Cerise sur l’affaire Cavani: “Nous ne sommes pas ici pour être volés” | Sports

Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a assuré de la signature frustrée de l’attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, que l’équipe de rojiblanco “ne devait pas être volée”.

“Cela me semble dommage et je ne veux signaler personne, mais je trouve dommage la situation de certains joueurs avec leurs représentants et leur famille. Le sujet n’a pas été gonflé, il a été gonflé et nous ne sommes pas ici pour être volés et faire quoi que ce soit chose étrange “, a déclaré Cerezo.