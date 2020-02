Célébration de la vie, comment la voir

Le dernier hommage commémoratif à Kobe Bryant et à sa fille Gianna est célébré aujourd’hui, le 24 février. La «célébration de la vie» aura lieu au Staples Center à 10 heures. Si vous n’avez pas de ticket pour le voir sur place, nous vous expliquons comment vous pouvez le voir depuis chez vous.

Le service commémoratif public, le dernier hommage à Kobre Bryant et à sa fille Gianna décédés dans un accident d’hélicoptère, appelé «Celebration of Life», aura lieu ce matin, avec une capacité de 20 000 personnes au Staples Center de Los Angeles.

Les billets sont vendus pour accompagner cette célébration dédiée à la légende du basket-ball des Los Angeles Lakers et à sa fille.

Si vous pensiez que la date était décontractée, nous avons des nouvelles pour vous. Ce n’est pas ça. Le jour 24 représente le numéro de la chemise de l’ancienne star des Lakers, le mois de février est le deuxième mois de l’année (Gianna en portait 2). Et non seulement cela, c’est la numérologie qui a décidé du prix des billets: entre 24,02 et 224 dollars.

L’hommage durera environ 3 heures. Il commencera à 10 heures. PT (heure du Pacifique) et devrait durer jusqu’à environ 13 heures. Les écrans d’affichage ne seront pas activés à l’extérieur du Staples Center et l’espace LA Live sera verrouillé afin que ceux qui n’ont pas de billets commémoratifs ne puissent pas entrer.

Les restaurants et autres commerces de LA Live seront fermés lundi matin et certaines rues voisines seront fermées à la circulation. Des points de contrôle seront établis pour garantir que seuls les détenteurs de billets approchent de l’événement.

“Il n’y aura rien à voir là-bas”, a déclaré vendredi dernier Lee Zeidman, président des Staples, qui a recommandé aux personnes intéressées de rester chez elles et de le suivre sur l’une des nombreuses chaînes qui diffuseront l’événement en direct.

Les gens qui n’ont pas de billet devraient rester loin du stade … mais ils peuvent toujours le voir de chez eux.

Vous pouvez le voir de chez vous avec les options suivantes fournies par DEADLINE:

ABC7 commencera la couverture des hommages à 9 h. Vous pouvez regarder la diffusion sur ABC7 et diffuser en ligne. CBS All Access passera le service commémoratif. La transmission nécessite un abonnement pour la visualisation. La couverture de l’événement sera disponible sur le site Web de CNN. FOX 11 aura une couverture complète de l’hommage avec une édition spéciale de Good Day LA en direct du Staples Center. La chaîne diffusera et diffusera en direct l’intégralité de la “Célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant” à partir de 10 heures. La couverture en direct de Entertainment Tonight commencera à 8 h. PT, avec Kevin Frazier et Nischelle Turner en direct du Staples Center. Ensuite, à 10 h, heure du Pacifique, ET diffusera l’intégralité du monument, sans interruption. Lundi soir, Entertainment Tonight aura un résumé complet de l’événement. BET Networks offrira des offres spéciales de contenu sur ses plateformes en ligne, numériques et en streaming à partir de 10 heures. PT. Le programme comprendra le service commémoratif, présenté par l’auteur et activiste Marc Lamont Hill et le journaliste Jemele Hill. À 13 heures, PT BET diffusera Kobe Bryant’s Muse, un documentaire. La couverture de la journée se terminera avec BET & Entertainment Tonight Present: “Kobe: père, mari, légende, un aperçu de la vie de Bryant en dehors du terrain.” Le programme sera diffusé à 18 h. PT.

NBA TV aura une couverture à partir de 10 heures. PT (13 h HE), selon un calendrier de programmation sur son site Web.