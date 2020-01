“Cela n’a vraiment pas d’importance” si Soleimani était une menace imminente pour les États-Unis, dit Trump

WASHINGTON, 13 janvier (.) – Le président américain Donald Trump a défendu lundi sa décision d’assassiner le commandant iranien Qassem Soleimani, arguant qu’il représentait une menace imminente pour son pays, mais a également déclaré que ce n’était pas la chose importante donnée L’histoire du chef militaire.

“Les médias qui diffusent de fausses nouvelles et leurs partenaires les démocrates travaillent dur pour déterminer si la future attaque du terroriste Soleimani était” éminente “ou non, et si mon équipe était d’accord”, a écrit Trump, épelant probablement le mot “imminent”. “.

“La réponse aux deux est un OUI retentissant. Mais cela n’a pas vraiment d’importance étant donné son horrible passé!”

