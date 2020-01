Certains scientifiques sceptiques quant à la propagation d’un nouveau virus en Chine

Alors que les cas humains augmentent dans une mystérieuse épidémie virale originaire de Chine, les scientifiques se précipitent pour identifier les animaux, où ils soupçonnent que l’épidémie a commencé. Dans une étude controversée publiée hier soir, une équipe de chercheurs en Chine a affirmé avoir une réponse: les serpents.

Mais d’autres scientifiques affirment qu’il n’y a aucune preuve que des virus tels que ceux à l’origine de l’épidémie peuvent infecter des espèces autres que les mammifères et les oiseaux. «Rien ne soutient la participation des serpents», explique David Robertson, virologue à l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni.

L’agent pathogène responsable de l’épidémie appartient à une grande famille appelée coronavirus, qui comprend les virus qui causent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), ainsi que ceux derrière le rhume. Le dernier virus, actuellement connu sous le nom de 2019-nCoV, est le plus étroitement lié au SRAS et aux virus apparentés qui circulent chez les chauves-souris. Mais ceux-ci peuvent également infecter d’autres animaux qui peuvent transmettre le virus à l’homme. De nombreux scientifiques soupçonnent qu’un animal inconnu porteur du nCoV 2019 a propagé le virus à l’homme sur un marché de fruits de mer et d’animaux sauvages à Wuhan, où les premiers cas ont été documentés en décembre.

«L’hôte intermédiaire est la pièce manquante du puzzle: comment toutes ces personnes ont-elles été infectées?», Explique Robertson.

Hérissons, poulets et chauves-souris

Une équipe dirigée par Wei Ji, microbiologiste à l’École des sciences médicales de base du Centre des sciences de la santé de l’Université de Pékin, a recherché un signe que le nCoV 2019 s’était adapté à tout hôte animal spécifique.

La plupart des acides aminés sont codés par plusieurs codons – séquences de trois triplets de nucléotides d’ADN ou d’ARN qui codent pour les acides aminés. Une façon dont les virus s’adaptent est de coder des protéines en utilisant le même choix de codons que leur hôte. L’équipe de Wei a comparé les codons favorisés par 2019-nCoV avec ceux préférés par des hôtes potentiels, notamment les hérissons, les pangolins, les chauves-souris, les poulets, les humains et les serpents.

L’équipe a signalé que le choix des codons pour 2019-nCoV était le plus similaire à ceux utilisés par deux serpents: Bungarus multicinctus (le krait à plusieurs bandes) et Naja atra (le cobra chinois). Les serpents ont été vendus sur le marché des fruits de mer et des animaux de Wuhan, notent les chercheurs. «Pris ensemble, les serpents pourraient être le réservoir d’animaux sauvages le plus probable pour le 2019-nCoV», écrivent-ils dans un article publié le 22 janvier dans le Journal of Medical Virology.

Robertson dit qu’il est peu probable que 2019-nCoV ait infecté un hôte animal secondaire suffisamment longtemps pour altérer considérablement son génome. «Il faut beaucoup de temps pour qu’un tel processus se déroule», dit-il.

Écart de preuve

«Ils n’ont aucune preuve que les serpents peuvent être infectés par ce nouveau coronavirus et en servir d’hôte», explique Paulo Eduardo Brandão, virologue à l’Université de São Paulo qui étudie si les coronavirus peuvent infecter les serpents. “Il n’y a aucune preuve cohérente de coronavirus chez des hôtes autres que les mammifères et les oiseaux (oiseaux).”

L’équipe de Wei n’a pas encore répondu aux courriels de l’équipe de presse de Nature pour demander des commentaires sur le journal et les critiques qu’il a reçues.

De nombreux chercheurs sont sceptiques quant à la possibilité d’identifier l’hôte animal ou les hôtes de 2019-nCoV sans autre travail sur le terrain et en laboratoire. Beaucoup espèrent que les tests génétiques des animaux ou des sources environnementales, telles que les cages et les conteneurs, du marché de Wuhan trouveront des indices.

Un mammifère est le candidat le plus probable, explique Cui Jie, virologue à l’Institut Pasteur de Shanghai, qui faisait partie d’une équipe qui a identifié des virus liés au SRAS chez des chauves-souris d’une grotte de la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine en 2017. SRAS et 2019- Les nCoV font partie d’un sous-groupe de virus connu sous le nom de bétacoronavirus. Le travail sur le terrain à la suite de l’épidémie de SRAS de 2002-2003 n’a trouvé de tels virus que chez les mammifères, dit Cui. «Clairement, ce 2019-nCoV est un virus de mammifère.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 23 janvier 2020.