie, industrie chimique, produits de nettoyage, quincailleries, services de messagerie, gardes dans les tâches de sécurité privée; télécommunications et médias; services d’urgence privés, services funéraires et d’inhumation; services de stockage et de chaîne du froid pour les fournitures essentielles; y la logistique (aéroports, ports et chemins de fer).

Pépinières et séjours enfants, refuges, séjours pour personnes âgées et centres de soins pour femmes victimes de violence ils continueront également à courir. Les industries et les entreprises qui ne se conforment pas au décret sera sanctionné et fermé grâce à des inspections effectuées par les municipalités et le secrétaire au Travail.

Dans une autre vidéo, publiée sur son compte Twitter plus tôt dans la journée, le gouverneur a rencontré le secrétaire du tourisme de l’État et les présidents et présidents des municipalités touristiques de Jalisco: Atemajac, Jocotepec, Chapala, Cihuatlán, Talpa, La Huerta, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Mascota, Tequila, Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, San Juan de los Lagos, Teuchitlán et Cabo Corrientes.

“Ce ne sont pas des vacances, c’est une urgence sanitaire nationale. À partir de maintenant, les services touristiques de Jalisco, avec tout et les plages, sont annulés. Nous voulons que lorsque ce sera fini, que vous ne manquiez pas et que personne d’autre ne manque. # QuédateEnCasa, écoutez ce message et partagez-le », écrit-il sur son compte Twitter.

De la déclaration d’urgence sanitaire que le gouvernement fédéral a faite, il a averti tous les Jaliscienses que il n’y aura pas de services touristiques dans tout l’État. “Le stade de l’isolement social ne peut pas être transféré de leur domicile vers des destinations touristiques”, a-t-il précisé. Les mesures impliquent fermeture d’hôtels, bars, visites, services touristiques et plages d’État.

Affirmant que toute personne qui n’obéit pas aux règles observées par l’État sera sanctionnée, il a également demandé à tous ceux qui «prévoient de les annuler” Il a illustré par les pèlerinages à Talpa de Allende et San Juan, où se trouvent les deux centres religieux les plus importants de Jalisco et ils auront points de contrôle pour que les camions et les services touristiques n’arrivent pas.

Les autorités sanitaires mexicaines ont rapporté ce mercredi que Il y a déjà 1 378 cas confirmés de coronavirus dans le pays et 37 décès, auquel huit décès ont été ajoutés au cours des dernières 24 heures. Le gouvernement mexicain décrété à partir de ce lundi l’urgence sanitaire pour cause de force majeure dans l’une des étapes les plus décisives de l’administration Andrés Manuel López Obrador pour faire face à l’épidémie de COVID-19. De plus, la suspension de toutes les activités non essentielles, y compris les agences fédérales, a été prolongée jusqu’au 30 avril.