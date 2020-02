Certains ouest-africains peuvent avoir des gènes d’un ancien hominidé «fantôme»

Une ancienne population semblable à l’homme encore inconnue dans les fossiles

a laissé un héritage génétique chez les Ouest-Africains actuels, selon une nouvelle étude.

Ces parents disparus d’Homo sapiens ont transmis des gènes à

Les ancêtres africains des Yoruba et Mende modernes commencent à environ 24 000

il y a des années ou plus tard, disent les généticiens de l’UCLA, Arun Durvasula et Sriram Sankararaman.

L’ADN survivant de ces anciens hominidés est assez différent de celui de

Néandertaliens et Denisoviens pour suggérer un hominidé entièrement différent était le

la source.

Les génomes des groupes Yoruba et Mende contiennent de 2 à 19

pour cent du matériel génétique de cette mystérieuse “population fantôme”, le

les scientifiques rapportent le 12 février dans Science

Avances. Certains segments d’ADN transmis par l’influence mystérieuse des espèces Homo

fonctions améliorant la survie, y compris la suppression des tumeurs et les hormones

régulation. Ces gènes se sont probablement propagés rapidement parmi les Africains occidentaux modernes, les

les enquêteurs soupçonnent.

ADN de Chinois Han à Pékin ainsi que de résidents de l’Utah

d’ascendance d’Europe du Nord et d’Ouest a également montré des signes d’ascendance

l’ancienne population fantôme, Durvasula et Sankararaman retrouvée. Mais l’ADN de

ces deux groupes n’ont pas été étudiés aussi étroitement que celui des Yoruba et Mende

gens.

Le rapport ajoute à des preuves récentes que le métissage de

peuple ancien avec divers Homo

espèces ont joué un rôle plus important dans l’évolution des Africains modernes que

généralement présumé. Par exemple, après avoir quitté l’Afrique, environ 60 000

Il y a 80 000 ans, les groupes H. sapiens

croisé avec les Néandertaliens européens avant de prendre

L’ADN néandertal en Afrique a commencé il y a environ 20 000 ans, un autre

l’équipe a conclu (SN: 1/30/20). Cette

L’étude a révélé que l’ADN néandertal représente, en moyenne, environ 0,5% des

génomes individuels d’Africains, bien plus que ce qui avait été rapporté dans des études antérieures. Plus

les gens d’aujourd’hui en dehors de l’Afrique portent environ trois fois plus de Néandertal

L’ADN comme le font les Africains.

L’ADN hominidé fantôme et l’ADN néandertal semblent avoir fait

percées distinctes chez les H. sapiens africains

à peu près au même moment, explique le généticien Iain Mathieson de l’Université de

Pennsylvania Perelman School of Medicine, qui n’a pas participé au nouveau

étude.

Bien que les anciens humains remontant en Afrique pourraient déjà

se sont accouplés avec des membres de l’ancienne population fantôme, “il est plus probable

ce métissage s’est produit en Afrique », explique Sankararaman. Cette possibilité est

soutenu par le fait que plusieurs Africains de la fin de l’âge de pierre

Fossiles d’H. Sapiens – quelques datations

jusqu’à il y a environ 16 000 ans – afficher des traits comme ceux de beaucoup plus âgés

Homo espèces, y compris les Néandertaliens,

il dit.

Il est difficile de savoir précisément comment ces échanges génétiques se sont déroulés.

savoir parce que les chercheurs manquent de fossiles de l’ancienne population fantôme

d’où extraire des exemples de son ADN, explique le généticien Pontus Skoglund de

l’Institut Francis Crick à Londres. Mais la nouvelle étude est un bon argument pour

Transmission d’ADN d’une population d’hominidés mal connue aux ancêtres de

Les Africains de l’Ouest aujourd’hui, dit-il.

Durvasula et Sankararaman ont comparé les génomes de 405 West

Africains – plus de la moitié soit Yoruba ou Mende – avec de l’ADN ancien d’un

fossile de Néandertal d’Europe de l’Est d’environ 44 000 ans et un Denisovan

fossile de Sibérie datant d’au moins environ 51 000 ans. Les modèles de

des changements d’unité d’ADN, ou SNP, ont permis aux chercheurs d’identifier des zones

à travers les génomes Yoruba et Mende qui ont été hérités d’une lignée d’anciens

hominidés autres que les Néandertaliens et les Denisoviens. Cette population fantôme a divergé

des ancêtres directs des Yoruba et Mende actuels plus d’un million d’années

il y a, les scientifiques estiment.

UNE

L’enquête de 2012 a suggéré que 15 chasseurs-cueilleurs africains modernes avaient hérité

environ 2 pour cent de leur ADN d’une espèce d’hominidés inconnue qui s’est séparée des ancêtres

de personnes aujourd’hui il y a environ 1,1 million d’années (SN: 31/07/12). Il est difficile de savoir si l’ADN ancien identifié dans ce

étude et dans le nouveau rapport remonter à la même espèce d’hominidés,

Dit Sankararaman.