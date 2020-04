Cebrián avec l’offre des avocats de Divorcionetas de divorces des express pour 150 euros par conjoint en Espagne | Communiqués

Le Zumping et Coronadivorcio sont deux choses qui n’existaient pas avant la pandémie et sont de plus en plus fréquentes en conséquence directe du confinement social. Il y a des couples qui traversent la quarantaine séparément et ils veulent mettre fin à la relation. « Ils sont devenus des applications populaires telles que le zoom, d’où le nom Zumping, qui est de laisser votre partenaire par le biais d’un appel vidéo Zoom vidéo et la création et la tendance est de plus en plus populaire »

« Maintenant, la société devient si moderne qui commence à laisser des relations par des moyens technologiques, il y a ceux qui disent qu’ils feront moyens les plus virales d’origine pour laisser le couple par zumping ».

coronadivorcios Surge

Après la vague de divorces qui ont eu lieu en Chine après avoir surmonté l’isolement selon les cabinets d’avocats de divorce, il commence aussi si naissante en Espagne.

« Ce sera un dans le monde entier effet. De nombreux couples et les mariages après avoir été cohabitant deux mois pour sortir la rue librement, faire leur vie quotidienne, ou interagir avec les autres, reconsidèrent leur vie ensemble et augmentent de façon exponentielle demandes de divorce un nouveau terme de frappe, le coronadivorcio, comme l’effet massif de séparation et de ruptures provenant de la vie familiale pendant l’accouchement ».

« Unir aux couples pauvres vivant ensemble affectent d’autres facteurs multiples, tels que les problèmes de main-d’œuvre, économique et de la santé ». Selon l’un des cabinets d’avocats de référence du droit de la famille en Espagne, avocats Cebrián, le taux de divorce en Espagne est déjà environ 60%, et cette année 2020, par l’effet du divorce de masse qui peut se produire, est vous pouvez atteindre le chiffre de 75%, un vrai scandale. Comme il est indiqué de son bureau, « une rupture conjugale définitive, il y a trois options, le meilleur est le divorce amical, mauvais divorce contesté et le pire de tout, endure un mariage malheureux. »

Pendant la quarantaine d’affrontements massifs ont eu lieu entre les parents séparés dans l’organisation familiale applicable à leurs enfants. Par conséquent, l’entreprise, d’Avril 2020 et tout au long de l’année, loin de donner deux exemplaires de son livre ensemble ou une aide séparée, mais heureux avec chaque famille de processus amical avec les mineurs qui tentent d’aider et « apprendre à vivre avant, pendant et après le mariage et le divorce ».

Divorcionetas créent la tendance amicale des divorces sur roues

« Les emplois à des situations de mettre en évidence qui ont changé récemment, depuis il y a un an sont devenus populaires comme le Divorcionetas l’une des options les plus rapides, faciles et peu coûteux de divorce. Express divorce devant un tribunal de l’Espagne, à moins de 100 euros par conjoint , ou moins de 150 euros par conjoint. il comprend à la fois avocat et procureur et de la TVA, comme indiqué dans l’étiquetage des véhicules eux-mêmes est « divorce à la portée de tout le monde. »

« Nous nous attendons à une vague de divorces et l’année dernière a surpris l’initiative du Divorcionetas, qui sont uniques en Espagne et dans le monde et, entre autres expressions, mettre en évidence le « divorce n’est pas un phénomène de mode, il est une nécessité, pas peur du divorce, mais pas le divorce poderte ».

Depuis 2015, il est possible d’aller au divorce notarial, à condition qu’il n’y a pas d’enfants communs mineurs ou handicapés. Cette procédure est beaucoup plus rapide, car ils peuvent être dissociées immédiatement.

