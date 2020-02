Ceci est le Reclusorio Norte, la prison où ils ont déménagé à “El Lunares”

Óscar Andrés Flores Ramírez, alias «El Lunares», chef de La Unión Tepito »a été transféré au nord de Reclusorio, situé à Mexico, accusé du crime de enlèvement express aggravé.

“El Lunares”, a été appréhendé à la sortie de la prison à sécurité maximale de l’Altiplano, dans l’État de Mexico, après qu’un juge fédéral eut ordonné sa libération immédiate, arguant que son arrestation n’était pas légale.

Bien que les autorités de la capitale aient inscrit Oscar Andrés Flores Ramírez parmi les sujets de danger élevé, le chef du cartel La Unión Tepito restera dans la prison du Nord, l’une des prisons les moins qualifiées de la capitale du pays, selon le Diagnostic National de Surveillance Pénitentiaire (DNSP) de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH).

Bien qu’ils aient été conçus comme des lieux de réadaptation pour les personnes qui ont commis un crime, les criminels du pays sont de véritables centres de criminalité, dominés par des groupes criminels.

La prison préventive pour hommes du Nord, située dans le quartier Guadalupe Chalma du bureau du maire de Gustavo A. Madero à Mexico et dont les opérations datent du 16 août 1976, ne fait pas exception.

Des enquêtes journalistiques ont révélé que au sein de cette prison en plus de la saturation et du surpeuplement, la commission des crimes prévaut depuis la facturation du “Liste des passes” et “utilisation des terres”, en passant pour la vente et la distribution de médicaments, le utilisation du téléphone portable avec ceux qui jouent extorsion et enlèvement, même viols et meurtres.

Mais selon Millennium, dans cette prison, il y a aussi des zones VIP, des zones privilégiées accessibles via un paiement élevé.

Le taux minimum est de 15 mille pesos, bien qu’il varie et augmente en fonction de l’identité, de la capacité économique et du temps de détention de chaque détenu qui peut se le permettre. Dans ces domaines, vous pouvez avoir téléphones portables, et même, Internet et télévision payante.

Comme si cela ne suffisait pas, son personnel de sécurité et de garde est insuffisant, il facilite donc les conditions de autonomie gouvernementale et même, de risque de fuites, comme cela s’est produit le 29 janvier dans le Sud Reclusorio, où trois sujets liés au Cartel de Sinaloa se sont échappés, l’un d’eux, l’ancien opérateur financier de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Víctor Manuel Félix Beltrán, alias le “Vic” et qui serait extradé aux États-Unis.

Dans cette prison qui a une superficie totale de 152 016 mètres carrés et avec une capacité installée pour loger 5430 détenus, vivent au moins 11000 détenus (selon les données de l’organisation civile Documenta AC de 2017), parmi lesquels certains «personnages» connus.

Ricardo López Castillo, alias “El Moco” est l’un des dirigeants fondateurs de La Unión Tepito. Il est dans le nord de Reclusorio accusé du meurtre d’Horacio Vite Ángel, un marchand de l’Union des insurgés à l’extérieur du Black Bar, qui a déclenché l’enlèvement et la mort de 13 jeunes de Heaven Bar en mai 2013.

Il aurait également participé au meurtre de six jeunes dans la nuit du 27 octobre 2010, alors qu’ils étaient en pèlerinage à l’église de San Hipólito, à Mexico.

Il est emprisonné dans la prison du Nord depuis juillet 2017, accusé de délits de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs, ayant détourné au moins 223 millions de pesos des deniers publicsou, qui a été livré à des sociétés fantômes qui, à leur tour, l’ont triangulé à un deuxième niveau d’entreprises et celles-ci à des noms différents

Duarte ne vit pas avec le reste de la population. Il est séparé par une maille métallique dans le domaine du revenu et des mesures de précaution, après que la Commission nationale des droits de l’homme eut recommandé à l’ancien gouverneur de ne pas être attaqué.

Le célèbre avocat Juan Collado, arrêté le 9 juillet 2019 pour les crimes de crime organisé et ressources d’origine illégale.

Collado était un avocat de l’élite politique mexicaine, Parmi ses clients figurent l’ancien président Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari et le chef du syndicat pétrolier, Carlos Romero Deschamps.

Collado Mocelo est accusé d’appartenir à un réseau financier illégal qui a simulé, via des sociétés fantômes, la vente de biens immobiliers destinés à l’appropriation frauduleuse de terrains dans la ville de Querétaro, en plus d’avoir transféré 120 millions USD à Androrra.