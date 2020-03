Ce sont les quatre fois que Disneyland California a dû fermer ses portes

Disney il a mis de côté les «contes de fées» pour vivre un cauchemar, ceci après la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a conduit à son parc à thème Disneyland Californie de fermer ses portes pour éviter d’éventuelles infections.

Cela a été annoncé par le parc d’attractions lui-même à travers une déclaration où il a été révélé qu’il proviendra de Samedi 14 mars et jusqu’à la fin du mois où il reste fermé par précaution contre le déclenchement de l’infection dans le pays.

Mise à jour: Disneyland et Disney California Adventure seront fermés du 14 mars à la fin du mois. Nous surveillerons la situation et suivrons les conseils et les directives des fonctionnaires fédéraux et des États et des agences de santé. Pour plus de détails, visitez: https://t.co/WZTFy6fDhA.

“Bien qu’aucun cas de COVID-19 dans Disneyland Resort. Nous procédons à la fermeture du Parc Disneyland y Disney California Adventure, du matin du 14 mars à la fin du mois », est mentionné dans le communiqué.

Disneyland Californie, contraint à quatre fermetures de son histoire

Suite à la propagation du virus, Disney a dû fermer ses parcs Shanghai, Hong Kong y Paris, a maintenant rejoint Disneyland Californie; Cependant, ce dernier lieu a vu la fermeture de ses portes à quatre reprises dans toute son histoire.

La première fois que les opérations ont été complètement suspendues, c’est après l’assassinat du président du États Unis, John F. Kennedy en 1963.

JUSTE DANS: Disneyland en Californie ferme à partir de vendredi à cause d’un coronavirus. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire que les opérations sont entièrement suspendues: 11 septembre, tremblement de Northridge, jour de deuil national après l’assassinat de JFK

Le tremblement de terre de Northridge en 1994, il a également contraint le parc à fermer ses portes; enfin, le cas le plus récent est le résultat du deuil national décrété en États Unis après les attaques contre tours jumelles le 11 septembre 2001.

Bien que les événements sportifs, les festivals et les premières de films aient été affectés par coronavirus, jusqu’à présent on ne sait pas si Disney Il fermera également les parcs de Orlando, dans Floride.

Il convient de mentionner qu’hier soir, le président du pays d’Amérique du Nord, Donald Trump, a annoncé qu’il ne recevrait pas de vols de L’Europe, à l’exception de Royaume-Uni pour les 30 prochains jours.

Avec des informations de Sopitas

