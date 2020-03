Certains types de médecins obtiennent plus de contraventions pour excès de vitesse que d’autres

Scientifique américain mars 2020

Faites place aux urgences, mais partez en toute sécurité

Les médecins peuvent avoir les lettres «MD» sur les plaques d’immatriculation de leurs voitures, ce qui peut les aider à certains endroits à contourner les règles concernant le stationnement et la vitesse en cas d’urgence. Mais si vous êtes comme moi – et pour le bien de vos proches, espérons que vous ne l’êtes pas -, vous avez l’une des trois réactions très préjudiciables et injustes lorsque vous voyez une voiture avec des plaques d’immatriculation MD. Pour un véhicule de luxe: Ooh, regardez M. Big Shot au volant d’une voiture à six chiffres. Pour un morceau d’ordure: Quel genre de docteur minable conduit ce morceau d’ordure? Pour toute autre auto: «Urgence» mes fesses; tu es probablement mon dermatologue. (Soit dit en passant, aucune de ces opinions n’est en vigueur si le médecin se précipite pour prendre soin de moi.)

