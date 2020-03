Certaines exoplanètes «super-bouffées» peuvent en fait être des mondes annelés comme Saturne

Certaines planètes déroutantes appelées

les superpuffs pourraient être des Saturnes déguisés.

Ces exoplanètes semblent très

grand compte tenu de leur masse, ce qui suggère qu’ils ont des densités comme le coton

bonbons. Les astronomes ont eu du mal à expliquer comment ces planètes auraient pu devenir si moelleuses (SN: 30/11/15).

«Les gens avaient pensé à des façons compliquées d’expliquer ces planètes mystérieuses», comme les tempêtes de poussière quittant une planète, explique l’astrophysicien théoricien Anthony Piro des Observatoires Carnegie à Pasadena, en Californie.

Maintenant, Piro et le scientifique exoplanète Shreyas Vissapragada de Caltech proposent une explication plus simple. Au lieu d’être surdimensionnés pour leur catégorie de poids, certains superpuffs pourraient arborer de larges anneaux qui donnent aux planètes une apparence plus grande qu’elles ne le sont réellement, suggèrent les chercheurs le 28 février dans le Astronomical Journal.

“Cela ressemblait à un tel

naturel, sorte d’explication mignonne », dit Piro. «Nous savons des choses comme Saturne

dans notre propre système solaire. Pourquoi une telle chose n’existe-t-elle pas dans d’autres

systèmes aussi? “

Le duo a considéré 10 connus

superpuffs observés avec le télescope spatial Kepler, et a couru ordinateur

simulations pour voir si les circonférences des planètes pourraient être dues à des anneaux.

L’équipe a constaté que, comme tous les super-poumons sont assez proches de leurs étoiles, leurs anneaux devraient être faits de roche, contrairement aux anneaux glacés de Saturne (SN: 8/23/17), pour éviter de fondre. Et, par conséquent, les anneaux rocheux proposés ne peuvent pas s’étendre trop loin d’une planète, ou la gravité des roches les rapprocherait en lunes.

Cela signifie que les trois

superpuffs en orbite autour de l’étoile Kepler 51 ne peut pas être expliqué par des anneaux – le

les planètes semblent assez grandes pour que les anneaux rocheux qu’ils pourraient avoir se transforment en

lunes, l’équipe a trouvé. Mais les sept autres mondes pourraient avoir des anneaux et sont

vaut la peine de vérifier, dit Piro.

Le suivi de ces planètes devra peut-être attendre le télescope spatial James Webb aux yeux aiguisés de la NASA, dont le lancement est prévu en 2021 (SN: 4/19/16).