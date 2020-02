Cecilia Valera a fondé sa propre entreprise aux États-Unis

Il gagnait 5 $ de l’heure dans une cafétéria appartenant à des Cubains. Un ami l’a invitée à travailler dans une entreprise d’hygiène pour animaux de compagnie, où elle a tout appris sur ce travail. Après deux ans, il a consolidé son entreprise appelée Cecy’s Paradise, un salon de toilettage pour chiens qui lui a donné les meilleures expériences.

L’Uruguayen Cecilia Valera atteint le États Unis avec seulement 500 $ en poche et il raconte comment il a réussi à créer son propre entreprise dédié à la salle de bain et au service esthétique pour animaux, une entreprise qui a mis toute la passion du monde.

Lorsqu’elle a pris la décision difficile d’émigrer au pays des opportunités en 1998, elle a toujours su quel était son objectif et que cet objectif serait atteint sur la base de la détermination et du sacrifice, des valeurs qui l’ont aidée à ne jamais décliner lorsque les tentatives ont échoué.

Photo / Capture Panic World

L’aguerrida Cecilia Velera Rappelez-vous que les 500 dollars qu’il a récoltés pour son voyage d’immigration, il a payé le loyer de l’appartement à Miami, même pas pour la nourriture qu’ils avaient, tandis qu’avec les petits vêtements qu’ils possédaient, ils l’ont utilisé pour improviser un lit doux et confortable, où il rêvait de conquérir les États-Unis. .

“Ma fille et moi avons traversé tant de difficultés, mais Dieu merci, la route se dégageait peu à peu, avec le soutien de nombreuses personnes qui ont traversé la route, ce qui m’a donné un coup de main”, a-t-il déclaré. Cecilia Velera.

Il a travaillé dur pour maintenir l’objectif et avoir son entreprise

Afin de maintenir l’objectif qui avait été fixé au départ, le gouvernement uruguayen Cecilia Valera Il a occupé plusieurs emplois aux États-Unis, avant de devenir la femme d’affaires latine de Le paradis de Cecy.

L’Hispanique Cecilia Valera Je n’avais pas peur de développer n’importe quel type de travail, reconnaissant que la journée était difficile, mais cela valait la peine de continuer.

“Je travaillais dans une cafétéria appartenant à des Cubains, où je gagnais 5 dollars de l’heure et quand j’y ai fini, j’ai fait des uniformes pour les infirmières, obtenant 25 cents pour chaque pièce”, a-t-il déclaré Cecilia Valera, pour Money World.

Une autre offre d’emploi a frappé à sa porte, grâce à l’aide d’une personne qui l’a initiée à l’entreprise de soins pour animaux de compagnie, de cette façon, elle a commencé sa carrière dans ce type d’entreprise.

Cecilia Valera Elle a dit que le propriétaire de l’entreprise voyait beaucoup de potentiel en elle, par conséquent, elle a enseigné tout ce qui concerne les soins aux animaux de compagnie.

Après plusieurs années, l’Uruguayenne a pris le risque de démarrer sa propre entreprise de la manière la meilleure et la plus originale possible sous le slogan “faisons-le”.

Il a transformé sa malle en service mobile

En l’absence d’un endroit pour offrir des services de salle de bain et de cosmétiques pour animaux de compagnie, Cecilia Valera et ses amis ont transformé son camion Ford 350 en une unité mobile, où il a offert du travail à domicile avec le succès escompté.

“J’ai incorporé une baignoire, une table et un générateur pour baigner les animaux, sans aucun doute, ce fut une expérience vraiment unique”, a déclaré l’Uruguayen.

Après cette expérience, la femme d’affaires latine a recueilli suffisamment d’argent et avec le soutien de cet ami, qui est devenu son mari et un ami, a donné vie à Cecy´s Paradise, une entreprise qui est devenue le véritable rêve américain.

Photo / Capture du monde hispanique

Aujourd’hui, Cecy´s Paradise Il offre le service de baignade, d’hygiène et de coupe de cheveux aux animaux de compagnie de Géorgie, un travail qui continue de s’exercer comme le premier jour.

“N’ayez pas peur et au-delà de l’injustice et si 20 portes sont fermées, allez-y et cherchez la bonne personne pour la route du succès”, a conclu la femme d’affaires latine.

C’est l’histoire de Cecilia Valera, une femme qui s’est battue pour l’avenir de sa fille.

