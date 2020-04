Ce télescope sur avion vaut-il son étiquette de prix?

Mountain View, Californie

Des dizaines de nuits chaque année, la NASA envoie un jumbo-jet transportant un télescope de 2,5 mètres dans le ciel. Alors qu’il survole une grande partie de l’atmosphère terrestre, cet observatoire unique en son genre – un partenariat américano-allemand connu sous le nom d’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA) – plonge dans le cœur des étoiles nouveau-nés et d’autres merveilles astronomiques. Il a récemment repéré, entre autres découvertes, le premier type de molécule connu pour s’être formé dans l’Univers.

Ce point de vue unique place les observateurs au-dessus de la plupart de la vapeur d’eau dans l’atmosphère terrestre, leur permettant d’étudier des objets célestes dans la lumière infrarouge qui ne peuvent pas être vus du sol. Mais SOFIA, qui coûte des dizaines de millions de dollars par an pour fonctionner, n’a pas été aussi impressionnant que de nombreux astronomes l’avaient espéré. Au cours de ses 5 premières années d’exploitation, de 2014 à 2018, il n’a produit que 21 articles scientifiques par an en moyenne, ce qui en fait l’un des télescopes les moins productifs au monde, selon une analyse.

Et grâce à une demande d’accès à l’information, Nature a obtenu une copie d’un examen cinglant de SOFIA effectué l’année dernière par un panel indépendant. Le rapport est lourdement expurgé, mais confirme que l’observatoire est loin d’atteindre ses objectifs, dont celui de produire plus de 150 articles scientifiques par an.

«Certes, SOFIA n’a pas été à la hauteur de son potentiel», déclare Paul Hertz, chef de la division astrophysique de la NASA à Washington, DC.

Cela ne tient même pas compte de la pandémie de coronavirus qui bouleverse la vie et la recherche dans le monde. En raison de la menace du coronavirus, SOFIA est échouée depuis la nuit du 12 au 13 mars.

Lutter contre le temps

L’horloge tourne maintenant pour que SOFIA montre sa valeur. En février, l’administration du président américain Donald Trump a proposé de fermer définitivement la SOFIA, affirmant qu’elle n’avait pas été suffisamment productive pour justifier son coût annuel de 85 millions de dollars pour la NASA. (Pourtant, il est peu probable que le Congrès accepte la suggestion de Trump de tuer la mission. Et l’Allemagne contribue encore 20% au budget de la SOFIA.) Il s’agit de la deuxième mission d’astrophysique la plus chère que la NASA opère, derrière seulement le télescope spatial Hubble.

“Il y a un vrai défi à venir, et le fusible est très court”, explique Charles Woodward, astronome à l’Université du Minnesota à Minneapolis, qui a fait des recherches à l’aide de SOFIA. «Ils doivent présenter un plan audacieux et ils doivent l’exécuter rapidement.»

Les dirigeants de la SOFIA s’efforcent de répondre à deux examens indépendants effectués l’année dernière, l’un sur la science de la mission et l’autre sur ses opérations aériennes. Ils se battent maintenant pour renforcer l’impact scientifique du télescope, notamment en affinant l’heure et le lieu des vols pour recueillir des observations de meilleure qualité. Le projet travaille également à renforcer la quantité de données SOFIA dans les archives pour inciter les astronomes à fouiller dans les observations passées et à publier de nouveaux articles à leur sujet. Les publications d’archives représentent environ la moitié des articles des observatoires performants, tels que Hubble.

«Notre objectif principal est d’améliorer l’impact et la productivité», explique Naseem Rangwala, scientifique de projet par intérim de la SOFIA au Ames Research Center de la NASA à Mountain View, en Californie. “Retroussons nos manches et allons-y.”

SOFIA vole généralement depuis une base de la NASA à Palmdale, en Californie, transportant une équipe de scientifiques et de techniciens pour observer le ciel pendant 8 à 10 heures par nuit. Parfois, il déménage en Nouvelle-Zélande pour étudier des cibles du sud du ciel, comme le centre de la Voie lactée. En volant haut dans l’atmosphère, SOFIA est capable de faire des observations dans des longueurs d’onde infrarouges que les télescopes terrestres ne peuvent pas voir – et les scientifiques n’ont pas à construire et à lancer un satellite infrarouge entier en orbite.

Initialement, les responsables de SOFIA ont essayé de maximiser le nombre d’heures consacrées à la prise d’observations. Mais ils ont programmé l’avion si efficacement qu’il a commencé de nombreux projets d’observation différents – et beaucoup n’ont jamais terminé. Au cours des cinq premières années de la SOFIA, seulement 40% des propositions désignées comme hautement prioritaires ont été achevées.

Au cours de la même période, SOFIA a produit en moyenne 21 articles par an, ce qui le place en avant-dernier d’une liste comprenant 29 télescopes au sol et le télescope spatial Hubble. En termes d’impact, mesuré par les citations, SOFIA est arrivé dernier. Dennis Crabtree, astronome au Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Centre à Victoria, Canada, a effectué l’analyse à la demande de la nature.

Un nouvel espoir

Le taux de publication de la SOFIA commence maintenant à grimper et l’an dernier, il s’agissait de 33 articles. L’objectif ultime est de 75 à 100 articles par an, déclare James Jackson, directeur associé de la recherche à l’Universities Space Research Association, le groupe du Maryland qui gère SOFIA. “Plus de 150 étaient un objectif de bout droit”, dit-il.

Les dirigeants de la SOFIA ont tenté de renforcer sa pertinence avec des projets d’observation spéciaux, comme en étudiant l’étoile géante rouge Bételgeuse après qu’elle a commencé à s’assombrir de manière inattendue en 2019, et en recherchant des dépôts d’eau sur la Lune que de futures missions de la NASA pourraient explorer. “Cette perception que la science SOFIA ne coupe tout simplement pas la moutarde – ce n’est pas la réalité”, dit Jackson. «Nous produisons une science de classe mondiale.»

«Pour mes recherches, SOFIA est essentiel – nous obtenons des données qui ne peuvent être obtenues autrement», explique Maggie McAdam, scientifique planétaire à Northern Arizona University à Flagstaff, qui a utilisé SOFIA pour étudier les astéroïdes dans les longueurs d’onde infrarouges moyennes, qui révèlent des informations sur la quantité d’eau qu’ils contiennent. “Toute ma carrière est basée sur cela.”

Pourtant, SOFIA devra faire face à de nombreux obstacles au cours des prochains mois. La pandémie de coronavirus est susceptible de la maintenir ancrée pendant un certain temps et menace un déploiement prévu en Nouvelle-Zélande plus tard cette année. Le Congrès décidera du sort de la demande de budget du président, y compris de la fin de l’observatoire. Et l’accord qui régit le partenariat américano-allemand sur SOFIA expire à la fin de l’année et devra être renouvelé.

«Nous avons été contraints de nous asseoir et de déterminer où nous en sommes – et en particulier, où se trouve notre science», explique Bernhard Schulz, le meilleur représentant allemand de l’équipe scientifique de SOFIA. «Je suis convaincu que ce projet est très bien situé et mérite d’être réalisé. Mais parfois, vous avez besoin de ces efforts de révision pour arriver à cette conclusion. »

