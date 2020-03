Certains États signalent des résultats COVID-19 incomplets, brouillant le tableau d’ensemble

Plusieurs États ne signalent que des résultats positifs aux tests COVID-19 provenant de laboratoires privés, une pratique qui donne une image trompeuse de la vitesse de propagation de la maladie.

Le Maryland, l’Ohio et d’autres affichent le nombre de nouveaux tests positifs et de décès, par exemple, mais ne signalent pas les résultats négatifs, ce qui aiderait à montrer combien de personnes ont été testées dans l’ensemble.

«Cela est important car cela vous donne une fausse idée de ce qui se passe dans un endroit particulier», a déclaré le Dr Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute. Il a déclaré que les États devraient être tenus de communiquer les résultats positifs et négatifs pour examen par des experts en santé publique.

“Ils devraient tous être réunis”, a déclaré Topol. “Ça devrait être automatique.”

De nombreux États présentent une image plus complète de leurs données sur la pandémie, y compris le nombre total de tests effectués et ceux donnant des résultats négatifs.

Le projet de suivi COVID, un effort privé pour collecter des informations sur les tests à l’échelle nationale, a trouvé au moins neuf États qui n’ont communiqué des résultats complets que des laboratoires d’État, ou manquent certains rapports sur les résultats négatifs.

Melanie Amato, attachée de presse du Département de la santé de l’Ohio, a déclaré que son état ne collectait que des résultats de test positifs car de nombreux laboratoires privés ont commencé à tester les résidents. Mardi après-midi, l’État a signalé 564 cas confirmés, 145 hospitalisations et huit décès sur son site Internet.

“Nous n’exigeons pas des laboratoires privés qu’ils signalent les laboratoires négatifs pour toute maladie infectieuse”, a-t-elle déclaré. Lorsqu’on lui a demandé si cette politique pourrait changer, elle a répondu: “C’est une discussion pour plus tard.”

De même, le Maryland Department of Health «ne signale actuellement que le nombre de cas positifs. Nous travaillons sur un processus pour fournir des données de test en temps opportun », a déclaré le département à KHN dans un communiqué, ajoutant:« Nous fournirons des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles. » Mardi après-midi, l’État signalait 349 cas confirmés.

Dans les États qui signalent tous les résultats des tests, le taux d’infections varie considérablement, certains déclarant 5% ou moins de tests positifs, tandis que d’autres confirment le virus dans 10% ou plus des échantillons. Les résultats peuvent changer de jour en jour. Mardi, l’Utah a signalé 298 cas confirmés sur 5 823 testés, soit environ 5% de positifs. Les responsables ont noté que certains résultats peuvent avoir un décalage pouvant aller jusqu’à 72 heures.

Les autorités de la Floride avaient effectué 10 338 tests dimanche, dont 1 007 étaient positifs, pour un taux légèrement inférieur à 10%. Les responsables de la Floride ont déclaré avoir établi un partenariat avec des laboratoires commerciaux pour «augmenter le nombre de tests effectués chaque jour et s’assurer que les Floridiens reçoivent les informations essentielles sur la santé dont ils ont besoin en temps opportun».

Lundi après-midi, l’État de Washington, durement touché, avait rapporté 2 221 résultats de tests positifs et 31 712 négatifs, pour un taux positif de 7%. L’État a également signalé 110 décès.

Avoir une image plus complète dans les États qui limitent les rapports “pourrait fournir des informations utiles sur le suivi de la transmission et du moment”, a déclaré Charles Root, un consultant expérimenté en laboratoire à Chicago.

Le bureau du Surgeon General des États-Unis a tweeté dimanche: «Tous les laboratoires ne signalent pas encore (ou rapidement), mais ceux qui le font, indiquent que 90% des tests (qui sont généralement des personnes exposées ou présentant des symptômes) sont # COVID19 négatifs. Cela signifie que même parmi les personnes les plus à risque, la plupart n’ont pas de # coronavirus… »

On ne sait pas comment les autorités fédérales s’adaptent à la sous-déclaration des tests négatifs, ce qui pourrait brouiller ce qui se passe réellement à travers le pays.

Lundi, le groupe de travail de la Maison Blanche a pris des mesures pour intensifier les rapports à l’échelle nationale.

“Nous avons également rappelé aux gouverneurs aujourd’hui que tous les laboratoires d’État, tous les laboratoires hospitaliers sont désormais tenus par la loi de communiquer les résultats des tests de coronavirus au CDC”, a déclaré le vice-président Mike Pence, selon une transcription du briefing de la Maison Blanche.

Topol a déclaré que la nation avait perdu un temps précieux en ne mobilisant pas les ressources pour tester un grand nombre de personnes au cours des deux derniers mois et en comptabilisant tous les résultats.

“Nous devrions faire un dépistage massif, un million de personnes au hasard par âge et par sexe pour contourner ce problème”, a-t-il déclaré. «Si nous le faisons, nous aurions des réponses. Jusque-là, nous n’avons aucune idée. Tout est très flou. »

Pour compliquer encore les choses, les critères de test des personnes ont changé avec l’augmentation des cas de COVID-19. Lundi, sur un site d’essais au volant du New Jersey, un panneau électronique a fait clignoter le message: «Aucun symptôme. Pas de test. ” D’autres domaines ont permis aux médecins de demander des tests lorsque des personnes soupçonnaient d’avoir pu être en contact avec une personne atteinte de la maladie.

Le site Web des Centers for Disease Control and Prevention du gouvernement fédéral dit: «Tout le monde n’a pas besoin d’être testé pour COVID-19.»

Le CDC note également que la plupart des gens ont une maladie bénigne et se rétabliront à la maison, ajoutant “qu’il n’y a aucun traitement spécifiquement approuvé pour ce virus.”

Les décisions concernant les tests «sont laissées à la discrétion des services de santé locaux et d’État et / ou des cliniciens individuels», indique le rapport. L’agence note que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques et / ou d’un état immunodéprimé peuvent être «plus à risque de mauvais résultats».

Et comme la maladie s’est propagée, les zones durement touchées ont demandé que des tests soient réservés aux personnels hospitaliers et aux personnels de santé, à la fois pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à travailler et pour conserver leur équipement de protection.

L’ancien commissaire à la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, dans un tweet la semaine dernière, a noté que le chiffre de 10% pour les résultats positifs à l’échelle nationale est “nettement plus élevé” qu’au Royaume-Uni, en Corée du Sud et en Chine.

«Tant que nous ne verrons pas le taux de positivité diminuer de manière significative, nous ne filtrons toujours pas suffisamment», a écrit Gottlieb.

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 25 mars 2020. Lisez l’histoire originale ici.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.