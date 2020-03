Ceci est le premier poisson d’eau profonde connu pour être un éleveur de bouche

La plupart des poissons sont des reproducteurs de diffusion, jetant leurs œufs et leur sperme dans les nuages ​​et laissant leurs petits se développer seuls. Mais une infime minorité – environ 2% – sont des «éleveurs de bouche», gardant leurs œufs fécondés (et parfois des nouveau-nés) protégés dans leur bouche. Maintenant, une étude révèle le premier poisson connu de la mer profonde à la couvée, rapportent les chercheurs le 27 février dans des rapports scientifiques.

En 2015, l’ichtyologiste Randy Singer, qui se trouve maintenant au musée de zoologie de l’Université du Michigan à Ann Arbor, identifiait des poissons repérés par un véhicule sous-marin télécommandé pour le navire Okeanos Explorer de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Un poisson à reflets rouges a été projeté par la caméra du véhicule à quelque 500 mètres de profondeur, près de Porto Rico.

Plus tard, Singer a identifié le poisson comme un parazen (Parazen pacificus), une espèce mal connue que l’on trouve dans les profondeurs de l’Atlantique Ouest et du Pacifique Ouest. En découvrant l’aire de répartition décousue des parazens, Singer a soupçonné que ces poissons étaient en réalité de multiples espèces, pas seulement une seule. Il a commencé à examiner et à comparer des spécimens de musée des deux océans.

En examinant un spécimen d’un marché aux poissons à Taïwan, Singer a retiré sa couverture branchiale pour compter les structures sur ses branchies et a eu une surprise. “Il y avait juste cette grosse touffe noueuse de quelque chose dans sa bouche”, dit Singer.

Pensant au départ que la femelle parazen avait englouti les œufs d’un autre poisson, il regarda de plus près et vit que les masses enveloppées de membrane étaient attachées à l’intérieur de la bouche par des «vrilles extraterrestres». De toute évidence, dit Singer, les œufs étaient délibérément détenus dans la bouche. Lui et ses collègues ont utilisé la tomodensitométrie pour compter environ 530 embryons en développement.

Les chercheurs ont dénombré plus de 500 œufs dans la bouche d’un poisson parazen grâce à la technologie de tomodensitométrie. Ici, une vue latérale de la tête (à gauche) montre une bouche pleine d’oeufs. Les masses d’oeufs sont colorées en rouge (à droite) pour montrer leur placement dans la bouche. Singer et al / Rapports scientifiques 2020

Les poissons d’eau profonde frayent normalement à l’extérieur, et leurs petits migrent vers des eaux peu profondes plus productives avant de revenir en tant qu’adultes dans les profondeurs où la nourriture est rare. Mais la couvaison est un investissement relativement coûteux. Certains éleveurs en eau peu profonde mangent avec une bouche pleine d’œufs, ce qui est plus difficile et coûte plus d’énergie, et d’autres s’abstiennent de manger entièrement pendant que les jeunes se développent, drainant les réserves d’énergie. Ce parazen investirait tellement dans la protection de leurs jeunes dans une telle rareté demande une enquête plus approfondie, dit Singer.

Ashley Robart, biologiste évolutionniste à l’Occidental College de Los Angeles, convient qu’il s’agit du premier poisson d’eau profonde à naître. Elle souligne que le poisson semble vivre dans une zone de fond sablonneux avec peu de refuge contre les prédateurs. “Cette [environment] pourrait également favoriser la couvaison par la bouche, car les œufs ou les larves nageant librement seraient difficiles à défendre dans un habitat aussi exposé », dit-elle.

Pour Singer, la découverte montre qu’il y a une plus grande diversité de stratégies de reproduction dans les profondeurs que ce qui a été apprécié. Mais les scientifiques sont sur le point de dévoiler beaucoup plus sur la façon dont les poissons se sont adaptés à la vie en haute mer (SN: 6/5/19).

“Nous sommes en quelque sorte dans une renaissance pour l’exploration en haute mer en ce moment”, dit Singer. «Je m’attendrais à ce que les gens voient beaucoup plus de nouvelles découvertes arriver rapidement à l’avenir.»