Ceci est la première rafale radio rapide connue pour avoir un rythme régulier

Une vague périodique d’ondes radio provenant d’un objet inconnu dans

l’espace lointain pourrait aider les astronomes à comprendre ce qui déclenche une radio similaire

éclate dans d’autres galaxies.

Depuis 2007, les chercheurs ont répertorié plus de 100 rafales radio rapides, ou FRB, provenant de

toutes les directions dans le ciel. Mais on ne sait pas ce qui cause ces éclats de radio.

Seulement 10

ont été vu pour répéter (SN:

8/14/19), et aucun de ceux-ci n’avait montré une sorte de tempo régulier –

jusqu’à maintenant.

L’un des répéteurs connus a une fenêtre d’activité relativement brève

environ tous les 16 jours, les chercheurs rapportent le 28 janvier sur arXiv.org. Cela signifie

quelque chose sur la source ou son environnement contrôle de manière fiable l’éclatement

l’activité, un indice potentiel de la vraie nature de ces objets énigmatiques.

Dongzi Li, astrophysicien à l’Université de Toronto,

et ses collègues ont trouvé la tendance dans les données de la cartographie canadienne de l’intensité de l’hydrogène

Expérience, ou CHIME, radiotélescope en Colombie-Britannique. Ils ont déterminé

que le FRB émet environ une à deux rafales radio par heure pendant quatre jours

puis se tait pendant un peu plus de 12 jours avant de répéter habituellement le cycle.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

«C’est très important», déclare Duncan Lorimer, un

astrophysicien à West Virginia University à Morgantown et co-découvreur

du premier FRB (SN: 7/25/14). “Ça va potentiellement nous emmener

dans une direction intéressante pour aller au fond de ces répéteurs. “

Une explication possible de la périodicité est que le FRB

est en orbite autour d’autre chose, peut-être une étoile ou un trou noir. Dans ce cas, le

Une période de 16 jours pourrait révéler la fréquence à laquelle la source des ondes radio est pointée

vers la Terre.

Alternativement, les vents stellaires d’un compagnon pourraient

augmenter ou bloquer périodiquement les impulsions radio. Les vents pourraient aussi expliquer pourquoi

chaque cycle de 16 jours produit des rafales: si le compagnon éructe occasionnellement

plus de matériel que d’habitude, cela pourrait masquer le signal du FRB.

L’une ou l’autre explication implique que la répétition des FRB – ou

au moins, celui-ci – pourrait venir associé à autre chose.

Li et ses collègues ne sont pas prêts à exclure l’autonomie

objets, où la période de 16 jours peut résulter de la rotation ou de l’oscillation du FRB.

Mais ce scénario est un peu plus difficile à réconcilier avec les données. Par exemple, un

coupable populaire FRB est un type d’étoile à neutrons hautement magnétique connue sous le nom de

magnétar. Mais les magnétars connus de notre galaxie tournent toutes les 12 secondes

ou moins, note l’équipe, loin de la quinzaine nécessaire à cette FRB.

Cette rafale de radio particulière a également été récemment attribuée à un

région de formation d’étoiles dans une galaxie spirale à près de 500 millions d’années-lumière de

Terre (SN: 1/6/20). Futurs scans de sa maison avec des télescopes sensibles

à d’autres rayonnements électromagnétiques, tels que les rayons X ou les rayons gamma, pourraient réduire

sur la liste des suspects et rapprocher les astronomes de la résolution de ce cosmique

mystère.

Nous espérons également que cette découverte n’est que la première de nombreuses

FRB à détecter. “Il n’y a rien de particulièrement spécial à ce sujet

répéteur », dit Lorimer. “Le fait qu’ils aient détecté une périodicité sur celui-ci

laisse entendre que d’autres auront également la périodicité. “