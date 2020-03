Certains dinosaures régurgitent des pastilles comme des oiseaux

Imaginez-vous au début du Crétacé. Devant vous, au-delà de la lisière d’une ancienne forêt, vous voyez la forme plumeuse d’un Utahraptor. Elle est grande – au moins vingt pieds de long et assez grande pour reposer facilement son menton sur votre tête. Heureusement, elle n’est pas assez proche pour le faire. Elle se promène simplement, totalement inconsciente de vous. Puis elle s’arrête. Un étrange regard de concentration se manifeste à travers ses traits de dinosaure et, dans un mouvement exagéré, elle ferme les yeux et régurgite une masse brune et blanche sur le sol. C’est une boulette, les parties indigestes de ses déjeuners des derniers jours. Avec un reniflement, elle s’éloigne après seulement qu’elle sait quoi.

Nous ne savons pas avec certitude si l’Utahraptor a déjà fait éclater des boulettes comme les chouettes modernes. Personne n’a trouvé un bolus de morceaux d’iguanodontes et de sauropodes de taille appropriée dans les strates du Crétacé inférieur de l’est de l’Utah. Mais nous savons que certains dinosaures non aviaires apparentés aux célèbres rapaces vomissaient des boulettes comme le font les oiseaux modernes. Les preuves, écrivent le paléontologue Xiaoting Zheng et ses collègues, proviennent des couches chinoises d’environ 160 millions d’années.

Le dinosaure à plumes Anchiornis a fait la une des journaux en 2009 pour être un parent extrêmement proche des premiers oiseaux connus. Puis, l’année suivante, le dinosaure a été le premier à avoir une restauration en couleur basée sur des preuves fossiles. Cela s’explique en partie par la découverte de multiples fossiles d’Anchiornis. Ce clapet flou est peut-être l’un des dinosaures les mieux représentés que nous connaissons actuellement. Et cela vaut aussi pour sa digestion. Comme le documentent Zheng et ses coauteurs, au moins six pastilles gastriques ont été trouvées dans – ou associées à – des fossiles d’Anchiornis.

Les boulettes de forme ovale documentent ce qu’Anchiornis a mangé. Ce n’est pas rien. Les paléontologues peuvent souvent comprendre ce dont un dinosaure a besoin grâce aux dents de l’animal, mais le contenu de l’intestin – en particulier de plusieurs animaux – aide à réduire l’écologie ancienne. Anchiornis semble avoir aimé les petits lézards et les poissons. Ou peut-être que c’est exactement ce que ces individus ont pu attraper.

Mais les pastilles racontent également aux paléontologues quelque chose sur l’anatomie interne et la physiologie des dinosaures. Les excréments fossiles d’autres dinosaures théropodes – tels que les allosaures et les tyrannosaures – indiquent que ces carnivores ont fait sortir des matières indigestes comme les os. Cela laisse entendre que la capacité de fabriquer des boulettes, comme les oiseaux modernes, était un trait qui a évolué plus près des ancêtres des oiseaux – parmi les dinosaures plumeux de style rapace, au plus tard.

Les pastilles conservées sont également très similaires à celles fabriquées par les oiseaux modernes, laissant entendre que les os et autres saletés qui ne pouvaient pas être digérés ne sont pas restés très longtemps dans le tube digestif. Cela aurait pu être une considération dans l’évolution du vol, proposent Zheng et ses collègues. Le vol prend beaucoup d’énergie, ce qui nécessite beaucoup de nourriture, et donc expulser des matériaux indigestes pour faire de la place pour des collations plus riches en énergie peut avoir été important pour battre, flotter, faire voler des dinosaures. Plus de granules gastriques de dinosaures supplémentaires sont nécessaires pour tester ces idées plus avant, mais je suis toujours frappé par le fait que les dinosaures créaient ces globes dans le Jurassique. Imaginez en avoir un dans votre classe de sciences, en choisissant l’équivalent mésozoïque des boulettes de hibou que vous avez peut-être cueillies à l’école primaire.

