Cecilia Galliano réveille les passions basses en mini robe en cuir

Le pilote argentin partage une série de photos sensuelles sur Instagram Cecilia Galliano captive ses followers dans une mini robe en cuir La publication compte à ce jour plus de 35 000 likes

La pilote argentine Cecilia Galliano a activé les réseaux sociaux après avoir téléchargé une série provocante de photos sur son compte Instagram officiel.

L’ancien acteur argentin Sebastián Rulli a suscité de faibles passions en portant une mini-robe en cuir qui montre ses jambes spectaculaires.

La publication, qui compte jusqu’à présent plus de 35 000 likes, dont Maribel Guardia, William Levy et Adal Ramones, ainsi que des commentaires de leurs fans, est accompagnée d’un texte écrit par Cecilia Galliano: «J’aime les gens qui parlent Bien sûr, pas joli. “

Immédiatement, certains utilisateurs étaient présents, comme celui qui a demandé s’il faisait référence à “Doris”, auquel le chauffeur argentin a répondu par l’affirmative. Il y avait aussi ceux qui lui ont demandé s’il mesurait plus d’un mètre avec 80 centimètres avec des talons, ce à quoi Cecilia Galliano lui a dit “sans talons” et à un autre il a répondu qu’il mesurait 1,78 cm. Sans talons.

En outre, l’actrice Raquel Garza était présente et a écrit à Cecilia Galliano: “Guapota”, tandis que l’acteur cubain Julio Camejo a déclaré: “Regardez nenaaa, arrêtez shamuyarme et marquez-moi fou”.

Les admirateurs de l’ex de Sebastián Rulli, et la mère de deux enfants, ne voulaient pas être laissés pour compte avec leurs commentaires: “Avec la maille fine ça aurait été mieux”, “J’aime ta petite tarte tatouée”, “Grandota même s’ils me chargent, hehehe, heureux commencer “,” Savoureux “,” Beau et grand “,” Je voudrais avoir faim de vous donner trois fois par jour “,” Comme tu es belle, de belles jambes “.

D’autres fans de Cecilia Galliano ont été inspirés un peu plus, même s’ils se méprennent sur les choses: “Mon esprit me trahit juste pour te voir, je t’aime plus … Tu es cool”, “J’adore ces belles jambes, pour les avoir sur mes épaules.”

Les compliments étaient toujours présents. “Beau corps”, “Jambes super longues et élégantes et le sourire meurtrier. Salutations, “” Je le jure si je pouvais la cloner, femme parfaite, “” Comme on dit, quelle femme bien faite (goodie), “” Impressionnante, embrasse Cecy. “

D’un autre côté, d’autres adeptes de Cecilia Galliano ont été encouragés à autre chose: “Ok … on sort ensemble?”, “Ok, je t’aime beaucoup, maintenant quoi?”, Tandis qu’un autre a lancé une proposition forte: “Pourquoi ne quittez-vous pas le Mexique?

Quand il semblait que les commentaires se terminaient, ils n’arrêtaient pas de venir les uns après les autres: “Pourquoi je t’aime tellement?”, “Magnifique, complètement amoureux de toi”, “Pin … savoureux”, “Les femmes grandes sont plus attirantes pour leurs longues jambes” , “Comme pour ouvrir ta jambe”, “En parlant clairement, tu es très bonne, mon amour.”

Un utilisateur était en mode poétique: “Comme tu es belle Ceci Galliano et quelles belles et grandes jambes tu as et que je voudrais les avoir sur mes épaules, mamacita beautiful doll”, tandis qu’un autre voulait faire une blague au pilote argentin. “C’est comme ça que je les aime, altota pour que je puisse avoir les confleis du refri, ntc … tu es magnifique!”

Enfin, un adepte a fait une observation: “Vous êtes très belle, mais très arrogante aussi.”