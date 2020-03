Les studios hollywoodiens ont reporté les premières et le tournage de la plupart de leurs productions pour freiner la crise provoquée par le coronavirus, qui a mis en quarantaine l’une des industries qui dépendent le plus du bon fonctionnement du marché mondial.

Voici la liste mise à jour ce lundi des premières et tournages, tant au cinéma qu’à la télévision, reportée par COVID-19, la pandémie qui totalise déjà environ 6.000 morts et plus de 165.000 infectés dans le monde: