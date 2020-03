«Cela n’a rien à voir avec Culiacán»: López Obrador sur l’arrestation présumée de Marro à Guanajuato

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré que “c’était un acte de réaction de groupes criminels”, les blocages qui ont été enregistrés hier après-midi sur la route de Celaya, à Guanajuato, qui ont éveillé les soupçons sur les présumés capture de José Antonio Yepez, alias “El Marro”, chef du cartel de Santa Rosa de Lima, qui est principalement impliqué dans le vol de carburant, entre autres délits.

“C’était un acte de réaction de groupes criminels, par la façon épouvantable, la publicité, la propagande, mais sans beaucoup de base sociale, ce n’est pas la même chose qu’avant, et heureusement, cela n’est pas arrivé aux adultes, nous assistons à Guanajuato d’une manière spéciale, nous avons pris cette décision parce qu’il y avait beaucoup d’homicides, parfois la différence en un jour, est que Guanajuato signifiait 15% des homicides, il y a une attention particulière pour Guanajuato et c’est pourquoi ces réactions ”a déclaré le président mexicain.

López Obrador a déclaré que l’opération enregistrée hier dans l’État de Guanajuato ne devait pas arrêter «El Marro» et qu’elle n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé à Culiacán.

“Cela n’a rien à voir avec Culiacán, Il agit et c’est une réaction, la force de sécurité va continuer. Soyez confiants, nous garantissons la protection des citoyens »fit-il remarquer.

Le président fédéral a expliqué que l’objectif de l’opération n’était pas destiné à capturer José Antonio Yépez, “El Marro”, Mais il y a eu une réaction aux récentes arrestations de personnes proches de lui, comme son père.

“Ce n’était pas une opération à cet effet, ce sont des arrestations. Cela n’a rien à voir avec ce que Culiacán est une chose différente, il y a eu des arrestations parce qu’il y a eu du travail et il y a eu des réactions et la participation des forces de sécurité se poursuivra », a-t-il dit.

En outre, il a envoyé un message à la population de cet État et a déclaré que des travaux sont en cours pour réduire les homicides, car lorsqu’ils sont arrivés, jusqu’à 20 homicides ont été enregistrés par jour.

Après les violences survenues hier à Guanajuato, López Obrador a déclaré que l’État est prospère et en croissance, mais a oublié de garantir le bien-être de la population.

“Guanajuato est un État prospère, en termes de croissance économique, usines, maquila, industrie automobile, pièces automobiles, mais il y avait un manque de bien-être, un peu similaire à ce qui s’est passé à Ciudad Juárez, sur les féminicides, la maquila commence, ils se soucient de la croissance. Comment un État en pleine croissance est un échec de la sécurité publique? Qu’est-ce qui lui est attribué? “, A déclaré le président.

Il a déclaré que lors d’une visite qu’il avait effectuée dans une maquila dans le nord du pays, il avait observé que les femmes devaient travailler de sept heures du matin à sept heures du soir et gagnaient un peu plus le salaire minimum, mais il a assuré que cela affectait la famille par les horaires.

López Obrador a critiqué le fait que dans l’État de Bajío il y avait une croissance mais que les besoins de la population n’étaient pas satisfaits, et maintenant les conséquences de ne pas garantir le bien-être de la population sont visibles.

Le président mexicain a également envoyé un message aux habitants de Guanajuato: “Et je veux profiter de l’occasion pour dire aux gens qu’ils ont confiance, nous garantissons la protection des citoyens. Et demander à ceux qui les ont aidés, parce qu’ils ne les aident plus, qui a commis ou commis un crime, qu’ils avaient une base, ils ont même conduit des livres de paie, pour leur dire qu’il est temps de délimiter, de partir, que ce n’est pas pratique pour eux, de ne pas soutenir, de ne pas soutenir, de ne pas protéger les criminels, que s’ils ont vraiment besoin de notre aide, qu’il existe De nombreux programmes désormais pour le bien-être, pour leurs enfants, pour eux-mêmes de différentes manières.

«Écoutez, vous devez bien analyser ce qui se passe à Guanajuato, cela donne une analyse approfondie. Ce qui se passe, c’est que toutes ces choses ne sont pas traitées parce que tout reste en surface, ça ne va pas au fond. »

López Obrador a réitéré: “Donc, pour dire à ceux qui par nécessité ou parce qu’ils n’avaient pas d’options, ils n’avaient pas d’alternatives, ils ont pris cette voie, qu’ils ont reçu un soutien financier parce qu’il y avait des salaires ou des garde-manger, dites-leur: allons dans d’autres domaines, changeons, cherchons d’autres options.

Nous aidons et c’est un gouvernement du peuple n’est pas un gouvernement pour une minorité comme il l’était auparavant, pour aller de l’avant, serein pour le pays qui n’est pas seulement avec des mesures coercitives, mais le social, ce qui est très important.

Avant que les gens ne le sachent très clairement, que se passe-t-il que les campagnes de désinformation étourdissent, c’est-à-dire qu’elles oublient la réalité, mais avant que les gens ne disent, et toujours, mais qu’elle perdait un peu, il a dit:Non, s’il y a du travail, s’il y a des études, s’il n’y a pas de pauvreté, il y a de la tranquillité, cela a dominé cela et soudain non, cela a été mis de côté “, conclut López Obrador.