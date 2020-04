La conductrice argentine partage une vidéo éphémère sur Instagram Cecilia Galliano déboutonne son chemisier et dévoile ses seins “Dois-je le manger?”, Elle demande à ses fans

Dans une vidéo de seulement quatre secondes, l’hôte argentine Cecilia Galliano a suscité la convoitise parmi ses fans après avoir déboutonné son chemisier et révélé ses seins.

Cette publication, qui est proche de 60 000 reproductions, est disponible sur le compte Instagram officiel du conducteur argentin, qui demande: “Est-ce que je le mange?”, Ce qui a provoqué des réponses de toutes sortes.

Dans cette vidéo, Cecilia Galliano peut être vue en secouant la tête d’un côté à l’autre, tandis qu’avec sa main gauche, elle tient un verre de ce qui semble être une glace sur le point de se terminer.

L’acteur cubain, Julio Camejo, réagit fréquemment aux publications de Cecilia Galliano, et à cette occasion, lui a demandé: “Existe-t-il toujours?”, Bien qu’il n’ait jusqu’à présent reçu aucune réponse.

Ses abonnés n’ont pas hésité à répondre à l’artiste après qu’elle lui ait demandé: «Puis-je le manger?»: «Oui bébé», «Mange tout», «Que tu n’as pas la bouche pleine, n’est-ce pas, la dent sucrée?», «Hahaha, C’est presque fini !!! Maintenant, finissez tout “,” Oui, mangez-le “,” Je pense que vous mangez tout “,” Mangez-le “,” Oui, mangez-le tout “.

De son côté, un fan du pilote argentin a partagé le message suivant: «Il vous a déjà donné la bousculade, ma chérie, ce que fait la course des taureaux. Prenez soin de vous, Cecilia Galliano », quelque chose de très similaire à ce qu’un autre internaute a posté:« Tant de jours de quarantaine, nous allons sortir comme ça ».

Cette fois, Cecy n’a pas répondu à certains de ses followers, ce qu’elle a fait fréquemment dans ses précédents articles.

Les beaux compliments ne manquaient pas pour la belle artiste: “Précieuse”, “Comme tu es riche”, “Je t’épouse, précieuse”, “Tu es très jolie”, “Tu es une très belle femme, mes meilleurs voeux”, ” Bébé précieux »,« Tellement beau »,« Bonjour, belle dame ».

Après que Cecilia Galliano ait partagé cette courte vidéo dans laquelle elle déboutonne son chemisier et dévoile ses seins, en plus de lui demander: “Est-ce que je le mange?”, Une suiveuse n’a pas hésité à répondre: “Mange fille, ne le laisse pas pour demain. que pouvez-vous faire aujourd’hui ».

Il ne fait aucun doute que cette question a amené ses fans à l’interpréter de différentes manières: “Better me to you”, “Eat me”, “Yes, to find if you can invite”, “Well if you want !!!”, “Yes , mange-le et ensuite je te mangerai “,” Invite, better “,” Yes, everything “.

Un admirateur est allé trop loin avec son commentaire, après avoir noté que Cecilia Galliano avait déboutonné son chemisier: “Tu regardes tes jolies filles, tu es superbe.”

Pour sa part, un adepte lui a envoyé un message énergique: «Oui, faites-le, avec de l’exercice et de la discipline de toute façon, comme vous l’avez toujours fait, vous continuerez d’avoir le corps le plus spectaculaire des réseaux et votre beauté restera la même. Prends soin de toi, belle Cecilia.

“Cecy, quels délicieux melons as-tu”, “Mange-moi, mon cœur”, “Belle paire, sans bouton”, “Visage coquin”, “Je te mangerais avec des bisous, magnifique”, “Cecy, comme je voudrais être dans l’intimité et vous entendre dire: «Je le mange» »,« C’est comme ça que vous vous sentez comme une trompette ou voulez-vous un baiser? »,« Je sais que vous le mangez et tout, bonbon »,« Quels beaux seins », vous pouvez lire dans plus de commentaires.

