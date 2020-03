Ces femmes ont enduré un hiver dans l’Extrême-Arctique pour la science citoyenne

Hilde Fålun Strøm et Sunniva Sorby emmènent la science citoyenne au

l’extrême.

En août, les deux femmes ont emménagé dans une minuscule cabane de chasse

archipel norvégien du Haut-Arctique du Svalbard. La cabane, surnommée Bamsebu, est la

seul abri sur 140 kilomètres. Les ours polaires rôdent dans la région. Ce n’est pas inhabituel

pour que le froid hivernal atteigne environ –30 ° Celsius.

Les conditions sont si dures que peu de scientifiques polaires eux-mêmes

recueillir des données sur le terrain dans la région en hiver. C’est là que Fålun Strøm et

Sorby entre – recueillir des observations sur la faune et l’environnement qui

pourrait aider les scientifiques à comprendre la rapidité

le réchauffement modifie les écosystèmes arctiques (SN: 12/11/19).

Fålun Strøm et Sorby ont été inspirés pour soutenir le climat

la recherche avec ce séjour dans l’Arctique de neuf mois après avoir vu comment le changement climatique était

affectant les régions polaires. Par exemple, Fålun Strøm, qui a vécu pendant 23 ans dans

Svalbard, a vu la terre devenir plus verte tandis que les glaciers ont

reculé et les températures moyennes ont augmenté.

Les deux femmes, qui se font appeler l’équipe de Bamsebu, ont

l’expérience de marcher sur des sols gelés. Sorby, qui a travaillé plus de deux décennies

en tant qu’historien et guide en Antarctique, a skié la calotte glaciaire du Groenland et

à travers l’Antarctique jusqu’au pôle Sud. Pendant ce temps, Fålun Strøm, qui a dépensé plus

plus d’un an au total dans les cabanes de trappeurs à travers l’Arctique, est versé dans le traîneau à chiens

et la chasse au gros gibier.

“C’est comme si toutes mes années

Le Svalbard m’a préparé à cet hivernage », explique Fålun Strøm. Mais même pour

elle, l’expérience de Bamsebu est rude. Il n’y a pas d’eau courante, donc les femmes dégelent

des morceaux de glace piratés d’un bloc à l’extérieur de leur hutte. Ils coupent du bois pour garder le

four enflammé pour cuisiner et chauffer la cabine. S’aventurer à l’extérieur nécessite des couches

de vêtements et un pistolet pour se prémunir contre les ours polaires.

Dans l’archipel norvégien du Svalbard, deux citoyens citoyens tiennent des registres détaillés des animaux qu’ils voient, tels que des rennes, des renards, des ours polaires et des bélugas. Coeurs dans la glace

“Nous photographions sans cesse”, claquent

renards, rennes, ours polaires et bélugas faisant partie de la faune des femmes

observations pour le norvégien

Institut polaire, dit Sorby. Ces observations peuvent donner un aperçu de la façon dont les animaux

dans la région s’adaptent au temps plus chaud.

En novembre, les femmes ont rencontré un

ours polaire qui avait récemment chassé un renne. C’était étrange, car polaire

les ours mangent normalement des phoques. Les scientifiques soupçonnent que les ours pourraient être forcés de changer

habitudes alimentaires parce que les courants océaniques plus chauds sont considérablement

rétrécissement de la glace de mer où les ours chassent les phoques (SN: 9/25/19).

Pour la NASA, les femmes photographient

différents types de nuages, tels que des scintillements

nuages ​​noctilucents (SN: 16/07/19), ainsi qu’à aider à observer

jour

aurores visibles uniquement dans l’obscurité de 24 heures (SN: 2/7/20).

La cabane du trappeur où Fålun Strøm et Sorby hivernent se trouve dans l’Extrême-Arctique, à 78 ° N, sur l’archipel norvégien du Svalbard (encerclé). Leur voisin le plus proche est la ville de Longyearbyen, à environ 140 kilomètres. TUBS / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Et les femmes collectionnent

des échantillons de phytoplancton pour le projet de science citoyenne FjordPhyto, qui

s’appuie sur des navires de tourisme pour collecter des échantillons dans les fjords de l’Antarctique. Les projets

l’objectif est de découvrir comment le phytoplancton près des pôles réagit aux glaciers

fondre et envoyer plus d’eau douce dans les environnements marins. Quelques études en

l’Antarctique montre un passage d’un phytoplancton plus gros à un phytoplancton plus petit, qui

laisse moins d’algues pour les animaux comme le poisson et le krill à manger, dit FjordPhyto

chef Allison Cusick, océanographe biologique à la Scripps Institution of

Océanographie à La Jolla, Californie. Les échantillons de l’équipe de Bamsebu ont pu

indiquer si un changement similaire se produit dans le nord.

«Ce type d’entreprise… est un

exemple fantastique de science citoyenne qui génère des données que nous avons simplement

jamais vu auparavant », explique Eric Saczuk, chercheur en télédétection au British

Columbia Institute of Technology à Burnaby, Canada. Saczuk a équipé les deux

femmes avec un drone pour faire des observations aériennes autour de Bamsebu – quelque chose

cela a rarement été essayé auparavant en science polaire, dit-il.

La longue nuit d’hiver, qui s’étend de

coucher du soleil en octobre au lever du soleil en février, a présenté un nouveau défi pour Sorby,

qui n’avait jamais vécu des mois d’obscurité. À l’extérieur, la paire pourrait

ne voient que dans la mesure où les faisceaux de leurs lampes frontales. Mais cette obscurité s’est également ouverte

un autre monde à Sorby. “Quand le ciel nocturne est plein d’étoiles, de planètes,

les satellites et les aurores… Je me sens inondé de lumières. »

Pendant la nuit d’hiver arctique qui dure plusieurs mois, les seules lumières dans le ciel sont les étoiles, les planètes, les satellites et les aurores. Lorsque Fålun Strøm et Sorby ont enfin pu voir à l’extérieur sans lampes frontales ni jumelles de vision nocturne, «c’était comme si nous renaissions», a écrit l’équipe dans un blog le 23 janvier. Hearts in the Ice

Le plan original était pour l’équipe de Bamsebu

de rentrer chez eux début mai, accueillis par la famille, les amis et leurs amis internationaux

partenaires scientifiques – bien que le

la pandémie de coronavirus a suspendu ces plans (SN: 3/4/20).

«Nous ne savons pas combien de temps nous resterons ici», dit Sorby. “Ce sera surréaliste pour

pensez à quitter cette vie simple et déterminée et à revenir dans un monde qui

a été bouleversé. ”