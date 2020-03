Cela n’a pas été fait malgré le risque

Trump n’a pas été testé pour le coronavirus, selon la Maison Blanche. Il ne l’a pas fait même s’il a assisté à un événement au cours duquel un assistant a été testé positif au COVID-19. “Le président Trump est en excellente santé et son médecin continuera de le surveiller de près.”

Le président des États-Unis, Donald Trump, n’a pas été testé pour le coronavirus malgré avoir récemment participé à un événement dans lequel un assistant a été testé positif à la maladie, a rapporté lundi soir la Maison Blanche.

“Le président n’a pas été testé pour COVID-19 parce qu’il n’a eu aucun contact étroit prolongé avec aucun patient confirmé connu de COVID-19, et qu’il n’a aucun symptôme”, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, dans un communiqué.

“Le président Trump”, a ajouté Grisham, “reste en excellente santé et son médecin continuera de le surveiller de près.”

La Maison Blanche a ainsi laissé le passage de la polémique qui avait été générée après que Trump ait évité de répondre lors d’une comparution ce lundi devant la presse s’il avait subi le test du coronavirus.

Trump a assisté à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), qui a eu lieu à National Harbor (Maryland) il y a dix jours et dont l’un des participants est connu pour avoir contracté le coronavirus.

Plusieurs dirigeants républicains qui ont également participé au CPAC sont maintenant en quarantaine, dont certains qui étaient en contact direct avec Trump.

Parmi les membres du Congrès mis en quarantaine figurent Mark Meadows, nommé vendredi dernier comme nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche; Doug Collins, qui a participé à un acte avec Trump vendredi aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC); et Matt Gaetz, qui a volé lundi dernier avec le président de l’Air Force One.

Le sénateur républicain Ted Cruz est un autre des dirigeants actuellement en quarantaine après avoir assisté à la conférence conservatrice.

Pour sa part, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui dirige le groupe de travail de la Maison Blanche contre l’épidémie, a reconnu lundi que le test du coronavirus n’avait pas été testé.

Les États-Unis sont l’un des pays avec plus de cas de coronavirus avec plus de 725 infectés et au moins 26 morts.

Trump ne dit pas s’il a été examiné pour un coronavirus et annonce des mesures économiques

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé lundi des mesures économiques pour contrer les effets du coronavirus dans le pays, lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche au cours de laquelle il n’a pas souhaité préciser si le test avait été effectué.

Trump a proposé une réduction de la taxe sur les salaires, une aide aux secteurs de l’aéronautique, de la croisière et de l’hôtellerie – tous affectés par l’annulation des voyages – ainsi qu’une aide pour que les travailleurs pendant des heures “ne perdent pas leur salaire”.

Le leader américain a également déclaré mardi qu’il demanderait au Congrès de soutenir ces plans et qu’il donnerait une nouvelle conférence de presse pour détailler la réponse économique de la Maison Blanche à la contingence sanitaire.

“Nous prenons les choses en main et nous allons prendre soin du peuple américain et de l’économie américaine”, a déclaré le président.